近日欧足联官方宣布曼城由于违反财政公平政策，被禁止未来两个赛季征战欧战，同时还要处以3000万欧元的罚款，虽然曼城还可以向体育仲裁法庭申诉，但是参见此前切尔西所经历的过程，曼城极其可能一个赛季无缘欧战，这对于球队是极其严重的打击。如果主帅也因此宣布赛季末离队的话，则是双重打击，倘若瓜帅选择留下来坚守的话，球队专注于联赛和国内杯赛也会更具实力。

目前曼城队内的一些球员基本都有合同在身，至于一些边缘人员也都是老将和状态不佳的球员，如果曼城真遭遇一些问题，这些球员未必会选择离开，反而会继续为曼城而战。必须承认的是主帅的去留是关键，瓜帅也一向很喜欢启用更为年轻的球员，参见去年夏季无法引援的切尔西开启青春风暴的模式，有主帅在不愁锻造一个更有活力的球队。

欧足联处罚曼城是因为俱乐部违反了财政公平政策，夸大了赞助收入。因为相关规定是俱乐部两年亏损不能超过3700万英镑，而事实上曼城在2012年亏损9790万英镑，2013年亏损了5160万英镑。具体曼城如何申诉则还需要更多的时间去等待，主帅和球员们也需要不受到干扰，全心的备战接下来的几场关键战，如果本赛季能够如愿斩获欧冠奖杯的话，即便无缘欧战两个赛季也变得不那么重要了。

曼城接下来的对手是西汉姆、莱斯特城、皇马和阿森纳，这段时间如果有比赛失分的话，则可能导致欧冠淘汰赛有出局的危险，所以摆在瓜帅面前的除了魔鬼赛程外，还有帮助球队克服外界干扰，争取拿下这四场关键战。主帅的任务就是发现问题解决问题，瓜帅应对这类事情还是有经验的。

不过早在2018年12月曼城就曾被欧足联调查，当时瓜帅公开表示球队不会被禁赛，因为他相信俱乐部主席和CEO，而且认为球队不会此类事情受到影响。不过瓜帅本人应该也没有想到这样的事情能演变成现在的样子，目前的形势的确是严峻的。虽然瓜帅曾多次承诺不会离开曼城，但是近期又提到欧冠出局的也有下课的可能。因此很多人认为瓜帅可能在赛季末离开，只是如今俱乐部面临这样的困顿，倒是可能让瓜帅更快的做出取舍，离开显然不厚道，但是对于主帅本人却是最好的选择，因为尤文的橄榄枝似乎一直都在等待着瓜帅，转战意甲似乎也更适合瓜迪奥拉。

曼城应对欧足联处罚的事情一向是很硬气的，这次同样是第一时间宣布会上诉，并且正式向欧足联纪律组织进行投诉，接下来则需要用很长的一段时间得到答案。曼城已经连续9个赛季在欧冠征战了，2015-16赛季打入半决赛最接近奖杯，此前两个赛季球队都是在1/4决赛中先后被利物浦和热刺淘汰，球队对于斩获欧冠奖杯是十分重视的，所以这次事件一定会竭力争取下赛季继续留在欧冠征战。

近期的消息显示如果欧足联处罚成立的话，英超极有可能对曼城进行扣分罚分处理。只是扣分的话也不会导致球队降级，此外英超的欧冠名额也不会因此减少。本赛季争四大战也是很激烈的，曼城现在的积分基本是能拿到联赛第二的成绩，而一旦球队无法在欧战中征战的话，英超排名第5位的球队则可能得到欧战资格，所以对于其他豪门球队来说却是有利好一面的。

事实上曼城近几个赛季的引援已经有一些克制了，冬季也没买人，之前人们还不明白不差钱的曼城为什么会在冬窗不进行人员的补充，或许俱乐部已经在避免一些问题了。切尔西今夏被禁止引援，俱乐部被迫开启年轻储备，但是冬季转会禁令解除之后，球队并没有引进任何一位球员。也就是最近才签下了一位悍将，要在下赛季开启前为蓝军而战。由此可见类似的处罚对于俱乐部的影响是很大的，曼城需要从中总结出经验继而较快的解决问题。

英超是竞争最为激烈的联赛，豪门球队的战绩也有起伏，曼城近些年没有争4的苦恼，而此前的利物浦、曼联、阿森纳和热刺都曾为争4而战，甚至多个赛季失去欧冠资格。尤其是近几个赛季的曼联和阿森纳，所以资金投入是不可少的，这也是俱乐部高层所必须平衡的一个事情，也的确有一些事情比较难以兼顾。

回看近几个赛季英超豪门在联赛的排名情况，2011/12赛季切尔西第6，利物浦第8，蓝军因为欧冠夺魁，联赛第六也没有受到影响。12/13赛季热刺第5，利物浦第7。13/14赛季热刺和曼联分别排名第6和第7，利物浦排名第二，当人们认为红军要崛起了，但是随后的两个赛季依旧无缘欧冠资格。14/15赛季热刺和利物浦排名第5和第6，15/16赛季曼联、利物浦和切尔西分别排名第5、第8、第10位。16/17赛季切尔西联赛夺冠，利物浦位居第四，阿森纳和曼联分别第5、第6位。17/18赛季切尔西和阿森纳位列第5和第6，18/19赛季阿森纳和曼联第5和第6。

综上所述可以看出曼城近十年的战绩是比较稳定的，这期间也斩获几座联赛奖杯，其他豪门则不同程度的遇到阻力和难题。本赛季排名靠后且战绩不佳的球队有阿森纳和曼联以及热刺，三强想要重返前四还是需要不断的取胜对手的。

2019年中段相关的统计显示，近四个赛季英超净投入最多的是曼城，金额达到5.19英镑，此外曼联4.24亿英镑，阿森纳2.49亿英镑，利物浦1.24亿英镑，热刺1.21亿英镑，切尔西负500万英镑。曼城的投入带来两座联赛奖杯，和联赛杯以及足总杯的奖杯，唯独欠缺的是欧冠奖杯，这些投入其实也很值得。

穆里尼奥执教曼联时期净投入3.5亿英镑，球队拿到欧联杯、联赛杯和社区盾杯冠军，随后穆帅下课后，新帅索尔斯克亚继任，球队的净投入是7400万英镑，球队目前排名在联赛第9位。阿森纳投入2.49亿英镑，温格在位的时候净投入0.933亿英镑，老帅帮助球队拿到足总杯和社区盾杯两座奖杯，埃梅里执教阿森纳时期，球队净投入高达1.557亿英镑，球队无冠，主帅也已经被下课。

利物浦在克洛普时代斩获欧冠奖杯，其中16-17赛季球队净投入是负500万英镑，17/18赛季负1150万英镑，18/19赛季负2400万英镑，18年夏天净投入高达1.649亿英镑，球队当赛季斩获欧冠奖杯，投入也的确是超级值得和到位。

热刺近四个赛季净投入1.21亿英镑，其中16-17赛季3130万英镑，17-18赛季1770万英镑，上赛季为零，今夏的净投入高达0.718亿英镑，但是波帅却在中途下课，球队内部的失和加上战绩欠佳成为导火索，本赛季球队也只能在欧冠争夺冠军奖杯。

切尔西净投入是负的，孔蒂上任的两个赛季斩获一座英超奖杯，球队净投入分别是2400万英镑和6000万英镑，萨里处子赛季斩获欧联杯冠军，联赛第三，净投入8340万英镑，本赛季没有引援，净投入是负1.732亿英镑，近几个赛季球队冠军和战绩都有保证，也被认为是很成功的。

综上所述可以看出俱乐部引援上的注入对于球队是极其关键的，所以相关的限制则可能让俱乐部想快速崛起的希望破灭，不过合理的安排还是可以的，毕竟没有规矩不成方圆。曼城所遭遇的事情也是一个警钟，这一点也会让一些豪门球队有所注意。



