欧冠1/8决赛首回合的比赛曼城客场2比1逆转了皇马，这一战客队也是制造了更多的机会，能拿到两粒客场进球也有利于次回合的比赛。曼城此役还捍卫了英超豪门的尊严，因为本轮欧冠利物浦客场0比1不敌马竞、热刺主场0比1莱比锡、切尔西主场0比3不敌拜仁，如果曼城也不胜的话，四强就会全败，那可是很大的笑话。

这场比赛防线还是有一些问题，伊斯科在身边无人防守的情况下率先打破僵局，奥塔门迪后场丢球，维尼修斯送助攻。本赛季曼城防线一直都是最不稳定的短板。曼城在18分钟后德布劳内助攻热苏斯破门，这一次是拉莫斯冒顶，两队防线先后犯错送分，这也是很少见的。德布劳内在扳平5分钟后反超比分，这一次是替补登场的斯特林制造了卡瓦哈尔送点球大礼，德布劳内主罚命中成就极其惊艳的一战，也成为本场的关键先生。

本场比赛德布劳内打满全场，3次射门1次射正命中1球，传4次威胁球送出1次助攻，4次过人，2次犯规，49次传球的成功率为81.63%，可谓是上佳的表现。今夏曼城从切尔西引进阿扎尔，但是比利时人首困于伤病的影响，并没有为皇马带来更高的进攻效率，而德布劳内则在本赛季则祭出更为出色的发挥，接下来也会成为转会的热门人物。两位比利时国脚都先后受到伤病困扰，只是本赛季伤病对德布劳内的影响不大。

本轮欧冠有三张红牌，分别是切尔西的阿隆索，巴萨的比达尔，拉莫斯本场也在第86分钟对热苏斯犯规被直接出示红牌罚下，接下来客战曼城次回合的比赛将缺阵。不过这个红牌也是因为卡塞米罗后场回传失误被热苏斯抢断杀入禁区，眼看着要再度丢球，拉莫斯无奈之下放倒了热苏斯，令大将没想到的是自己被红牌罚下。

三大豪门都出现红牌也都是因为防线的问题比较明显，球队被动的情况下才会出现犯规因而吃到红牌，这三人停赛也会影响次回合的比赛，对于曼城却是极其有利的。本场比赛曼城射门16比9，射正8比3，角球4比1，控球率52%比48%，客场作战占据绝对的优势，这也是赛前没有预判到的。库尔图瓦本场比赛9次扑救也算是发挥到位了，这其中还扑出了热苏斯的必进球，但是即便如此仍丢了两球，曼城门将只有2次扑救，但是只丢了一球。

从加盟皇马之后，库尔图瓦的发挥不太到位，曾开启场均丢两球的模式，但是本场关键战他的神扑化解了热苏斯的必进球机会力保球门不失。次回合库尔图瓦将第一次重返英超赛场征战，当年效力切尔西期间也有极其出色的发挥，而本赛季次回合战曼城的比赛想力保球门不失不易，所以对于库尔图瓦本人来说也将是艰难的比赛。

有趣的是德布劳内、阿扎尔和库尔图瓦都是比利时国家队的队友，三人也都是目前绿茵场上实力不俗的球员，阿扎尔还会缺席次回合的比赛，所以德布劳内和库尔图瓦的较量还需要继续。两队下一次交战是在3月18日，曼城随后的赛程是联赛杯客战维拉，足总杯客战谢周三，回到联赛客战曼联之后主场迎战伯恩利，之后就是主场对阵皇马的比赛，这几场比赛只有曼彻斯特德比战要有一些消耗。

皇马接下来只有三场比赛，球队主场迎战巴萨一战是要全力以赴的，因为不胜的话则会陷入连续四场不胜的尴尬境地，随后是客战贝蒂斯和主场迎战埃瓦尔的比赛。这两支球队本赛季排名都靠后，贝蒂斯排名联赛第13位，埃瓦尔则排名第16位，和西班牙德比相比是比较容易一些，皇马可以在再战曼城一战之前储备实力。

本场比赛有一个疑点，那就是阿奎罗没有得到出场的时间，斯特林复出制造惊喜，萨内虽然复出但是没有随队到客场，应该会在随后联赛主场的比赛中完成复出第一战，不出意外的话次回合对阵皇马的比赛中萨内也是一柄利器。

对于曼城来说本场比赛还藏着一个隐忧，上半场拉波尔特打了33分钟的比赛就因伤被换下，比赛中有一次抢断和一次解围的数据，他化解了维尼修斯的传中球，防守端还是很稳健的。费尔南迪尼奥登场后有1次射门，1次解围，1次被犯规，但是他和奥塔门迪搭档则有更大的漏洞。下半场皇马的进球是莫德里奇送出的机会，维尼修斯身边有三名防守球员，但是却没能限制他分球到中路助攻伊斯科破门，曼城球员都盯着维尼修斯，没有一人看到后面插上的伊斯科，所以当皮球传过来就是轻松建功的时间。

拉波尔特的重要性不言而喻，但是这位大将复出之后已经两次因伤下场了，接下来瓜帅势必会给他更多养伤和恢复的时间，避免再度长期缺阵的情况出现。欧冠次回合的比赛拉波尔特也可能无缘晋级战，这对于曼城是很严重的情况。