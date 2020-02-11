2月18日切尔西将在主场迎战曼联，蓝军本赛季两次对阵红魔都输了，所以球队上下都寄望能在主场完成复仇。近期的一些消息都对蓝军不利，因为主帅和主力门将凯帕的矛盾无法调和，所以各方都并不看好切尔西能在红蓝大战中取胜。此外还有一些消息爆出切尔西主力若日尼奥今夏可能转会尤文或其他球队，虽然经纪人只是表示有可能离队，但是仍引发了各种猜想，这样的传闻对球队备战不利，更会引起主帅的不满。

不过若日尼奥和切尔西还有三年合同，球员本人也未必有离队的想法，只是经纪人在玩文字游戏罢了。外界臆测如果若日尼奥离开的话，可能转战意甲和法甲，也可能留在英超，切尔西老板一向不允许球员转会争冠对手的阵容中，所以即便瓜帅对若日尼奥很欣赏，悍将也不可能转会曼城。

若日尼奥此前在国家队的表现曾得到了瓜帅的赞扬，球员本人对此也很激动，并有受宠若惊的感觉，但是这些都不足以成为转会的理由。意甲和法甲还是尤文的可能性大一些，前提是萨里点名要这位弟子，再就是尤文肯花大笔资金纳入这位中场大将，后面这一点斑马军团的确很难做到。

必须承认的是若日尼奥当初加盟切尔西也是因为萨里，但是主帅次赛季就离开了球队，并没有顾及弟子的心情，而若日尼奥本人也曾公开表示会在切尔西证明自己，而且认为萨里并没有在执教切尔西期间给自己特殊待遇。事实上本赛季若日尼奥在兰帕德帐下的发挥更到位，虽然也有一些比赛替补备战，但是总体上还是赢得了主帅的信任，所以今夏离队的可能性比较低。

萨里执教切尔西期间坚持让若日尼奥多线作战，但是悍将在进球和助攻数据上很低，所以处子赛季也备受质疑，但是球员本人却是默默的在提升自身的实力，更快速的融入球队。本赛季新帅到任，令人们没有想到的是若日尼奥很快赢得了主帅的信任，球员本人也认为自己和坎特以及科瓦契奇的竞争是良性的，这样更利于自己祭出更好的表现。

若日尼奥被任命为蓝军的副队长，这也预示着他在比赛中有更多的作用。除了赛场上梳理球队的中场外，还要有大局观，困境中还要呐喊鼓舞士气，督促队友跑位，所以球员本人很享受在切尔西的日子，因此离队一说也很肯恩只是一时的谈资罢了。

若日尼奥也是具有职业精神的球员，在他身上没有负面的言论，哪怕是萨里离开球队之后也没有微词，反而是力挺新帅，且做好接受考验的准备，这样的态度也是很正的，赢得新帅的支持也是必然的。萨里是更有经验的主帅，兰帕德则有多年的职业球员作为资本，虽然执教水平还有待提高，但是本赛季蓝军的阵容上更趋于年轻化，对于处子赛季的兰帕德来说难度也增加了，球迷们也必须给予足够的时间。

兰帕德作为球员的职业生涯是楷模级的，也斩获了很多座奖杯，所以目前队内的多数球员对于他还是很信服的。只是球队近期战绩不佳，难免会在一些问题无法统一意见，因此造成了将帅失和的窘境，不过这对于若日尼奥来说是不存在的。

本赛季欧冠切尔西客场1比0阿贾克斯的赛后，主帅兰帕德首先谈及了建功的巴舒亚伊，此外还表示若日尼奥在比赛中的表现很棒，还提及了阿贾克斯并没有让凯帕承受太多压力。这场比赛若日尼奥传1次威胁球，1次过人，1次抢断，2次解围，1次犯规和2次被犯规，46次传球的成功率为93.48%，主帅盛赞若日尼奥是因为他盘活了全场，且在攻防两端都到位。事实上中场球员的作用的确是极其重要的，主帅不吝言辞的赞扬就是因为中场核心完美的执行了主帅想要的一切。

兰帕德的智商极高，他也是很有自己想法和战术思想的主帅，目前对于中场三大核心的使用也是很合理的。对普利西奇的使用也是很恰当的，如果不是球员受伤休战，还可能帮助球队更多的拿下对手。唯一不同的是主帅一直不太认同主力门将的表现，这一点也的确令人不解。

切尔西本赛季最为酣畅的胜局是5比2轻取狼队，若日尼奥在第55分钟送上的助攻帮助亚布拉罕完成帽子戏法，这粒进球也的确是比赛中的高潮。事实上若日尼奥当场比赛送出几次威胁球，遗憾的是其他队友没有把握住机会，否则会有更多进球。本赛季的切尔西客战成绩优于主场，兰帕德蓝桥首场胜利是2比0布莱顿的比赛中，若日尼奥在第50分钟罚进芒特制造的点球也是极其关键的，随后的赛程中若日尼奥不在场上的点球机会交给其他队友，结果有两次罚丢了点球，当时球迷第一时间想到的是如果若日尼奥在场上多好。

切尔西4比1大胜南安普顿的比赛若日尼奥也曾参与了球队的第二粒进球，他直塞球找到威廉，后者助攻芒特破门。在切尔西2比1沃特福德的比赛中，开场第4分钟若日尼奥利用长传球直接助攻亚布拉罕破门，随后的赛程中若日尼奥还有很多关键的表现，再次不一一例举。通过本赛季多线作战的比赛可以看出随着赛程的不断推进，意大利人的关键性也在不断提高，此外他对于球队的作用不只是一些数据，而是比赛中掌控全局的作用，这些或许是数据无法体现的，却是比赛中最为重要的一环。