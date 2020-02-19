欧冠1/8决赛首回合利物浦客场0比1不敌马竞，这场比赛也算是大冷门，因为马竞本赛季的表现的确难言强势，但是利物浦却是势如破竹的球队，即便是客战也被各方看好，所以被对手零封的确是令人吃惊的。事实上利物浦本赛季在欧冠小组赛中就遭遇过冷雨，当时不敌那不勒斯也是冷门，所以本场比赛也仅仅揭示出利物浦外战的无力，本赛季似乎一直如此。

本轮比赛后红军的14场各项赛季不败纪录被终结，马竞的萨乌尔在这场关键战抢开局得手，此后双方均无建功，利物浦三叉戟表现不佳，还有两名球员因伤离场，这场比赛对于利物浦来说是完败。马内刚刚伤愈又受伤，如果伤停时间较长的话，可能影响球队的战绩。此外亨德森也因伤下场，中前场都有伤员的确会令克洛普头疼。

赛后数据显示马竞射门7比8，射正2比0，角球2比7，越位5比1，利物浦没有射正球门，这一数据也的确令人大跌眼镜，这还是那支在英超保持不败的榜首球队吗。利物浦本赛季联赛只被曼联逼平过一次，其余赛事全胜，接下来球队不纠错的话，还可能在随后的赛程中失分。

马内的确是利物浦最不可缺少的大将，本场比赛输球和他也相关。马内之前伤停了一段时间，不过伤愈复出后替补登场就帮助球队在联赛中全取三分，遗憾的是本场首发出战却再度因伤被换下，悍将只打了半场的比赛，发挥上也因为伤病而无力。正是因为马内下半场没登场，球队才会无法扭转败局。上半场马内有3次过人，和2次犯规，这样的表现的确和他平时的表现完全不对等，而利物浦上轮联赛1比0拿下诺维奇的比赛，马内替补登场打了30分钟的比赛，一次射门就绝杀了对手，关键性十足。

值得一提的是球队对阵诺维奇的比赛中，萨拉赫首发登场打满全场，他有4次射门却只有1次射正，传2次威胁球。菲尔米诺同样低迷，他只有2次射门无射正，传1次威胁球。可以看出两大核心是低效的，哪怕这场比赛的对手是英超榜尾球队，两人都没祭出关键性，只有靠马内力挽狂澜。

任何一场败仗都是有前兆的，对阵诺维奇一战其实已经显露了利物浦整体的不足，尤其是进攻端的无力。如果这场榜尾大战利物浦能在上半场取得2球领先，那么下半场三叉戟就能得到休息的时间，本场欧冠也能更有胜算，所以这也场欧冠败仗和克洛普是有关的。红军在联赛已经有绝对多的积分优势，倘若榜尾大战能给三叉戟休息的时间，那么客战马竞就不会那样低迷。主帅让主力球员连续作战无外乎是想保持各项赛季的连胜纪录，殊不知却在最为重要的欧冠比赛中输球了，倘若因为这场客战而出局的话，克洛普会更后悔。

可以确定的是对阵诺维奇一战，利物浦已经不是人们眼中的强队，全场比赛红军射门17比5，射正6比1，但是只有马内命中一球，保级队诺维奇还击中一次立柱，倘若弱旅运气再好一些就是一场平局。通过对上一场比赛的复盘就能看出利物浦近期的低迷，所以输给马竞也有一定的必然性。

这场欧冠的比赛中，马竞的菲利克斯还伤停，主队阵容是有一些不完整的，但是西蒙尼在战术部署上还是比克洛普更加到位，马竞防线有限的限制了利物浦的进攻端球员，所以才能在进球后力保球门不失。马竞的进球是抢开局成功，当时福萨里科的传中球被阿诺德破坏，马竞的角球机会，科克开到禁区，萨乌尔在禁区内直接抢射破门。 这样早的失球的确令利物浦错愕，本赛季遭遇相同的情况的确不多，所以球队在应对上也有一些不利。以往在谈及巴黎和拜仁欧冠战绩不佳的时候，人们总是习惯性的认为这两强队在联赛的积分优势太过于明显，遇到阻力不够，所以才会在多个赛季在欧冠意外出局。其实本赛季的利物浦也是一样，联赛中的不败纪录让球队有点弱不禁风了。

本赛季利物浦不胜的场次极少，第一场就是欧冠客场0比2不敌那不勒斯，那场比赛也是令人匪夷所思的，红军集体低迷。之后联赛客场1比1平曼联，欧冠再战那不勒斯主场1比1平局收场，利物浦两战同一对手不胜，那不勒斯也被认为是红军的克星。之后就是联赛杯派遣年轻球员出场0比5被维拉血洗，进入2020年之后利物浦只在足总杯的比赛中客场2比2什鲁斯伯里，同样是为了锻炼年轻球员。

可以看出利物浦本赛季失分的场次极少，国内杯赛两场不胜都是战略性放弃的感觉，唯独欧冠这三场失分的比赛很惨痛。接下来利物浦的赛程是在联赛中连续对阵降级区的球队，球队先在主场迎战西汉姆，随后是客战沃特福德的比赛，再之后是足总杯客战切尔西。这三场比赛利物浦仍需要防备失分的可能，因为保级队会拼命，对阵切尔西同样是强强对话，就看克洛普是否选择性放弃，毕竟球队要为欧冠主场迎战马竞的比赛留力，主力球员是需要轮休的。

马竞本轮比赛防守端的滴水不漏的确令人惊奇，因为在比赛中主队有限的限制了利物浦的进攻，无论远射还是定位球都被防守球员提前化解。唯一的一次疏漏是奥布拉克的传球失误送利物浦射门机会，结果萨拉赫推射破门，但是越位在先被判无效。马内和福萨里科的缠斗也是本场比赛中的一个关键点，双方都对对手犯规，裁判清一色的不做判罚，而马内刚刚伤愈复出不久，这样的相互动作则是最终因伤下场的一个主因。