曼城不敌热刺之后，斯特林曾公开发文要吸取教训。事实上在这场关键战中他也很竭力，而且对阿里的犯规的动作也很大，这也和他7场比赛没有进球是相关的。遗憾的是曼城其他球员也陷入了低效率中，所以球队才会0比2输给热刺。针对斯特林长达7场的进球荒，瓜帅则公开表示自己并不会以进球数来评判斯特林，进球很重要，但不是唯一标准。这样的言论的确会令球员更努力，相比之下英超的其他豪门主帅则没有这样的胸襟。

看看曼城和利物浦的积分差距就能明白本赛季球队的问题比较多，伤病就是其中最为重要的一个原因，球队防线上始终有伤号在养伤，但是因为拉波尔特在冬窗期间已经接近复出，所以球队并没有对防线上进行补充，这也揭示俱乐部高层没有预判到可能出现的危机。现在门迪和拉波尔特依旧伤停，虽然不会太久就能复出，但是球队却因此承受了两连败。

除了防线上的问题，进攻端萨内长期养伤让球队的火力减弱也是一个重要的原因，加上斯特林多场比赛没进球，所以球队陷入了困境。曼城近两场比赛没有进球，且丢了3球，这也是最为糟糕的赛果了。斯特林在联赛杯对阵曼联的半决赛第二回合的比赛中遭遇严防，比赛中只有1次射门，传1次威胁球，4次过人，他被万-比萨卡严密盯防无法发挥自己的实力，同样队友也没能制造绝佳的得分机会给斯特林。

联赛杯的比赛中曼城13次射门4次射正，曼联6次射门只有2次射正打进1球，红魔的确是超常发挥了，这样的赛果也和门将德赫亚的稳健发挥有关，被红魔拿下也是曼城球员没有预判到的，瓜帅在阵容上的安排并没有轻敌。这场比赛首发的德布劳内、贝尔纳多、阿奎罗都没能进球，曼城大腿更是浪费了很多机会，他有4次射门2次射正，传1次威胁球、3次被犯规的数据，很明显曼联在这场比赛不仅仅限制了斯特林。贝尔纳多和德布劳内更多是在给队友制造机会，遗憾的是被错失了。

杯赛输球仍晋级没能让曼城上下警醒也是很明显的，否则对阵热刺的比赛全队会更谨慎一些，因为强强对话客场作战最需要规避的是过早的吃到黄牌，这会影响随后比赛的防守，因为动作必须小一些才可以避免吃到第二张黄牌。斯特林上半场就飞铲阿里脚踝被出示黄牌，这样的判罚也令热刺主帅不满，在葡萄牙人看来这是一张红牌。随后阿奎罗被奥利耶放倒赢得点球，京多安点球被扑出，斯特林想补射的时候疑似被对手门将带倒，但是这一次没再度赢得点球机会，穆帅再度表达了不满，因为不是犯规的话就是斯特林假摔。

综上所述可以看出斯特林是上半场的焦点人物，引发了争议也埋下了隐患，因为队友也会因为核心球员的一些行为而被影响。津琴科的第一张黄牌是上半场末尾，京多安的点球被扑出，斯特林补射和洛里有一些接触，之后两人打起了嘴仗，引发了双方的冲突。人们不理解的是在这次双方冲突中最激动的是津琴科，他不顾队友的多次劝解，还和阿尔德韦雷尔德发生身体接触，津琴科也因此吃到黄牌，可球员本人并没有认为接下来的比赛该收敛一些，这一点才更致命。

下半场德布劳内开角球不到位被温克斯抢断后反击，京多安回追中突然收脚，津琴科不得已放倒了温克斯吃到第二张黄牌下场，两位队友的错漏津琴科成了替罪羊。值得一提的是津琴科上半场有一次防守动作就很凶狠，裁判没做任何判罚，其实这次判罚也助长了津琴科的防守尺度。德布劳内本赛季犯错的次数也极少，本场比赛开出的角球很失水准，这也是球队输球的主因之一。曼城自己开角球不利，少一人作战之后解围角球也同样不彻底，这也导致了第一粒失球，短时间丢两球，防线上的问题更为严重。

上赛季斯特林在很多场比赛中扮演救世主，而本赛季关键性上有所减弱，所以曼城也缺少了逆转取胜和一球致胜的血性气质。这场对阵热刺的上半场曼城11次射门3次射正，控球率高达65%，赢得一粒点球机会。热刺上半场只有1次射门，控球率35%，完全处于劣势。下半场曼城射门7比2，射正2比3，全场比赛的控球率曼城67%比33%。不可否认的是下半场对球门的威胁是热刺更多，2次都转换为进球，斯特林第84分钟被换下，末尾的关键性也不存在。

对于曼城来说更为糟糕的是在对阵热刺的比赛中斯特林左腿腿筋出现问题虽然被换下，赛后被认定要缺席两到三周的时间，这段时间曼联先后对阵西汉姆和莱斯特城，随后就是欧冠客战皇马的比赛，如果缺少了斯特林球队进攻端的威胁会更弱化，这的确可能导致客场无法全取三分。皇马进入2020年保持全胜，8场比赛打进21球，失4球，有4场比赛零封对手，状态正佳，所以曼城只能祈祷斯特林和拉波尔特能在欧冠这场关键战中复出。