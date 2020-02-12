本周末英超再度开战，利物浦将客战诺维奇，热刺客战维拉，阿森纳主战纽卡，切尔西则要在蓝桥迎战曼联，本来曼城可以有休整的时间，但是因为英超官方的一个决定而必须7天内打三场比赛，这对于瓜帅来说的确很头疼的，但是也必须全力应对。接下来曼城的赛程是2月20日03：30打对阵西汉姆的补赛，这场比赛此前因为天气情况而被延后，没想到却给球队制造了新的难题。

接下来的三场比赛曼城先是主场对阵西汉姆，3天后球队继续在主场迎战莱斯特城，这场联赛第二和第三的大战后，球队要在4天后打欧冠客战皇马的比赛。7天打三场比赛的确可以和12月圣诞魔鬼赛程相媲美了，这的确成为瓜帅本赛季的第一难关。目前的曼城联赛和欧冠都不允许失分，所以每一场比赛都不可能派遣全替补球员出战，曼城的这三个对手相比只有西汉姆比较容易一些，但是铁锤帮有保级的任务，这场比赛对手也会更搏命一些。

目前西汉姆排名联赛第18位，和倒数第二的沃特福德同积24分，比榜尾的诺维奇多6分，所以联赛更不允许失分，本场比赛也会全力博平局。曼城方面7天打3场关键战，防线上的安排是比较难的，毕竟目前队内伤停的球员和不得重用的斯通斯都是防线球员，瓜帅也可能启用弃将来应对西汉姆，拉波尔特则要留在欧冠对阵皇马的比赛。

西汉姆本赛季主场曾0比5惨败曼城，之后主场2比0曼联、2比3热刺、0比2利物浦、1比3阿森纳，对阵争冠集团的唯一一场胜仗是客场1比0爆冷拿下切尔西，所以球队想在曼城身上拿分的可能性不大。本场的关键点是曼城可能派遣替补和年轻球员出战，这也会让比赛充满悬念，也有平局的可能。

西汉姆的赛程也比较魔鬼，因为球队也需要连续对阵曼城和利物浦，而且都是客场作战，连败的话可能被排名身后的球队超越。因为诺维奇近两场联赛的对手是利物浦和狼队，不过沃特福德的对手是曼联和利物浦也同样可能连败。可以说三支在降级区的球队近两场联赛都需要面对更为严峻的考验，西汉姆势必会尽可能的给曼城制造麻烦。

本赛季曼城客场5比0大胜西汉姆的比赛中，热苏斯率先进球，斯特林上演帽子戏法，阿圭罗命中一粒点球，不过因为随后还有对阵莱斯特城的比赛，这三位大将只有热苏斯会在对阵西汉姆的比赛中出战。西汉姆单线作战一定会全主力出战，队内的核心球员的发挥也很关键。

曼城此前遭遇两连败，士气还是受到了一些影响，瓜帅本来还想利用比赛延后来让球队得到休息和调整的时间，好备战莱斯特城和欧冠的比赛，所以英超官方重新调整补赛时间令瓜帅措手不及。对于曼城来说赛程的难度不只是魔鬼三战，因为欧冠客战皇马的比赛后，球队还要紧接着回到主场对阵阿森纳，球队只有三天的备战时间。欧冠客战会更累，消耗也更大，所以说近期预言曼城还会不断失分的预测也是有一定依据的，事实上这样的赛程放在任何一支球队身上都会很难保全胜。

巧合的是利物浦近期的赛程比较舒服，所以曼城的支持者也有一些怨念。红军接下来要客战诺维奇，随后欧冠客战马竞，回到联赛主客场对阵西汉姆和沃特福德，三支球队都身处降级区，所以多数人认为这三场比赛的球队都是会扮演送分童子，利物浦则有望刷新各项数据。不过依照英超之前的下半程的赛果，保级球队在末尾的追分狂潮也总能爆冷豪门球队，所以利物浦这三个对手的确也有可能阻截榜首球队，只是赛程上的难度的确是利物浦更容易，而排名第二的曼城则是心很苦。

曼城如果在联赛中失分的话，利物浦取胜对手就会扩大领先优势，红军同样可能更早的提前锁定本赛季联赛冠军，这一点才是群雄更为关注的点，因为多数人还是希望英超的争冠悬念更久一些。利物浦则希望早早锁定冠军，并能分心欧冠的赛程。巧合的是曼城和利物浦1/8决赛的对手都是西甲球队，不同的是曼城首回合客战皇马，利物浦则是先主后客激战马竞。

皇马目前以52分领跑西甲，比第二的巴萨多3分，球队进入2020年的战绩是9胜1负，唯一的输球是国王杯主场3比4不敌皇家社会。球队整体处在一个强势期，这10场比赛有4场比赛零封对手，有7场比赛打进3球以上，进攻端的能力也很突出。上轮西甲皇马客场4比1拿下奥萨苏纳，随后将在主场迎战维戈塞尔塔、客战莱万特，这两支球队分别排名西甲第12和第17位，皇马可以更从容的应对。之后银河战舰回到主场迎战曼城，相比之下皇马应对欧冠的比赛更为轻松一些。

曼城本赛季的欧冠和联赛双线作战失分比较严重，赛季开启之后2019年的比赛中有9场比赛失分，其中有7场不胜的比赛都是欧冠比赛前后，由此可见球队有顾此失彼的毛病。接下来进入欧冠淘汰赛阶段，曼城应对不当的话的确可能再度失分，自然瓜帅还是要保住欧冠能更顺利的晋级，所以重点部署的是客战皇马的首回合比赛。

曼城之前的赛程中也曾有三场面对强队，那是12月魔鬼赛程，球队联赛1比2不敌曼联后三天就在客场打欧冠对阵迪纳摩的比赛。球队4比1拿下对手回到联赛就客战阿森纳，所幸的是曼城客场3比0零封了阿森纳，寄望接下来的这个魔鬼赛程曼城也能较为顺利的度过，起码要保持不败。

曼城接下来对阵西汉姆的比赛，瓜帅也需要派遣主力加替补出战，确保三分到手拒绝三场不胜和三连败是最为紧迫的。之后对阵莱斯特城也有一些利好面，因为狐狸城近两场同样不胜，战绩是1平1负，球队在联赛杯1比2不敌维拉出局，回到联赛主场2比2平切尔西。本轮比赛狐狸城要面对狼队，这匹黑马也可能阻截莱斯特城，如果成功的话倒是可以间接的帮助曼城。



