英超第26轮比赛周末开战，豪门球队中曼城率先出战，球队将于2月10日凌晨00:30在主场迎战西汉姆，其他5大豪门的比赛则要到2月16日之后开打，曼城取胜的话可以静等利物浦犯错失分。本赛季利物浦高积分领跑英超，很多轮比赛都是红军率先开战，球队稳赢之后给群雄施压，本轮比赛则是曼城可以如法炮制施压群雄。

目前积分榜上曼城积51分排名第二，比身后的莱斯特城多2分，也就是说不全取三分的话可能被后者超越，曼城比榜首的利物浦少22分，这显然是太大的差距，但是曼城如果早早赢球同样可以令对手紧张。其他豪门本轮的比赛多数是对阵弱旅，利物浦将在客场对阵诺维奇，热刺客战维拉，阿森纳主场迎战纽卡，切尔西则在蓝桥迎战曼联。这场比赛也是本轮唯一的强强对话，排名第二的莱斯特城本轮客战黑马狼队。

巧合的是利物浦和曼城本轮都是对阵保级球队，诺维奇本赛季也曾爆冷豪门球队，不过首战利物浦是客场1比4惨败，此后球队分别在主场2比3切尔西、3比2曼城、1比3曼联、2比2阿森纳和热刺，客场1比1莱斯特城、0比4曼联、1比2热刺。可以看出球队主场优势比较明显，客场则是送分王。目前球队排名倒数第一，急需三分救命，利物浦这个时候和诺维奇相遇也需要防备平局。

西汉姆联目前排名倒数第三，比榜尾的诺维奇多4分，如果失分就可能下降一位，对于球队来说同样是生死关头。曼城比排名第四的切尔西多10分，即便想送分给保级队也是不被允许的，所以瓜帅还是会全力以赴的拒绝三场不胜的，因为蓝月亮近两场比赛连败更需要三分提升士气。

和诺维奇相比，西汉姆本赛季爆冷豪门的次数并不多。球队首轮就在主场0比5不敌曼城，之后主场2比0曼联、2比3热刺、1比3阿森纳、1比2莱斯特城、0比2利物浦，客场1比0切尔西、1比4莱斯特城。球队近6场比赛不胜，战绩是2平4负，这样的西汉姆很难给曼城制造麻烦。

英超25轮曼城取得16胜3平6负的战绩，上轮联赛客场0比2热刺很伤士气。本场比赛斯特林确定因伤休战，拉波尔特也可能会得到继续调整的时间，因为瓜帅更想在欧冠比赛中启用这名刚刚伤愈的防线大将。不过以曼城的阵容厚度，这两员大将伤停并不会影响主帅的排兵布阵。

本赛季曼城大胜西汉姆的比赛中斯特林上演帽子戏法，成为比赛的第一功臣，热苏斯率先破门，阿圭罗末尾点球命中锦上添花，所以本轮比赛热苏斯和阿奎罗联手出战也是可行的。曼城近8次对阵西汉姆保持全胜，打入28球仅丢3球。双方英超37场比赛曼城取得22胜6平9负的战绩，主场战绩是14胜2平2负占据绝对的优势。

曼城此前对阵西汉姆的比赛中新援罗德里首秀险些送点球大礼，第一粒进球是沃克尔传中球被迪奥普解围却令皮球偏转，热苏斯抓住时机先拔头筹，这粒进球也有一定的运气成分，也可以说是对手送礼了。上半场末尾迪奥普禁区边缘传球失误，热苏斯拦截后起脚射门被门将扑出，西汉姆这员虎将两次错漏的确是漏勺，遗憾的是第二次送分热苏斯没把握住机会。

下半场德布劳内送斯特林单刀球机会扩大分差，随后斯特林助攻热苏斯破门被吹越位处传球进球无效，慢镜头显示斯特林肩膀越位，小快灵对这次判罚也很不满。随后小快灵连入两球，马赫雷斯送出两次助攻，制造一粒点球由阿奎罗罚进，这员虎将也是比赛中的关键，本轮比赛斯特林缺席的情况下，马赫雷斯本轮比赛必须首发，寄望他能再度制造奇迹。

曼城大胜西汉姆的比赛数据显示，曼城射门14比5，射正9比3，角球1比1，越位4比2，扑救3比4，关键传球12比2。西汉姆的哈勒和兰奇尼都有一次射门且射正，埃尔南德斯有2次射门1次射正，这三人也是可以威胁曼城球门的球员，本轮必须需要严防。

斯特林4次射门全部射正打进3球，的确是最为高效的一员。马赫雷斯3次射门1次射正，送出2次助攻，传4次威胁球。热苏斯2次射门全部射正打进1球，阿奎罗替补登场打了21分钟的比赛有1次射门且打正，射进点球。德布劳内1次射门且射正，送1次助攻，传3次威胁球。

整场比赛曼城占据绝对优势，球队也算是西汉姆的克星。不过那场比赛后曼城在联赛中大胜且零封对手的比赛只有3场。进入2020年零封对手的比赛只有两场，分别是客场1比0谢菲联，另外一场是足总杯主场4比0富勒姆。其余的7场比赛都有失球，近两场比赛被对手零封，丢了3球。进入2020年的前5场比赛场场丢球，曼城这期间共打进17球，丢了6球，可以看出球队近期表现不佳，本轮仍需规避平局的出现。