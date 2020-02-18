切尔西主场0比2不敌曼联，兰帕德本赛季率队三次不敌红魔的确是彻底反省了。本场比赛曼联的两粒进球没有疑问，克里斯滕森和吕迪格都和失球有关，被兰帕德重用的替补门将卡巴列罗对于两粒失球没有做出神扑，切尔西的防线依旧是输球的第一主因。进攻端切尔西射门17次只有1次射正，曼联9次射门3次射正打进两球，数据对比可见高低，不过蓝军两粒进球都被吹掉成为本场比赛的争议点，主裁本场的判罚的确存在问题，但是这不是切尔西输球的唯一理由。

本场比赛双方都有核心球员缺阵，曼联博格巴和拉什福德等球员伤停，切尔西关键球员亚布拉罕、普利西奇等球员伤停。应该说两队在这个点上都一样受困，不同的是曼联两大将伤停已经有一段时间，球队已经适应，而切尔西本赛季对于亚布拉罕的依赖症很明显，他的伤停导致进攻的效率锐减。

此外还有一点不同的是兰帕德放着主力门将凯帕不用，却为了自己的所谓威严将第一门将按在板凳上三场比赛，这三场对阵阿森纳、莱斯特城和曼联的战绩是2平1负。如果主帅还要继续这样的任性行为的话，切尔西可能在联赛跌出前四，欧冠对阵拜仁一战也难赢球。从阿布入主切尔西至今，在不多的失败赛季中最大的问题都是内部失和成为导火索，即便现在的切尔西老板已经不太会因为战绩不佳而让主帅下课，但是本赛季结束后如果没有欧冠名额的话，兰帕德同样会有下课的风险。

主力门将凯帕本赛季的表现的确不如上赛季，但是本赛季防线的表现的也不及上赛季也是事实，让一位门将来承担主要责任，并成为打压的对象的确是自杀式的决定。凯帕再低迷也比39岁的卡巴列罗的实力要强，主帅如此执拗的做法也可能导致更衣室出现其他问题。

本场比赛后防线安排是詹姆斯、吕迪格、克里斯滕森、阿斯皮利奎塔，祖玛下半场替换克里斯滕森登场。詹姆斯上半场有一次射门偏出了球门，全场比赛有2次射门无射正，传1次威胁球，2次过人，此外没有太多亮点。很明显他缺乏给队友制造机会的能力，且没有射门制造威胁和进球的能力，这两点根本不及在板凳上等待上场的阿隆索。

吕迪格是防线上最为稳健的球员，本场比赛他多次化解险情，曼联上半场末尾的进球和克里斯滕森相关，当时万-比萨卡的传中球，马夏尔抢在克里斯滕森之前将球打进，后者慢了半拍就导致球队失球。当时卡巴列罗站位偏向一边，所以没能做出及时的扑救，当皮球入网后，他才背身跑向另一边想将皮球捞出来很是狼狈。下半场曼联的进球是角球机会，马奎尔抢在吕迪格之前头球破门，切尔西本赛季因为角球失球的次数很多，只是这一点一直没能改善也是令人遗憾。

吕迪格是下半场球队没更多失球的关键球员，他将曼联的反击机会化解，对布鲁诺-费尔南德斯的犯规吃到了黄牌，如果这次进攻得手的话，切尔西会更早的宣告输球。全场比赛吕迪格1次抢断成功，2次解围，1次被犯规。

切尔西的两粒进球被吹的确是被黑了，VAR再度左右了一场比赛的赛果。切尔西的第一次破门是在第55分钟，威廉开出角球，皮球到了点球点的位置，祖马推射建功，但是裁判却判罚阿斯皮利奎塔在祖马射门前先推人了，慢镜头显示根本是子虚乌有，蓝军队长是被弗雷德在身后推了一把，失去平衡后才倒向威廉姆斯。第二粒进球是吉鲁接芒特的传球打进的，但是裁判判罚越位，只是这次越位毫厘之间，依旧是存在疑问的。

以往在一些关键战中会出现出场哨的情况，但是本场比赛主裁却偏向了曼联，马奎尔倒地后的蹬裆动作可以构成红牌，但是裁判和VAR却都没有做出判罚。此外威廉被对手放倒在地，却判巴西人假摔，这两种差别对待的判罚的确是不公平的。历史上红蓝大战中曼联靠裁判获利的比赛不少，不过更多的是在爵爷执教曼联期间，如今索帅也能收到庇护，的确是令人难以理解，何况还是所谓的高科技VAR护佑了，兰帕德也只能仰天长叹。