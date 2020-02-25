英超第27轮曼城客场1比0小胜莱斯特城，主队克星瓦尔迪上半场运气不济击中了立柱，否则曼城还会如本赛季第一次交战那样先落后一球。下半场阿圭罗主罚点球不中，本赛季的曼城已经先后有多名球员浪费点球机会了，这其中有热苏斯、京多安，本场球队大腿也能错失点球的确是令人担忧。因为随后欧冠淘汰赛客战皇马的比赛，如果还要这样浪费机会的话，想筹谋欧冠奖杯根本无从谈起了。

本赛季热苏斯曾两次罚丢点球，此后点球手换成京多安，但是后者也罚丢过一次，如今阿奎罗再步后尘，下一次点球手是不是换人还真不好说了。球队近两个赛季9粒点球就罚丢了7个，的确是该反思一下，究竟是射术不精，还是心态有问题。对于热苏斯来说本场替补出场打进制胜球是很提气的，接下来欧冠客战皇马的比赛则可能被委以重任。

本周中曼城要客战皇马，有利的是银河战舰在上轮联赛0比1爆冷不敌莱万特，阿扎尔因伤下场可能缺席欧冠对阵曼城的比赛，这的确对蓝月亮有利。回看曼城近期魔鬼赛程的战绩，球队先后不敌曼联和热刺，近两场拿下西汉姆和莱斯特城，魔鬼赛程就剩下皇马这一场，所以瓜帅也算是度过了难关。目前队内斯特林出战仍是疑问，不过队内的储备还是有能力对抗皇马的。

对阵狐狸城的比赛拉波尔特出场只打了58分钟的比赛就被奥塔门迪换下，热苏斯也在第77分钟换下了阿奎罗，这也证明被换下的这两员大将会在周中欧冠的比赛中出场。目前席尔瓦伤停，德布劳内也需要连场作战，至于其他主力球员都可以供主帅派遣，至于针对性如何则要看比赛中的情况来定。本赛季京多安还是受到一些质疑的，贝尔纳多近期的表现也有一些下滑，所以瓜帅如何安排首发还是需要费神的。

本轮联赛曼城射门18比10，射正7比3，角球7比3，扑救3比7，关键传球14比6，控球率68% 比32%。比赛中马赫雷斯多次射门威胁球门，但是都被曼城门将化解。拉波尔特将瓦尔迪传出的威胁球解围，防线上有他把守还是更为稳固一些，除了击中立柱的那一次射门，瓦尔迪被拉波尔特严防也是没能进球的一个因素。

阿圭罗在上半场的比赛中还是会给队友做球，但是京多安的推射太正被小舒梅切尔化解。德布劳内随后几次射门、和妙传以及主罚定位球也都是差之毫厘。半场补时助攻阿奎罗破门，但是却被判越位进球无效，可以看出莱斯特城的防御还是有效的限制了曼城的进攻。

上半场数据显示曼城射门7比6，射正2比3，角球4比2，控球率67%比33%，进攻端的威胁的确是平分秋色，莱斯特城运气差一些所以没能进球。下半场数据显示曼城射门11比4，射正5比0，角球3比1，曼城威胁增多却没进球，这也和上半场的狐狸城一样是错失了不少机会，必须承认的是曼城效率低，接下来的客战则藏隐忧。

曼城下半场少有的机会中，京多安制造点球是点睛之笔，阿奎罗主罚点球却失水准，的确令人失望。关键时刻还是瓜帅利用换人来扭转败局，热苏斯登场后3分钟就打破了僵局，当时马赫雷斯送直传球助攻热苏斯推射入网，凭借这里一粒进球热苏斯成为扭转乾坤的关键先生，这也是本赛季不多见的。