近期瓜帅在接受采访的时候提及了阿扎尔，他认为比利时球王是世界级球员，如果说他踢得不好的话，主要原因是皇马的问题。此外瓜帅还表示自己有点怀念西班牙国家德比，接下来2月27日欧冠淘汰赛就将开启，曼城将客战皇马，瓜帅这样的说法的确是未雨绸缪，同时也在暗示自己对西甲赛场的想念。因为曼城近期战绩不佳，所以很多人认为瓜帅有可能在赛季结束后选择离开，下一站将是西甲或意甲。

本赛季的曼城的确遭遇了很多的问题，即便目前伤病情况在逐渐好转，但是想要在欧冠斩获冠军却是不易的。如果四个赛季都无法触及欧冠奖杯的话，曼城高层和瓜帅本人都可能会有其他想法，后者也有可能主动离队转战其他联赛。因为瓜帅一直都对西甲念念不忘，所以一旦有合适的契机还是可能重返西甲的，和皇马近期的强势发挥相比，巴萨的发挥和赛果还是不够稳定，想要再现曾经的辉煌则必须有更多的改变，这其中主帅位置也是关键点。

对于皇马迎战曼城的这场比赛各方也有不同的看法，多数人高看主场作战的皇马，因为球队进入2020年之后三线作战取得8连胜，其中有4场比赛零封对手。近三场比赛打进6球，零失球，上轮联赛主场1比0马竞，球队攻防两端都很到位，接下来欧冠开启的确有致胜的能力。阿扎尔近期将复出，这也是利好的一面，不过也有人担心比利时人刚复出无法很快的将状态调整到最好，对阵曼城的比赛也可能只是替补备战。

此外皇马在阿扎尔缺阵的比赛中已经磨合到位，如果核心出战的话，球队也需要微调阵容，这同样是不稳定的因素。目前的消息是阿扎尔可能在国王杯1/4决赛主场对阵皇家社会的比赛中出场，这个对手也是极其顽强的球队，阿扎尔如果可以在此役中展露自身的实力，状态好的话倒是可能在欧冠的关键战中出场。不过齐达内也有保守起见的想法，想给予阿扎尔更多调整的时间，虽然比利时人再度出战还需要等待。

阿扎尔在去年6月以1亿欧元的转会费从切尔西加盟皇马的，比利时人无论是季前赛还是赛季开启之后都没能找到最佳的状态，此外还有伤病的困扰，和球队的磨合也需要更多的时间，所以球员的压力也会叠加。本赛季他为皇马出场的13场比赛中贡献1球，送出4次助攻，这和在英超大杀四方的阿扎尔的确是有很大距离的，瓜帅执教英超曼城的前三个赛季的确见证了阿扎尔的犀利和高效，所以这个时候力挺扎球王也是由衷的。

阿扎尔此前是受到脚伤的影响，近期复出后的状态如何还需要比赛中验证。阿扎尔是在2019年11月27日欧冠主场2比2战平巴黎圣日尔曼的比赛中受伤的，此后球队取得了3连胜，之后的2019年的最后三场比赛先后遭遇巴伦西亚、巴萨和毕尔巴鄂竞技，球队遭遇了三连平。随后进入2020年皇马豪取8连胜，也就是说阿扎尔伤停后球队没有输球。值得一提的是阿扎尔伤停之前，皇马吃到过两场败仗，这段时间欧冠和联赛双线作战的战绩是10胜5平2负，两场败仗分别是欧冠客场0比3大巴黎，联赛客场0比1爆冷不敌马洛卡。在阿扎尔伤停之后球队逐渐磨合更到位，所以才取胜目前的佳绩。

每个赛季进入欧冠淘汰赛阶段对于豪门球队来说都是严峻的考验，本赛季欧冠小组赛期间皇马也有失分的比赛，欧冠第一轮皇马就在客场输球，第二轮开打前皇马客场0比0马竞，回到主场2比2平布鲁日遭遇两连平。欧冠第三轮比赛前球队客场0比1马洛卡，欧冠第四轮开始前联赛主场0比0贝蒂斯。欧冠第五轮主场2比2巴黎，第六轮虽然客场3比1拿下布鲁日，但是之后三场联赛都平了。

可以看出欧冠和联赛双线作战对于球队是有一定影响的，虽然进入2020年之后皇马应对联赛超级杯和国王杯都很从容，三线也都取胜了对手。但是杯赛的对手和欧冠的对手不同，球队还是需要全力以赴才行，阿扎尔的复出显然是可以增加进攻端的实力的。

无论如何2月27日欧冠16强淘汰赛首回合比赛都是焦点，曼城对阵皇马的比赛也将是主帅之间的博弈。欧冠小组赛中皇马6轮比赛积11分，战绩是3胜2平1负，打进14球，丢了8球，主场打进10球，客场打进4球，球队是以小组第二的身份晋级的。曼城6轮小组赛积14分，战绩是4胜2平，打进16球，失4球，主客场各打进8球，不过曼城小组对手较弱，所以进球数多也是必然的。

皇马现在保持着多线作战的21场不败，虽然齐祖曾率领皇马夺得三座欧冠奖杯，但是他在主帅时期和球员时期都没能斩获国王杯的冠军，所以接下来对阵皇家社会一战会祭出多数主力球员出战。不过在欧冠开启前，齐祖一定会规避球员再度受伤的可能性，因为关键战需要全主力出战。

曼城本赛季爆冷失分的比赛多于上赛季，欧冠首轮前球队客场2比3不敌诺维奇。欧冠第二轮之后曼城主场0比2不敌狼队，欧冠第四轮曼城客场1比1平亚特兰大之后，回到联赛客场1比3利物浦遭遇两场不胜。欧冠第五轮主场1比1平矿工，联赛客场2比2平纽卡，两场冷门的确够凄惨。欧冠第六轮开打前曼城主场1比2不敌曼联，随后客场4比1萨格勒布迪纳摩。可以看出曼城在有欧冠的赛程中也不稳定，所以淘汰赛的压力要防客场失分，不过欧冠这场焦点大战阿扎尔依旧是重中之重，无论齐祖还是瓜帅都寄望能看到状态极佳的扎球王，前者是伯乐，后者也很惜才，不过曼城倾力一搏也可能让皇马的连胜纪录终结。



