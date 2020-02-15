欧冠淘汰赛的比赛即将打响，英超四强的对手都够强，利物浦客战马竞，曼城做客伯纳乌战皇马，切尔西主场迎战拜仁，热刺主战莱比锡，相比之下热刺的对手较弱一些，马竞虽然联赛战绩一般，但是欧冠的比赛还是有经验且很顽强的。曼城对阵皇马的比赛则是欧冠最为注目的比赛，瓜帅近期也不断发言，人们也从这些言论中洞察出曼城主帅的心思。

曼城主帅瓜迪奥拉近期谈到对阵皇马的这场比赛，他认为这场比赛曼城必须拿下，此外还提及球队如果最终被皇马淘汰的话，自己也可能会被下课。这样的言论证明了瓜帅内心承受了一定的压力，毕竟本赛季联赛战绩也不好，虽然排名联赛第二，但是基本没有争夺联赛冠军的可能，球队只剩下欧冠这一根稻草了。因为球队目前比榜首的利物浦少22分，联赛还有13轮，除非红军连续输几场比赛，可本赛季利物浦至今不败，只有一场平局，连续输球的可能性很难。

上赛季利物浦欧冠夺魁，2019年2月20日是欧冠淘汰赛的第一场比赛，利物浦主场0比0拜仁，回到联赛相同比分客场平曼联，在主场5比0大胜沃特福德后，客场0比0再平埃弗顿。但是那之后红军就豪取欧冠和英超双线作战的10连胜，这期间球队在客场3比1淘汰了拜仁，主客场2比0和4比1淘汰波尔图。随后欧冠客场0比3不敌巴萨，之后再度取得6连胜，这其中包括主场4比0淘汰了巴萨和欧冠决赛2比0力压热刺夺冠这两场比赛。

可以看出欧冠淘汰赛期间的利物浦并没有太多失分，本赛季联赛那样多的积分优势在握，球队的压力没有上赛季大，的确不可能因为欧冠而丢掉联赛夺冠优势的。因此曼城只有在欧冠争冠这一条路，如果真遗憾出局的话，即便瓜帅不会被高层宣布下课，在赛季结束后他也极其有可能选择离开。

瓜帅近期的言论还提到曼城赢得过几次英超冠军，却没有成功的在欧冠登顶，这并不代表曼城不够强大，或球员不够好，最后他希望人们在对阵皇马的比赛中找答案。这也是孤注一掷的说法，这场对阵皇马比赛瓜帅一定会全力以赴全取三分的。事实上无论从哪个方面曼城主帅都希望拿下这个关键战，因为瓜帅球员时代效力巴萨，皇马就是对手。作为主帅执教巴萨期间最大的对手依旧是皇马，所以无论带领什么球队对阵皇马都是必须赢球的。

此外瓜帅提到自己被下课的可能性也是因为英超主帅的确是高危人群，每个赛季都会有几位主帅下课，哪怕是获得了一座奖杯的主帅都可能中途被下课，英超6大豪门的主帅更是如此。本赛季热刺波切蒂诺下课就被人们不理解，毕竟上赛季曾率领热刺杀入欧冠决赛，瓜帅本人应该也很不理解这样的决定。阿森纳前任主帅埃梅里也下课，所以这些人的离开都会让瓜帅心有余悸和伤感。

本赛季开启前多数人认为曼城的阵容足够完美，阵容的厚度也足够，唯一令人担心的就是孔帕尼离开后，球队的后防线不稳，而这个担心显然不是多余的。不过也有人认为伤病是无法预测的，如果球队后防线没有连续主力球员伤停，那么曼城的战绩绝对不是如今这样的。球队25轮联赛不胜的场次有9场，战绩是3平6负，而上赛季联赛不胜场次只有6场，战绩是2平4负，这显然是很大的落差，原因就是防线的问题和萨内长时间的伤停，进攻和防守都出现了问题。

令人不解的是冬季转会球队无引援，如果想要欧冠奖杯的话，的确必须加固防线上的引援，送走一些表现不佳的球员应该不难，而在没有补强的情况下还要求主帅必须斩获欧冠冠军，的确是有一些强人所难。这一点也在瓜帅近期的谈话中出现了，瓜帅表示自己到了俱乐部之后学会可如何让现有的阵容做到更好，同时他提到了一切都需要时间来打磨，言外之意就是曼城必须有更多的耐心来等待，看看利物浦等待了多久才拿到欧冠奖杯。

瓜帅是很会用一些话来提点和警醒一些人，这是给俱乐部高层的，同时也是给球迷的。此外他还表示不是名帅就能带来一切，并且认为年轻球员尤其应该明白没有任何一支俱乐部可以长盛不衰。这些话都是很深刻的，寄望球员们能体会得到，俱乐部高层也能领会得到。

从以往欧冠夺魁的球队一路走来的过程可以得出一个结论，赛季中频频遇到问题的球队反而能最终笑傲，本赛季曼城联赛受挫是很明显，这一点都是符合以往冠军球队的经历。法甲的巴黎一直在联赛中雄霸，但是欧冠则总是难免悲剧出局，所以曼城本赛季欧冠争冠的确是有希望的。

曼城接下来的联赛两个对手是西汉姆和莱斯特城，前者是降级区的球队，后者排在联赛第三。皇马随后的两个对手是维戈塞尔塔和莱万特，前者位列联赛倒数第四，同样有保级大任，后者排名联赛第11位，比第四的马竞少10分。由此可见曼城接下来联赛连胜要难一些，皇马则相比容易，不过对于瓜帅和齐达内来说欧冠是最重要的。



