欧冠1/8决赛切尔西主场迎战拜仁，主队目前排名联赛第四位，客队排德甲榜首。蓝军本赛季联赛战绩27轮积44分，战绩是13胜5平9负，打进45球，失37球。球队近6场比赛2胜2平2负，上轮2比1小胜热刺算是提升士气的一战。切尔西和拜仁在欧冠的4次交战中取得2胜2负的战绩，2012年在安联球场拿下拜仁登顶欧冠，所以此役客队会倾力而战，赛前各方并不看好年轻阵容的切尔西主场取胜。

拜仁本赛季联赛战绩是15胜4平4负，打进65球，丢了26球，德甲联赛23轮积49分。目前比第二的莱比锡多1分，联赛表现不及此前的赛季，双线兼顾有会影响欧冠的发挥。本赛季球队客场各项赛事的战绩是11胜2平3负，切尔西本赛季各项赛事的主场战绩是9胜4平7负，可以看出主队的主场优势并不明显，这也是本场切尔西不被看好的主因之一。

回看两队的历史战绩，两强曾在2004/05赛季的欧冠1/4决赛中交手，拜仁客场2比4、主场3比2最终以5比6的总比分被切尔西淘汰。随后是2012欧冠决赛拜仁点球大战不敌切尔西错失奖杯，此后超级杯拜仁点球大战力挫切尔西算是完成了一次复仇。本轮比赛是上次欧冠错失冠军后再度碰面，拜仁还是希望复仇。

拜仁近3场比赛的战绩是2胜1平，射手榜上莱万23轮比赛打进26粒进球，位列射手榜第一。格纳布里打进10球，库蒂尼奥打进6球，穆勒打进5球，佩里西奇打进4球，进攻端多点开花，莱万表现足够出色。切尔西方面亚布拉罕27轮联赛打进13球，排在射手榜第8位，芒特和普利西奇都打进5球，只是近期亚布拉罕状态不佳，还有伤病困扰。本场比赛普利西奇伤停无法出战，这些都对主队不利。

上轮联赛吉鲁久违首发出战打进一球，上一次为球队首发还是在去年的11月，阿隆索也有一球入账，后者还差点梅开二度，本场比赛两位大将也有联手出战的可能。此外坎特伤停的情况下若日尼奥和科瓦契奇的发挥更为关键，锋线上还有比利时锋霸巴舒亚伊可以出场，威廉作为新10号是必须首发的，他的表现也是球队能否赢球的关键。

切尔西本赛季总胜率为48%，球队27场英超只有5场完成零封，这其中有3场比赛是对阵弱旅，唯一值得骄傲的是客场2比0力挫热刺。拜仁近11场取得10胜1平的战绩，近22场各项赛事只有1场打平，球队近7场比赛中打进23球，不过近20场比赛中有18场比赛是到了下半场才有进球，所以本场比赛切尔西可以在上半场抢开局施压对手，或许还能抢到三分。

本场比赛拜仁的佩里西奇、聚勒伤停，哈维马丁内斯伤疑，不过客队的人员储备足够，这几人伤停并不影响球队的进攻。本赛季拜仁在欧冠小组赛6轮比赛积18分以小组第一晋级，小组赛战绩是6连胜，球队打进24球，失5球，主场打进8球，客场打进16球，客战更犀利。小组的对手分别是热刺、奥林匹亚科斯和贝尔格莱德红星，拜仁客场7比2、主场3比1双杀热刺，所以本轮比赛切尔西防线要经受更打的考验。巧合的是切尔西也在联赛双杀了热刺，客场2比0、主场2比1。

切尔西欧冠小组赛6场比赛积11分，以小组第二晋级，战绩是3胜2平1负，打进11球，失9球，主场打进6球，客场打进5球，进攻端的效率不高。小组对手是瓦伦西亚、阿贾克斯和里尔，对手实力都不是特别强，也可以说兰帕德的处子赛季在欧冠中的表现也很一般，最终晋级只比阿贾克斯多1个积分也是很危险的。

上赛季切尔西斩获欧联杯冠军，吉鲁打进11球是第一功臣，也是射手榜第一的锋霸，但是本赛季吉鲁却不得重用，本场比赛基本会排在亚布拉罕身后成为第二人选。如果小将亚布拉罕出战的话，能否进球的确很难说，毕竟在以往的欧冠淘汰赛过程中有经验的老将更能把握机会帮助球队，本场比赛的首发要看亚布拉罕的状态，吉鲁极其可能只有替补出场的机会。

队内其他有外战经验的球员威廉和队长阿兹皮利奎塔也是本场的关键所在，替补席同样具备经验的是佩德罗，不过他并不可能成为兰帕德帐下的替补奇兵。基于以上的分析，本轮比赛蓝军保证不败的可能性要大于赢球，0比0和1比1的比分可能性会更大一些，前提是蓝军防线不犯错送分。

这场比赛前兰帕德公开表示各方不看好切尔西也是很正常，因为2012年夺冠的时候蓝军也是被看低的一方，但是最终却是切尔西登顶。兰帕德当年作为队长率队拿下这场比赛傲视群雄，所以他现在依旧认为：我不入地狱谁入地狱。这样的赛前言论也是有足够的勇气的，主场作战还需扎稳防线。此外兰帕德还谈及了吉鲁是否首发的问题，很明显蓝军主帅是在放烟幕弹，不能让对手有更针对性的安排。



