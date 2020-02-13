英超第26轮有一场强强对话是切尔西主场迎战曼联，红蓝大战开启前还有一个重磅的消息引发热议。多特红星桑乔可能在今夏离开，潜在的下家就是曼联和切尔西，多特需要1亿英镑才能放走大将，这个金额对于蓝军和红魔来说都是可以接受的，就看球员本人更倾向哪支球队。

桑乔此前曾效力曼城，如果加盟红魔的话就要在曼彻斯特德比战中对阵老东家，所以桑乔也可能会回避这样的直接对话。悍将加盟切尔西的话，英超将会上演双蓝会，切尔西目前急需要增加青春风暴的实力，桑乔到来则是绝对的核心球员，也可以开创新的时代，球队此前还曾在欧冠登顶，近几个赛季也有斩获联赛冠军，而曼联近几个赛季也仅仅拿到过欧联杯的奖杯，红魔近几个赛季中甚至连欧冠资格都难拿到，这样的对比下桑乔可能会选择蓝桥。

转会的确有各种变化，桑乔的想法目前还很难预判。切尔西今夏注定是要进行重量级的引援的，除了对桑乔的追求外，球队还可能签下蓝齐耶什，强强联手则可能再度开启新的蓝色狂飙。桑乔是2017年从曼城转会多特蒙德的，双方合约中的一项条款是指桑乔离队的金额多特需要告诉曼城，蓝月亮如果有重新签回桑乔的想法的话，也是可以参与的。不过转会事宜还是和球员本人的意向来决定，重回曼城的可能性不大，选择红蓝两军还是可能的。

切尔西近三场比赛都是主场作战，对手分别是曼联、热刺、拜仁，本赛季蓝军主场各项赛季的战绩是8胜4平6负，客场战绩优于主场，客场战绩是10胜3平4负，所以这三个主场的比赛的确是很严峻的考验。利好的一面是切尔西近期得到了休息和调整的时间，球队上一次激战是在2月1日，对阵曼联的比赛是2月18日，这期间的时间兰帕德有足够的时间备战红蓝大战。

切尔西目前在联赛积41分排名第四，比第三的莱斯特城少8分，比排名第六的热刺的多4分。本轮如果输给曼联，热刺取胜维拉的话，积分差距就将缩小成1分。接下来热刺将和切尔西直接碰面，赢球就反超升至第四的位置。曼联目前排名联赛第8位，比切尔西少6分，本场比赛赢球可以缩小差距，最能威胁到切尔西的还是穆帅率领的热刺。

本赛季切尔西联赛首轮客场0比4曼联，随后联赛杯主场1比2再输同一对手且被淘汰出局，所以本轮比赛也有一定的难度。联赛首战红魔是兰帕德第一场正式比赛，和索帅相比切尔西主帅尚且处于和球队的磨合期，所以输球也是情有可原的。比赛中切尔西数据优势明显，射门18比11射正7比5，角球5比3，关键传球15比9，蓝军还两次击中立柱，的确是运气不济。曼联的第一进球是祖玛放倒拉什福德送点球，后者主罚命中。第二球是下半场佩雷拉助攻马夏尔破门，第三球是博格巴在第67分钟助攻拉什福德梅开二度，第四球则是反击机会，博格巴斜传詹姆斯射门击中埃莫森偏转入网，这粒进球也有一定的偶然性。

曼联联赛杯赢球也是靠点球，第25分钟詹姆斯突入禁区倒地，主裁蒂尔尼判罚阿隆索犯规，拉什福德点球命中。下半场巴舒亚伊面对三人包夹还能扳平比分，可惜第73分钟拉什福德任意球直接破门，切尔西只能接受败局。这场比赛切尔西数据占优，射门12比7，射正2比3，角球7比2，关键传球9比4，曼联两次赢球除了点球判罚和运气好外的确难称强势。

曼联接下来对阵切尔西的比赛博格巴和拉什福德都继续伤停，所以球队实力也打折了，这也给了切尔西主场赢球的希望。本赛季切尔西在英超内战的强强对话的战绩不佳，只拿下过热刺和阿森纳，本轮比赛则是为己正名的好机会。蓝军方面普利西奇还可能无法出场，主帅需要很好的部署阵容。蓝军队内关键球员是亚伯拉罕、芒特、坎特、威廉、若日尼奥、科瓦契奇，寄望威廉也可以在未来两战中有出色的发挥。

曼联近5场比赛2胜1平2负，两场败仗是0比2不敌利物浦和伯恩利，爆冷不敌弱旅的这场比赛的确是有点失水准。红魔上轮联赛在主场被狼队逼成0比0平，球队15次射门5次射正颗粒无收，如果不是门将三次精彩扑救，球门还可能告破，这场比赛球队的发挥的确不到位，比赛中佩雷拉、马塔、林加德、詹姆斯、马夏尔都有登场，但是赛果令人遗憾，马夏尔的发挥则比较低迷。

回看红魔这5场比赛，两场胜仗是足总杯6球横扫低级别球队特兰米尔，联赛杯1比0险胜曼城，其余三场比赛没有进球，丢了4球，这些数据揭示出来更能看到曼联的低迷。红魔近5场联赛的比赛战绩是1胜1平3负，球队的无力应该更明显一些。本赛季切尔西强强对话失分比较多，曼联则是爆冷的次数更多一些，两队都得到了足够的休息时间，本轮红蓝大战的比赛胜负还要看球员的发挥和主帅的部署和换人。

相关的数据显示曼联在斯坦福桥的17场比赛中只取得1场胜利，曼联客战的成绩不佳，也是索帅的一个难点，联赛和杯赛不同，兰帕德不会启用替补球员出战。对于切尔西有利的是主帅在拿下热刺一战展示了自己的智谋优于恩师穆里尼奥，本场比赛再度面对索帅自然也会在针对性上做得更好。

曼联现在的一些场外消息也令球队不稳，因为近期前热刺主帅波切蒂诺出现在英冠布伦特福德主场看台上，曼联合作公关公司的尼尔-阿什顿就在他的身边，所以人们臆测如果本赛季曼联战绩不佳，换帅则成为必然，这显然会增加索帅的压力，球员们也会有一些想法。波切蒂诺本人近期也曾公开表示自己已经准备好了，且喜欢在英超工作，而目前最适合波帅的就是曼联。