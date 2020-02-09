英超联赛第26轮有一场榜尾大战，利物浦将在客场激战诺维奇，这场比赛被人们认为是一边倒的比赛，不过英超保级队历来有制造冷门的能力，本赛季利物浦联赛至今不败，所以保级队如果能全取三分的话则可以振奋士气。本赛季诺维奇战绩不佳和阵容调整比较大是相关的，可现在已经到了保级的紧要关头，如果持续不胜或连败的战绩的话就会更早的提前降级，所以每一轮比赛都需要力拼。

2月份英超强队都有欧战的比赛，这也是保级队抢分的好时机，此外本月不能完成追分就会降级，所以本轮比赛诺维奇上下都会竭力，起码是要拿到1分。诺维奇进入2020年的战绩是3胜2平2负，但是球队没有连续

连败和连平，这也说明球队进入新的一年后状态回暖了。球队近两场比赛客战伯恩利和纽卡斯尔1胜1平保持不败，诺维奇客场2比1伯恩利，0比0纽卡。

伯恩利和纽卡本赛季都爆冷过豪门球队，进入2020年之后的伯恩利先后0比0平阿森纳、2比0曼联、2比1莱斯特城，整体状态是提升了，诺维奇能对手强势的时候拿下对手的确证明了自己的实力。纽卡同样是快速升温的球队，进入2020年之后的9场比赛球队只输了一场，其他8场比赛保持不败，战绩是3胜5平。这其中1比1平狼队，1比0切尔西。2019年赛季开启之后纽卡还曾2比2逼平过曼城、1比0曼联和热刺，诺维奇能逼平纽卡也是不俗的。

诺维奇目前25联赛只积18分，比排名第17位的阿斯顿维拉少7分，比倒数第三的沃特福德少5分，这显然不是平局可以缩小的差距，球队必须场场争胜才行。球队本赛季战绩是4胜6平15负，打进24球，失47球，防线的问题比较大，所幸的是球队近期丢球数减少。进入2020年之后的7场比赛，除了客场0比4不敌曼联是惨败外，其余比赛有2场零失球，有三场比赛场均失一球，防线稳固了就有拿分的可能。

利物浦本赛季高歌猛进，但是也有一些比赛存在运气的成分，VAR的有一些判罚也都对利物浦有利，这些也是群雄质疑的焦点。再就是红军赛程上也没有太多的魔鬼赛程，这同样有助利物浦持续连胜。莱斯特城本赛季崛起，多数时间力压曼城于身后，这对于红军也是利好的，而对于曼城来说则是压力。

VAR对利物浦的照顾体现在水晶宫对利物浦的比赛中，对手中卫汤姆金斯的进球被吹掉，此后对阵切尔西的比赛中，阿斯皮利奎塔扳平比分的进球被VAR吹掉。此外还有主场对莱斯特城的比赛，马内在补时阶段造点存在疑问，更为关键是红军对阵曼城比赛中，阿诺德在禁区内手球违例也忽略，基于几场比赛的判罚和偏袒，部分球队认为利物浦是当年的巴萨被保送了。

赛程上利物浦很少多场遭遇强强对话，只有欧冠客场0比2那不勒斯之后，联赛对阵切尔西是连战强队，但是VAR还是吹掉了蓝军扳平比分的进球，所以利物浦没有遭遇两场不胜，士气很快恢复了。再就是进入2020年之后，利物浦曾连续对阵热刺和曼联，红军都是小胜对手，赛程过半执两次遭遇强强对话，利物浦这样的赛程的确比其他强队要轻松一些，这同样是球队持续连胜的一个重要因素。

利物浦本赛季17场零封对手，其中1比0赢球的场次多达6场，这说明比赛中球队进攻端还是受到了影响，而且有一些比赛还是下半场末尾进球才险胜对手，这样的利物浦其实并没有想象的强大。英超豪门进入下半程的赛程，豪门球门失分的场次也会增加，尤其欧冠和联赛双线作战的情况下更容易失分。

利物浦目前连胜场次达到16场，对阵英超其他球队也都取胜了，接下来要看被拿下的对手是不是能反击抢分。利物浦本赛季26轮比赛的战绩是25胜1平，本赛季三叉戟的进攻效率并不高，反而是张伯伦、亨德森偶尔神发挥救主。