英超补赛曼城主场2比0拿下西汉姆联，瓜帅本场比赛祭出主力阵容也是为了在遭遇禁令之后取得胜局，同时也终结球队此前两连败的低迷。本场比赛拉波尔特首发出战表现可圈可点，防线牢固了进攻端就有更多的机会，全取三分就成为必然。本场比赛德布劳内成关键先生，传射建功的他在赛后公开表示禁令不会影响球员们全力出战，也不会影响到战绩。

本场比赛德布劳内打了79分钟的比赛，2次射门全部射正打进一球，传6次威胁球，送出一次助攻，这样的表现的确极佳的，寄望随后对阵莱斯特城的比赛也能延续高效率。全场比赛曼城射门20比3，射正7比0，角球6比1，关键传球16比1，从过程来看这也是兵不血刃的一场比赛，提升士气是足够的。

本场曼城的首发球员有德布劳内、罗德里、席尔瓦、贝尔纳多、阿圭罗、热苏斯，遗憾的是在本场比赛中席尔瓦伤退，接下来是否会伤停还是未知数。比赛中阿奎罗和热苏斯还是错失了一些机会，这个依旧是问题，斯特林应该会留在欧冠的比赛中才可能出场，所以接下来对阵莱斯特城还需要这两位大将提升进攻段的效率才行。

本场比赛阿奎罗打满全场6次射门只射正1次，传1次威胁球，5次过人，表现的确很一般不过他在禁区被抱摔的那次倒地其实应该获得一粒点球的，只是裁判没判，但是不能忽略他对对手的威胁。热苏斯4次射正2次射正，传2次威胁球，5次过人，3次抢断2次成功，2次被犯规，他浪费了德布劳内送出的三次绝佳机会的确是很低迷的一战。

热苏斯在比赛刚开始就获得破门机会，席尔瓦的直传球撕开了防线，热苏斯接球后扣过出击的门将，但是面对空门的时候却慢了一拍，结果被对手防守球员抢先解围，这样的慢半拍的确证明热苏斯状态不佳。上半场巴西人还错失了不少机会，但是和德布劳内的化学效应还是很明显的，因为随后热苏斯就给德布劳内送出极好的射门机会，可惜后者的射门被门将用腿挡出了。最为可惜的还是德布劳内直传球送热苏斯的单刀球机会，巴西人的推射太正，再度被拒之门外。

阿奎罗本场比赛也先后浪费机会，这其中对单刀球机会的错失也引发了争议，因为曼城大腿是在奥邦纳的拉拽中错失机会的，遗憾的是裁判并没有做出任何判罚。因为这次判罚曼城球员们还都表达了不满，而事实上现在的曼城球员更应该专注于比赛，而不是一些有争议点的判罚。因为七天内打三场比赛不能有太多的消耗，吃黄牌也该尽可能的避免，同时不要产生伤病情况，只有做好以上这几点曼城才可能拿下随后的两场大战。

曼城的进球是角球机会，当时德布劳内开出角球，罗德里头球后蹭破门，拉波尔特也包抄到位，不过他触球的时候皮球已经过了门线。虽然不是拉波尔特建功，但是门前的感觉和跑位还是很及时的，曼城有他出战还是更为稳健一些，接下来别再受到伤病影响就好。

必须承认的是本场比赛阿奎罗和热苏斯错失了不少机会，所以下半场曼城的进攻还是有一些改变的，贝尔纳多和德布劳内的配合更多，最终也是两人制造第二粒进球。当时德布劳内给贝尔纳多做球，后者过掉防守球员后再传队友，德布劳内用一脚斜射锁定胜局。这两人的脚法也很细腻，防守球员根本无法限制贝尔纳多的突破，而德布劳内射门的精准度也极其到位的，本场比赛的表现当为最佳。

曼城第62分钟将比分扩大为2比0之后，瓜帅也可以为备战下一场联赛做准备的。遗憾的是瓜帅除了在第65分钟用斯通斯换下了拉波尔特外，另外的两个换人是在第79分钟用京多安换下德布劳内，在第85分钟用福登换下受伤的席尔瓦，球员也没得到更多的休息时间。由此也可以看出瓜帅对本轮比赛是极其重视的，所以才不会更早的换下有威胁球员，而事实上瓜帅应该给德布劳内更多休息的时间。

接下来曼城要客战莱斯特城，两队积分相近，也是争夺积分排名的对手。莱斯特城近三场比赛不胜，狐狸城三线作战的战绩是2平1负，上轮联赛客场0比0狼队。不过莱斯特城这样的战绩还是比西汉姆强，因为铁锤帮近7场比赛不胜，战绩是2平5负，所以曼城对阵莱斯特城还是需要全力以赴。只是接下来的比赛瓜帅必须为欧冠的比赛留力，阵容上必须进行一定的轮换。本赛季莱斯特城曾在客场1比3不敌曼城，这一点上曼城本轮比赛有一定的心理优势。

本场比赛中的险情不多，但是不代表不存在，罗德里有几次传球失误很是危险，因为他这个位置一旦丢球就能制造麻烦，无论是对阵莱斯特城还是皇马，他的这个不足都是最大的隐患。



