曼城本赛季联赛战绩不佳，球队的支持者也担心瓜帅会离开，因为瓜迪奥拉与曼城的合同到下赛季末到期，如果不续约的话就可能会离开。近期瓜帅也表示即使自己离开了，曼城依然是极具吸引力的俱乐部。这样的言辞也是在为以后铺路，本赛季曼城在联赛已经没有争冠的可能，欧冠能否夺冠则关乎瓜帅的去留。如果4个赛季都无缘这座奖杯的话，瓜帅可能会离开，如果本赛季如愿登顶的话，主帅仍有可能以功成身退的方式离开，或选择续约继续率队征战2到3个赛季。

瓜帅认为曼城有足够的资金实力和影响力，加盟球队的球员也不只是因为主帅是他而来的，也有一些球队的目标人选拒绝加盟曼城。瓜帅此前连续两个赛季夺得联赛冠军，不过前任主帅曼奇尼和佩莱格里尼也有联赛冠军。以上这些话的言外之意还是在影射曼城请瓜迪奥拉来就是想拿到欧冠奖杯，因为这是球队一直没有的一项荣誉。

瓜帅入主曼城之后的欧冠之路的确是在内斗中失败，利物浦和热刺先后阻道令瓜帅头疼，本赛季欧冠的抽签安排还可能继续让英超豪门内斗，瓜帅则需要做好准备。本赛季截至目前为止曼城两次对阵热刺1平1负，比分是2比2,0比2，此外客场1比3输利物浦，主场2比1切尔西。如果欧冠遭遇三强的话，曼城只有在对阵切尔西的比赛中有一些信心，不过球队还需要先过掉皇马这一关才能想之后的赛程。2月27日和3月18日曼城将先客后主激战皇马，客战需要给力才行。

本赛季曼城客场的表现不稳，球队各项赛季的客场战绩是13胜2平4负，失分的比赛基本都是联赛，欧冠只有1场客场平局。本赛季曼城只有12场比赛不胜，主场3平3负。球队本赛季最大的问题还是防守端的问题，瓜帅的确需要好好筹谋。

因为本赛季防线大将拉波尔特和门迪都先后出现伤停情况，其他球员也有一些小恙在身，所以防线上瓜帅还一度让费尔南迪尼奥客串中后卫，但是结果的确是不尽如人意。冬季也没有进补，所以主帅还需要在目前的阵容中进行优选或变化。

因为今夏有欧洲杯的比赛，国脚们也都希望获得更多的出场机会，两年前世界杯上斯通斯是英格兰主力，而现在这位悍将已经在担心今夏国家队中的命运，因为本赛季他在曼城得到的出场机会很有限。瓜帅日前表示自己更信任19岁小将加西亚，因此将斯通斯排除在大名单之外也正常，而且说明了球员本人并没有伤病情况。

曼城主帅这样的言论一定会引发不满，因为斯通斯是有实力的，且经验上也比加西亚要更多。主帅重用年轻球员也是吃到败仗的，奇怪的是瓜迪奥拉并不反省，而是认为自己是正确的。瓜帅认为斯通斯需要在训练中重新证明自己才可能得到出场机会，并表示如果斯通斯如果因此没有欧洲杯为国征战的机会也不能怪自己，这样的话的确有一些冷漠。

近期曼城承受两连败，联赛杯半决赛次回合0比1不敌曼联的比赛中，后防线是沃克、奥塔门迪、坎塞洛、罗德里。上轮联赛0比2不敌热刺的后防线首发是沃克、费尔南迪尼奥、奥塔门迪、津琴科，后者被红牌罚下成为罪人，费尔南迪尼奥封堵偏转送礼，防线几员大将没有一个稳健的。

曼城此前2比2平水晶宫，后防线首发是坎塞洛、费尔南迪尼奥、斯通斯、门迪，第一粒失球是禁区内后点盯防漏人导致失球，第二粒失球则是费尔南迪尼奥送乌龙大礼。可以看出这员老将在两场比赛中都有严重的失误，但是主帅并没有改变让他客串中后卫的想法。犯错的津琴科也不会被排除在大名单之外，瓜帅的区别对待的确有失公允。

斯通斯本赛季在联赛中只获得10次首发的机会，替补登场都是在比赛末尾，拉波尔特长期伤停，斯通斯也依旧不得重用。队友奥塔门迪、费尔南迪尼奥、埃里克-加西亚都排在斯通斯的前面优先出场，所以后者目前只能自救。不过斯通斯想在训练中重新得到主帅的认可并不容易。瓜帅无论执教哪支球队都有绝对的权力，斯通斯只能选择今夏转会离开才能获得新生。

阿尔特塔曾经是曼城助教，对于斯通斯也很了解并很欣赏，此前也曾传闻这位阿森纳新帅可能引进斯通斯。但是近期这位主帅也公开表示没有这个意愿，引援的潜在因素是球队的资金和各方面都适合才行，所以斯通斯离开还需要找寻其他合适自己的球队。拉波尔特已经复出，最近不启用也是为欧冠客战皇马的比赛留力。

曼城接下来的赛程也很密集，进入3月份之后球队要面临四线作战的考验，联赛杯和足总杯也进入了关键阶段，联赛不能失分，欧冠更需要全力拼晋级，所以这段时间可能是斯通斯的最后机会，就看瓜帅是不是会改变目前的想法给予一定的等长时间。



