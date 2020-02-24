切尔西2比1拿下热刺后终结此前联赛的4轮不胜，欧冠开打前取胜对手的确是很大的利好。这场比赛的进球建功的是吉鲁和阿隆索，末尾吕迪格送乌龙球帮助热刺挽回一丝颜面，这样的比分双方也能接受，毕竟两次交战都被零封的话，热刺会没有颜面。兰帕德本赛季让吉鲁坐穿板凳，阿隆索也更多的替补席等待机会，但是本场比赛却是两位弃将救主，同样不被重用的巴克利送上一次助攻，所以这场比赛也有许多点值得值得反思。

赛后多数人认为如果兰帕德更早的启用这些此前赛季的功臣的话，切尔西的战绩应该更好。虽然目前切尔西依旧排名第四位，但是本赛季联赛多次爆冷失分的时候，争夺第四的其他球队也不同程度的失分，所以这个第四才能稳住，否则的话球队早就跌出前四了。目前切尔西的战绩是13胜5平9负，除了两次不敌曼联，先后输给曼城、利物浦，一次战平阿森纳这5场比赛外，其余对手都是中下游球队，这9场不胜的比赛都是爆冷失分，切尔西没有拿出强队的锐利，这显然是主帅很差劲的地方。

很多人认为处子赛季的兰帕德已经很不错了，而事实上只是因为其他豪门球队本赛季同样很糟糕，所以才能让兰帕德的蓝军持续排名第四。切尔西强强对话中唯一拿下的对手是阿森纳和双杀热刺，在恩师面前完成两连斩也的确是很合适的遮羞布，但是个人认为这不足以掩盖被索帅的曼联三杀的耻辱。

这些失分的比赛有年轻阵容的不成熟，也有主帅的实力不济和自以为是的原因。此前赛季的功臣被按在板凳上，年轻的最得力的干将多场连续首发，最终是效率渐渐减弱，甚至都遭遇因伤休战的困扰。战绩最为糟糕的时候主帅才想起按在板凳上的弃将们，所以才有了这场胜仗。主力门将凯帕是表现不佳，那是和上赛季的表现相比，但是如果和替补门将相比，实力绝对在其上，但是主帅却固执的将主力门将放在板凳上来杀鸡儆猴，这样的做法的确令人齿寒。

替补门将被委以重任后，抛却本场比赛，其他的几场比赛都不胜，即便如此兰帕德还是继续使用他，我想如果本轮输球了，蓝军主帅同样不会启用主力门将，因为在他内心球队的战绩和个人的权威比起来不算什么。不过本轮比赛他使用了之前认为该被送走了一些弃将们，同样是在打脸。接下来切尔西是对阵拜仁的比赛，欧冠每一场比赛都是很重要的，主场作战如果敢于送给对手两粒客场进球的话，那么这个两回合的比赛就可能提前被定格了，所以接下来比赛的阵容更为关键，就看兰帕德如何安排了。

从对阵热刺这一战替补登场的安排来看，下一场比赛兰帕德绝对不会继续启用吉鲁，而是会让没有太多欧冠经验的亚布拉罕来首发，因为无论结果如何，使用年轻球员开启青春风暴的主帅是没有错误的。如果主场再度输球的话也不会有什么大不了的，因为本赛季各项赛季切尔西主场已经有11场不胜，主场的战绩是9胜4平7负。英联赛杯主场1比2不敌曼联已经出局，接下来足总杯主场对阵利物浦的比赛输球的几率比较大，从本赛季一路走来的历程和赛果来看，人们很难指望兰帕德能率队淘汰利物浦。

值得一提的是在力挫热刺一战后，赛前和兰帕德寒暄的穆帅没有握手就离开了球场，很明显兰帕德赛后在场边极小的一个庆祝动作也触动了老帅的心，所以不握手也是必然的。兰帕德的性格也是很自我的，他不会顾及其他人的感受。

穆帅执教热刺期间两次面对切尔西的唯一的一粒进球是吕迪格送乌龙大礼，也就是说热刺两场比赛都没有进球，这也是很讽刺的。热刺主场0比2不敌切尔西，客场1比2在输球还是靠乌龙球，这的确也是需要反思的一个点，热刺同样任重道远。

本场比赛切尔西数据上是占据优势的，半场数据切尔西射门9比3，射正3比2，打进1球，击中1次立柱，角球2比4，控球率64%比36%。全场比赛切尔西射门17比5，射正7比3，关键传球11比4，角球3比5，扑救3比5，数据上是占据优势的，但是门将方面热刺的洛里扑出的必进球机会更多。