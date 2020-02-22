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曼城关键战考验瓜帅，拉波尔特出战成疑，德布劳内不可或缺

(2020-02-22 23:13:26)
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标签：

英超

曼城

莱斯特城

瓜帅

斯特林

 分类： 聚焦英超争霸
曼城关键战考验瓜帅，拉波尔特出战成疑，德布劳内不可或缺

    本轮英超曼城将客战莱斯特城，这是联赛排名第二和第三之间的对决，瓜帅对于这场比赛也是很重视的，也不可能派遣多数替补球员出战。曼城本赛季联赛的战绩是17胜3平6负，打进69球，失29球。莱斯特城26轮积50分，战绩是15胜5平6负，打进54球，失26球。本赛季第一交手曼城主场3比1拿下狐狸城，曼城是有心理优势的，不过本赛季曼城失分的场次比较多，尤其是客场作战有6场不胜，所以本轮比赛也需要防平局。
    曼城3比1拿下莱斯特城的比赛中瓦尔迪先拔头筹，随后马赫雷斯、京多安和热苏斯连续进球最终逆转比赛，莱斯特城那场防守有一些问题，所以曼城才是多次洞穿对手的球门。如果本轮莱斯特城想保平争胜的话，加固防线合适可能在主场拿分的。两队过去7次交战中瓦尔迪打进5球，送出1次助攻，这样的效率的确可以用克星来形容，所以本场比赛曼城想轻松取胜是有一定难度的。
     莱斯特城近期战绩不佳，近三场比赛2平1负，球队先是在联赛杯客场1比2维拉，随后联赛主场2比2平切尔西，上轮联赛客场0比0狼队。曼城近三场比赛1胜2负，上一场比赛2比0拿下西汉姆，之前主客场0比1曼联、0比2热刺，瓜帅的球队在强强对话中的发挥不好，本场比赛又是客场作战，球队还需要为下周中欧冠客战皇马的比赛留力，以上这些因素给本场比赛带来很多不可预知性。
曼城关键战考验瓜帅，拉波尔特出战成疑，德布劳内不可或缺

    本赛季的利物浦在联赛中有太过出色的表现，所以即便莱斯特城有异军突起的表现依旧被对手拉开了分差，联赛中一段时间是狐狸城在紧追着利物浦，而不是曼城。蓝月亮是随后才跻身了第二的位置，但是从阵容配合和实力上的比拼看战绩的话，莱斯特城的战绩应该被更多的认可。倘若球队引援上给予更多的支持的话，狐狸城的确有再度续写15/16赛季在英超夺冠的神奇的可能性。
    目前莱斯特城只专注于联赛，所以可以更轻松的备战主场的这场大战，联赛前3的位置也是球队的目标。目前莱斯特城比第四的切尔西多9分，球队还是需要确保每轮赢球才能稳居第三。目前莱斯特城伤病问题不多，球队的瓦尔迪依旧是可能扮演曼城克星的，此外队内还有艾希纳乔、阿约瑟佩雷斯、麦迪逊和恩迪迪，这几人也是本赛季表现不错的球员，本场比赛这几位核心球员的表现都很关键。 
 曼城关键战考验瓜帅，拉波尔特出战成疑，德布劳内不可或缺

    目前莱斯特城联赛的进球数第三多，失球数第三少，攻防两端还是比较平衡的，防守的确和利物浦有一拼，曼城则有所不及。目前英超射手榜上瓦尔迪打进17球排名第一，佩雷斯打进7球，巴恩斯打进4球，不过瓦尔迪近6场比赛哑火，本场大战则寄望能破荒。历史战绩上曼城占优，两队此前6次交战曼城取得5胜1负的战绩，遗憾的是球队近期攻防两端的效率都在降低，这一点对于主队不利。
    曼城方面斯特林可能无法出战，拉波尔特则要留力备战皇马的比赛，其他球员能否登场要看主帅的安排。个人认为瓜帅还是要派上多数主力球员出场，上半场如果能打进2球的话，下半场换下一些核心球员，因为瓜帅也不想在联赛中再度失分。
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