本轮英超的关键战是切尔西主场迎战曼联，蓝军目前排名第四，虽然本轮输球仍可以位居第四，但是只会以一分优势排在热刺前面。下一轮联赛蓝军就将和热刺一较高下，一旦输球就会让出第四的位置，所以本轮对阵曼联的比赛主队是必须拿分的。因为此前联赛和联赛杯两次对阵曼联都输球了，本轮再战主帅兰帕德也是三军用命誓夺三分。

历史数据显示两队在英超的55次交战中，切尔西的战绩是18胜21平16负，这个数据是有一些优势的。但是本赛季此前的两次对阵曼联的比赛切尔西都输球了，所以心理优势是对手占优。蓝军联赛首轮客场0比4惨败给曼联，联赛杯的比赛在主场1比2憾负红魔。兰帕德和切尔西本场求胜的欲望更强烈一些，就看锋霸亚布拉罕能否祭出高效率。两队近6次碰面切尔西1胜2平3负，蓝军近6次主场对阵曼联的战绩是3胜1平2负略占一些优势。

切尔西近日遭遇魔鬼赛程，联赛中先是在主场2比2阿森纳，上轮客场2比2在平联赛第二位的莱斯特城，本轮主场迎战曼联之后，还会继续在主场先后迎战热刺和拜仁。可以看出切尔西这5场比赛都是强强对话，这样的赛程放在任何主帅身上也很难保证赢下比赛。不过蓝军上下最想拿下的对手就是曼联，所以本场比赛还是会祭出全主力阵容。

本场比赛切尔西的普利西奇、奇克、吉鲁伤停，前者因伤缺阵后，球队的战绩比较低迷，遗憾的是近期关键战中这位大将依旧无法登场。本场比赛威廉、坎特、芒特、若日尼奥和亚布拉罕的表现是焦点。值得一提的是切尔西联赛杯对阵曼联不是全主力阵容，联赛首战输球的时候球队和主帅的磨合还不到位，本场比赛则会验证目前切尔西的真实实力和兰帕德打造球队的能力以及临场的应变能力。

冬季转会曼联租借了效力中超上海申花的伊哈洛，30岁的尼日利亚前锋之前也有在英超征战的经验，因为此前伊哈洛曾效力沃特福德。不过这位索帅钦点的大将却受到了各界的质疑，尤其是名宿马克-休斯认为这名球员的实力和曼联不匹配，所以索帅要在红蓝大战中启用这员大将也是要冒风险的，一旦失分的话则可能被炮轰。

伊哈洛已经和球队完成一段时间的合练，本场基本可以得到登场的机会。回看伊哈洛在中超的表现，2018赛季伊哈洛为长春亚泰打进21个，其中有7粒点球，当赛季他排名中超射手榜第二，射手王是目前效力西甲西班牙人的武磊。球员的特点是有门前包抄的能力不错，且多次凭借这一技术斩获进球。此外他的突破和造犯规能力也在中超得到认可，只是中超和英超有巨大的差别，在第一联赛能否发威还真是一个问号。

曼联近3轮英超的战绩是1平2负，球队先后0比2利物浦和伯恩利，上轮联赛被狼队逼成0-0，红魔三场比赛没有进球，这也是球队很少见的。曼联本场比赛伤停的球员有博格巴、拉什福德、麦克托米奈、图安泽贝、门萨，球队对于拉什福德的依赖更强一些，后者缺阵的4场联赛曼联的战绩是1胜1平3负，本场则要看其他锋线球员的发挥。马夏尔近期的表现一般，新援费尔南德斯在中场的表现可圈可点，本场比赛他和詹姆斯或许会得到携手出战的机会，能否助攻锋线球员破门则是一个问号。

切尔西近3轮联赛不胜，球队打进4球，丢了5球，被纽卡零封的确太可惜了，防线的问题才是兰帕德纠错的重点。球队本赛季近10个主场的战绩是5胜1平4负，4场败仗中有3场是爆冷不敌中下游球队，主场成绩仅排名英超第10，的确是够低迷的。曼联近10个英超客场战绩是3胜1平6负，球队的客场表现也不理想，所以本场红蓝大战还要看球员的临场发挥。

本赛季相关的数据显示切尔西上半场表现比较稳健，球队近7场比赛的上半场没有失球，即便是对阵莱斯特城和阿森纳也都保持半场不丢球。不过如果球队半场取得领先的话，多数比赛还是可以拿分了，但是如果上半场被哑火的话，下半场则有失分的情况出现，所以本轮的上半场是否能有进球也很关键。

对于本场红蓝大战来说还有一个点最为关键，那就是本场的主裁判的执法标准被判罚，因为本赛季曼联两次对阵切尔西的第一粒进球都是点球，很明显裁判的判罚帮助了红魔。本赛季的曼联在英超已经打进5粒点球，也是联赛获得点球最多的球队。切尔西不稳定的点在于门将的位置，之前主帅弃用主力门将凯帕，本场如果还让替补门将卡巴列罗登场的话，则会是更大的漏洞。此外后卫的位置上派遣谁登场也是一个疑问，因为本赛季蓝军的防线表现不稳定。

本赛季亚布拉罕为球队打进15球，只是近三轮比赛没有进球，本场比赛还寄望他能破荒了拯救球队走出三场不胜的阴影。这员虎将在对阵莱斯特城的比赛打了83分钟的比赛，没有射门，只是传了一次威胁球。对阵阿森纳倒是有2次射门且全部射正，还传1次威胁球，可惜的是他没能破门，本轮大战则需要年轻锋霸及时爆发才有赢的可能。



