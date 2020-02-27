欧冠1/8决赛首回合切尔西主场0比3不敌拜仁，这样的比分也让次回合的比赛失去了悬念，因为多数人应该不会指望年轻球员居多的蓝军能在安联球场上演4球反转剧，所以对于切尔西来说最需要的纠错和避免再度惨败。相关的数据显示拜仁从2013年至今欧冠客战英超球队的比赛中，曾先后5次3球以上力挫英伦群雄，其中有2次对阵阿森纳、另外三次是对阵曼城、热刺和切尔西，所以青春风暴的切尔西在蓝桥败北也有一定的必然性。

2004/05赛季拜仁曾在客场2比4不敌切尔西，那个系列赛最终被蓝军淘汰，此后两队没有在蓝桥再度碰面，所以本场比赛算是拜仁的复仇战，因为拜仁还曾在2012年在主场错失欧冠奖杯，切尔西踩着拜仁登顶。当年兰帕德是球员，而现在却是蓝军主帅，角色的转换所需要交纳一些学费也是应该的，此外本赛季的切尔西正在进行新老更替，输球也是可以预判的，只是没想到下半场丢了三球且没有进球。

这场比赛的上半场的确是平分秋色，虽然拜仁进攻频频，但是蓝军防线和门将卡巴列罗还是很好的化解了险情，切尔西虽然没派遣威廉登场，但是进攻端也制造了一些威胁，只是遗憾双方都把握住进球机会。切尔西半场射门7比6，射正2比3，角球2比3，抢断10比6，控球率32%比68%，除了控球率外，两队数据相近，而切尔西方面年轻球员居多，欧战经验也比较少。

本场比赛吉鲁和阿隆索以及巴克利被委以重任，主帅这样安排也是因为寄望这三人延续对阵热刺的高效率。芒特开场不久有一脚射门，当时拜仁球员解围不远送出一次机会，遗憾的是射门打偏了。随后吉鲁做球帮助芒特再度射门却再度偏出，这两次机会错失是比较可惜的。芒特本场也不是独狼，他随后给吉鲁送出一次极佳的机会，可惜后者错过了这次机会。两人在本赛季同场征战的次数极少，这也是默契度不足的一种表现。

莱万上半场最具威胁射门被蓝军替补老门将神奇化解，卡巴列罗这次出击很及时，也是比较精彩的一次解围。诺伊尔也曾出现解围失误，若日尼奥捕捉到了这次机会传到禁区，可惜芒特和吉鲁包抄都不到位，还是科瓦契奇直塞球帮助芒特完成一次射门，遗憾的这次射门差之毫厘。穆勒上半场末尾曾击中一次立柱，事实上这一射也是警示，只是并没有被切尔西主帅所重视。

拜仁本赛季多数比赛都是下半场进球，本场也同样是下半场发威，而兰帕德显然不知道拜仁的这一特点，否则他会叮嘱球员在下半场加强防御。第51分钟蒂亚戈断球后挑传给格纳布里，后者直塞莱万横敲助攻格纳布里推射建功，两人灵动撕开了切尔西的防线，吕迪格的跑位还是慢了一拍，卡巴列罗也是鞭长莫及。如果这粒失球之后切尔西可以扎稳防线的话，的确还有扳平比分的机会，遗憾的是切尔西3分钟丢了两球，的确是很伤士气的过程。

拜仁的第二粒进球是诺伊尔直接开球到前场，莱万争顶下来和格纳布里做配合，随后再度传球助攻格纳布里推射得手，这粒进球等于杀死了比赛的悬念，因为强强对话最怕的是短时间连续失球。更为重要的是短时间内切尔西的防线无法限制拜仁这两位悍将的连续传球，这还是在主场作战，还不是到了下半场最疲惫容易失分的后半段，所以防线漏洞的问题还是很明显的，也是本赛季开启至今一直无法改变的。

本场关键战依旧是替补门将卡巴列罗首发出场，这位老门将是在足总杯第4轮的比赛获得首发机会的，那场比赛球队客场2比1拿下赫尔城，之后他占据了首发门将的位置。切尔西先后在客场2比2平莱斯特城、0比2曼联、主场2比1热刺和本轮欧冠0比3惨败拜仁，这几场比赛的战绩是2胜1平2负，2场胜仗只有对阵热刺一战是有含金量的，还是靠长期不得重用的吉鲁、阿隆索和巴克利建功。

关于兰帕德弃用主力门将的确有不同的说法，这样做的确是有一些偏颇的，从目前来看似乎没有内部失和，只是凯帕被按在板凳上而已，不过有一些不满也可能藏在每名球员的内心。近期威廉曾表示自己希望得到三年合同，而目前切尔西只给两年，所以续约谈判也陷入了僵持中，本场比赛威廉替补不知道是不是和这个也有关。

本场比赛后防线是阿斯皮利奎塔、吕迪格、克里斯滕森、詹姆斯，这也是兰帕德近期最为信赖的后防线组合，但是表现其实也不尽如人意。詹姆斯也是需要队友补防的球员，克里斯滕森是带伤出战，所以下半场防线溃散也是有多方面因素的。

中场休息也是主帅调整的一个时间，但是下半场开启之后蓝军明显还想按照上半场的模式来打，所以才会连续失球。在2球落后的情况下主帅用威廉换下了巴克利，亚布拉罕换下了吉鲁，随后在第73分钟又搏命式的用佩德罗换下了队长阿兹皮利奎塔。切尔西在穆一期的时候有过类似的换人，多数是能扭转局面的，而本场比赛则是再度丢了一球，彻底的杀死了比赛的悬念。

不得不说现在的切尔西除了阵容上是开启青春风暴外，主帅也是极其任性和不计后果的，别的主帅会担心被下课，所以有一些比赛会为了赢球或拿分采取一些保守策略，而兰帕德不怕这些。本赛季他一直都是我行我素，甚至并不在意比赛会从小负变为惨败。

本场比赛威廉替补登场只有14次传球，1次过人，1次抢断成功，2次被犯规的数据，29分钟的时间想扭转败局的确不易。亚布拉罕8次传球的成功率为50%，1次过人，1次抢断，1次被犯规。佩德罗9次传球，1次过人，1次抢断成功，三位替补大将都没有射门。佩刀登场后不久球队加强进球却丢了第三球，的确是针对性的完败。作为首发的吉鲁有2次射门1次射正，传1次威胁球，在61分钟的时间里还给其他队友制造机会，他并不独狼，只是切尔西的中前场球员都没能把握进攻的机会，尤其是芒特错失了更多的机会。

全场比赛拜仁射门16比9，射正6比3，打进3球，还击中两次立柱，角球5比3占据绝对优势，尤其是下半场。接下来切尔西次回合的比赛更多是为荣誉而战，年轻球员储备一定的外战经验也是另一种收获。