新的一轮英超开战，切尔西主场战热刺的比赛是兰帕德的大考和救命稻草，因为本场比赛输球就将跌出前四，热刺则会取而代之，平局的话蓝军还可以维持目前的排名。本赛季兰帕德在强强对话中的部署是不保守的，本轮比赛为了第四的位置或许会有一些改变，毕竟这一分也很关键的。

本赛季切尔西26轮积41分，战绩是12胜5平9负，球队打进43球，失球36球。热刺26轮积40分，战绩是11胜7平8负，打进43球34球。 两队本赛季在强强对话中的表现也一般，切尔西联赛中两次对阵曼联都输球，此后还先后输给曼城和利物浦，蓝军只取胜过热刺和阿森纳，本场比赛再战热刺仍寄望拿分。穆里尼奥也是切尔西的功勋主帅，如今再度回到蓝桥也是想拿分的，而兰帕德作为切尔西主帅则需要捍卫主场的尊严，所以此役有不同的意义在内。

热刺本赛季先平曼城和阿森纳，不敌利物浦和曼联以及切尔西，进入2020年热刺0比1利物浦、2比0曼城，后面这一战很提气。本周中欧冠的比赛热刺在主场0比1不敌莱比锡，凯恩和孙兴慜的缺席对于球队的影响很大，本轮客战切尔西想赢球比较难。

本场比赛两队都有伤停，蓝军的奥多伊、奇克、坎特、普利西奇、坎特本场伤停，亚布拉罕能否出战还是一个问号。热刺方面凯恩和孙兴慜等球员继续缺阵。热刺利好的是欧冠赛事已经结束，球队只需要备战随后联赛主场对阵狼队的比赛。切尔西目前联赛三轮不胜，本场比赛还需要为随后欧冠主场对阵拜仁的比赛留力。

两队本赛季曾在英超第18轮交战，当时热刺首发中还有孙兴慜和凯恩，其他首发球员是加扎尼加、奥利耶、桑切斯、阿尔德韦雷尔德、维尔通亨、戴尔、西索科、小卢卡斯、阿里。前两位大将本轮注定无法出战，上一场比赛阿里被换下之后在替补席怒摔球鞋表达不满，本轮比赛是否首发还是个问号。不过热刺目前用人也出现问题，预计穆帅不会雪藏阿里。

上一次零封热刺的比赛切尔西的首发是凯帕、祖马、吕迪格、托莫里、阿斯皮利奎塔、坎特、科瓦契奇、阿隆索、威廉、芒特、亚布拉罕。最近主帅对后防线的安排不再重用祖玛和托莫里，克里斯滕森和詹姆斯则获得更多出场时间，主力门将也已经3场比赛被弃用了，所以本轮对阵热刺的后防线首发会延续对阵曼联的安排。坎特和亚布拉罕要是伤停的话，巴舒亚伊和佩德罗可能获得首发机会。

这场比赛也是兰帕德和恩师的第二次对决，穆帅针对性一直都是比较到位的，所以本场比赛切尔西想赢球的确需要扎稳防线。因为上轮联赛0比2不敌曼联的比赛中克里斯滕森和吕迪格都和失球有关，替补门将也没做出关键表现，所以本轮比赛防守是否稳固决定赛果。

相关的数据显示两队本赛季的攻防表现，截至目前为止切尔西和热刺场均进球数都是1.4球，但是两队锋线球员都伤停，本场比赛进攻端的效率都会降低，就看双方核心球员的临场发挥。本赛季兰帕德执教的切尔西控球率占优，这也不是蓝军崛起初期的样子，那个时候球队加固防线，让出控球率的优势，但是却总能1比0小胜对手，对阵实力更强大的球队也能拿分。本赛季切尔西场均控球率达到59.3%，热刺场均控球率只有47.1，不过控球的优势并没能斩获更多的胜局，有些关键比赛即便制造了足够的进攻机会，但是进球效率却不高。

其他数据上的对比切尔西比热刺占优，球队的危险进攻次数是44.5次比37.2次，进攻次数90.7次比75.8次。不过这只代表此前比赛的数据，本赛季切尔西主场战绩不及客场也是不争的事实，所以本场比赛的优势并不能增加主场的胜率。

在上一次2比0拿下热刺的比赛中建功的是威廉、阿隆索，这两人本轮都能出战，不过上一场比赛兰帕德更信任詹姆斯，阿隆索则坐在板凳上，所以确定可以出战的威廉是本轮的关键。赛前相关的消息爆出威廉想和切尔西续约三年，但是球队有30岁以上球员一年一签的规定，所以威廉可能今夏离队，而下家则是穆帅执教的热刺，所以从这个层面看威廉的表现是更大的看点。

上一次对阵热刺的比赛中威廉在第12分钟先拔头筹，他开出战术角球，科瓦契奇得球后传中，威廉切入禁区起脚射门将球打进。上半场补时阿隆索威胁球门，加扎尼加出击解围踢空撞倒阿隆索送点球大礼，威廉主罚命中帮助球队全取三分。热刺在下半场第62分钟被罚下一人，孙兴慜倒地后蹬踏吕迪格被罚下，两队随后均无建功。

威廉全场比赛有2次射门且射正，打进2球，传5次威胁球，5次过人和1次抢断，表现极其的到位。阿隆索2次射门1次射正，传1次威胁球，1次过人，4次抢断2次成功，1次犯规，3次被犯规，对手对于他的盯防多于威廉，由此可见他在比赛中起到的作用，主帅兰帕德的确不该选择让阿隆索更多在替补席。本场比赛坎特的位置是一个关键点，此外就是门将凯帕和阿隆索是否会得到首发机会，再就是亚布拉罕能否复出征战。

热刺近期的表现要好于切尔西，球队近三轮联赛连胜，但是三场比赛共丢了3球，近5场比赛的战绩是3胜1平1负，球队打进9球，丢了6球。本赛季热刺的客场战绩也很差，本赛季13个客场比赛只赢了3场，胜率是24%，所以此番在蓝桥的客战同样很难赢球。综上所述本场是可能平局收场的，兰帕德的首发也可能折射出赛果。



