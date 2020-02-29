欧联杯1/8决赛抽签结果出来后，曼联被认为是夺冠第一热闹，球队此前大胜布鲁日提升了球队夺冠的几率，赔率上也升至了第一位。此外新援大爆发和博格巴即将复出，拉什福德和马夏尔不受伤病侵扰的情况下也会在后半程赛季中祭出高效率，如此多的因素让红魔成为夺冠热门也是必然的。如果曼联真的能夺冠的话，英超球队将连续两个赛季夺取欧联杯冠军荣耀。

上赛季的切尔西和阿森纳杀入了欧联杯决赛，最终切尔西4比1力挫伦敦德比对手拿下这座奖杯。不过从近几个赛季夺冠的得主来看西甲球队夺冠次数要多一些，因为17/18赛季是马竞3比0力挫马赛夺冠，塞维利亚更是曾经连续三个联赛登顶。曼联如果本赛季夺冠既可以拿到欧冠资格，也是在16/17赛季夺得欧联杯之后再度登顶，同样是值得认可的。上次夺冠的赛季红魔是在穆帅的带领下2比0力挫阿贾克斯夺冠的，本赛季欧联杯阿贾克斯已经被淘汰出局。

欧联杯其他对决分别是国米对阵赫塔费，塞维利亚对阵罗马，曼联对阵林茨应该说是上上签，狼队则要和奥林匹亚科斯一较高下，后者淘汰了阿森纳，其中主场0比1、客场2比1以客场进球的优势晋级到1/8决赛。对阵这个对手也需要全力以赴，狼队则需要为英超荣誉而战。本赛季的狼队目前排名联赛第8，,27轮联赛积39分，战绩是9胜12平6负，打进38球，失32球。阿森纳比狼队少2分，排名英超第9位，整体的发挥不及狼队。

欧联杯其他的对决分别是格拉斯哥流浪者 vs 勒沃库森、沃尔夫斯堡 vs 顿涅茨克矿工，还有一场比赛是萨尔茨堡和法兰克福争夺战，胜者将对阵巴塞尔。后面这一组的实力也比较相近，所以说从某种意义上看欧联杯的比赛会更激烈。目前的对阵对于强队来说是还是有利的，国米、塞维利亚、曼联、狼队和矿工都有望顺利晋级到下一轮的比赛，英超有两支球队则有望更接近奖杯，尤其是正在处于上升期的曼联。

林茨虽然并不被人们熟知，但是球队此前的欧联杯赛事中曾有不错的表现和战绩。球队先后在主场1比0罗森博格，客场1比2里斯本竞技，还曾客场0比0、主场4比1埃因霍温，客场2比1罗森博格，主场3比0里斯本竞技。进入2020年之后球队先后在客场1比1、主场2比0阿尔克马尔。可以看出这支球队也曾遭遇过较强的球队，曼联虽然在实力上是占据优势的，但是仍不能大意和轻敌。

红魔欧联杯的赛程将在3月13日开战，曼联先客后主，和对阵布鲁日的模式一样，首回合只要能拿到客场进球就行，哪怕是1比1结束回到主场也能顺利晋级。因为对阵布鲁日的客场就有一些乏力，所以接下来的欧联杯客战也需主力出战才行，索帅近期在杯赛中还是有所保留的，这也让比赛的过程中出现险情，次回合对阵布鲁日多打一人是关键点，否则红魔即便赢球也难酣胜。

曼联主场大胜布鲁日第27分钟是个转折点，对手送点球还被红牌罚下，这样的有利面的确令天枰倾斜了。此外对手进攻球员的个人能力也欠佳，里茨错失过一次必进球的机会，空门射高的确也是很少见的。德利被直接罚下也是赛后的热点话题，不过更多的人还是将焦点放在曼联新援布鲁诺的身上。这员虎将不仅仅罚进点球，还多次威胁球门，伊哈洛和万-比萨卡先后给布鲁诺做球，后者的两次射门都被门将扑出了，不过都是制造了威胁的。

更为重要的是球队的第二球是布鲁诺传球给马塔，后者助攻伊哈洛抢点破门，2球领先也左右了这场比赛的走势。全场比赛马塔和新援布鲁诺的化学效应很明显，和其他队友同样能制造威胁，这位新援融入球队的时间比较快。说一人能激活一支球队也并不夸张，曼联的这位新援的确给予球队更多能量，两位新援中布鲁诺的作用更为明显。

布鲁诺在这场欧联杯晋级战中出场65分钟，其中有4次射门3次射正打进1球，传3次威胁球，2次过人，2次抢断成功，58次传球的成功率72.41%，并不长的时间内祭出了上佳的数据，而且近机场比赛的数据也是很稳定和关键的。

本赛季欧联杯被看好的球队依次是曼联、国米、塞维利亚、罗马，毕竟这四支球队是有争冠实力的，其他球队多数还是可以搅局的黑马而已。



