冬窗转会结束，英超20强净投入1.53亿英镑，曼联花了6800万英镑引进了布鲁诺-费尔南德斯，成为冬季转会标王，球队目前排名联赛第五位，本周末要在主场迎战狼队，引援上的投入也足见曼联高层的信心，本赛季拿到下赛季欧冠资格是最低的要求。利物浦本赛季战绩极佳，目前24轮联赛也有一场平局，其余比赛全胜，这样的强势状态还有两位强援到位，而且转会费合理，可以说利物浦高层的运筹更为得当。相反排名第二的曼城和排名第四的切尔西没有引援令人不解，尤其是少帅兰帕德处子赛季夏季转会因为禁赛无法引援，冬窗解禁依旧没有纳入新援，主帅却未能得到相应的支持的确令人失望。

利物浦冬季以725万英镑的转会费纳入萨尔茨堡红牛的南野拓实，这是一位有潜力的球员，同时会提升球队在亚洲的关注度，此外红军还纳入了布伦特福德的乔-哈迪，转会费并没有公开。利物浦本赛季至今24轮联赛积70分，战绩是23胜1平，打进56球，只丢了15球是英超最少，失球第二少的球队是莱斯特城的24球，由此可见红军防御是很到位的。红军的进球数上比进攻端最犀利的曼城少9球，在英超排第二，可以看出利物浦攻防两端的表现都很出色。新援加盟后对于欧冠和联赛双线兼顾也是有帮助的，克洛普的确占据更多方面的优势。

热刺新帅入主战绩却不佳，俱乐部也在冬窗给予了支持，为得是能拿到联赛前四的位置和欧冠赛场争冠。热刺冬窗从本菲卡租借了热德松-费尔南德斯，费用是405万英镑，此外以2700英镑买断了贝蒂斯的洛塞尔索，2700英镑纳入了埃因霍温的斯蒂文-贝尔温，这个引援力度的确够大，接下来就看穆帅能否帮助球队重新回到连胜的模式中。

曼联的另外两位新援是绍森德的比绍普和上海申花的伊哈洛，后者是租借的形式，新援的表现也将成为本轮比赛的焦点。阿森纳三位新援都是租借，其中包括南安普顿的塞德里克-苏亚雷斯、弗拉门戈的马里，利兹联的恩凯蒂亚是租借回归。莱斯特城本赛季在联赛的排名一直位居前四位，冬季转入了狼队的瑞安-本内特也加强了实力。

从转会的力度可以看到俱乐部的赛季目标，切尔西无引援的确令人担心随后的战绩会出现问题，毕竟目前的领先优势只有4分，蓝军身后的曼联和热刺以及狼队都积34分，排名第10的阿森纳比切尔西少10分，红魔和热刺很可能威胁到第四的蓝军。查看近期豪门球队的赛程，利物浦先后对阵南安普顿、波鲁斯伯里和诺维奇，随后才是欧冠客战马竞的比赛，欧冠两战马竞中间的三场联赛的对手都是中下游球，这很明显对利物浦有利。 曼联的对手是狼队、切尔西，随后是欧联杯对阵布鲁日的比赛，下一次强强对话要到3月9日，曼联将先后对阵曼城和热刺，所以近期红魔也有望取得更多的胜仗，前提是增强对阵中下游球队的胜率。

切尔西近期都是强强对话，球队要先后对阵曼联、热刺，随后欧冠对阵拜仁。在没有引援的情况下，兰帕德还必须依靠此前赛季表现强势的佩德罗、吉鲁等人，毕竟年轻球员在欧冠和大战中的经验不足，尤其是外战还是要依靠老将，否则欧冠可能止步。曼城的对手是热刺、西汉姆，之后是客战皇马的比赛，然后联赛对阵阿森纳。可以说曼城和切尔西赛程最魔鬼，但是两队却都没有在冬季补强，曼城的阵容厚度不引援还没太大的影响，而切尔西则将面临困境。

阿森纳的对手是伯恩利和纽卡，这两支球队本赛季爆冷过豪门，枪手也需要好好应对，随后是欧联杯客战奥林匹亚科斯的比赛。本赛季豪门内战的战绩也是利物浦最好，红军先后拿下切尔西、阿森纳、曼城，双杀了热刺，对阵曼联1胜1平，对阵争冠集团拿到19个积分。

曼城先后逼平热刺，输利物浦和曼联，赢切尔西和阿森纳，强强对话只拿到7分，这也和上赛季的表现有明显的差距。切尔西先后输给曼联、利物浦、曼城，拿下热刺，两战阿森纳1胜1平，强强对话拿到7分。曼联拿下切尔西、热刺、曼城，两战利物浦和阿森纳都是1平1负，争冠集团内战红魔拿到11分。热刺平曼城和阿森纳，输曼联、切尔西，被利物浦双杀，强强对话只拿到2个积分表现最差。阿森纳输利物浦、曼城，平热刺，两次对阵曼联1胜1平，两战切尔西1平1负，强强对话拿到6分也是比较无力的表现。

每个赛季强强对话也是左右排名的一个关键数据，此外就是虐菜的能力，毕竟在联赛中的中下游球队居多，只要不拒绝更多次的爆冷失分，强强对话保平争胜也可能有不错的排名。从此前的24轮联赛的赛果可以看出英超豪门中只有利物浦可以拒绝爆冷失分，其余球队在弱旅身上失分的次数和上赛季相比是增多了，这也是群雄和利物浦分差很大的一个最为关键的原因。

随着欧冠淘汰赛两回合的开启，强队在联赛失分的几率会增加，这一点更可能改变目前积分榜的排名，就看哪些球队能在这段赛程中取得佳绩稳定排名或超越前面的球队。对于豪门球队来说，如果欧冠和欧战早早出局的话，专心联赛也是保住前四的一个关键因素，否则双线无法兼顾则可能导致更多失分。不过对于曼联和阿森纳来说在欧联杯中夺冠的话，可以直接拿到欧冠资格，索帅和阿森纳主帅也是不会放弃的，所以欧冠开打后英超豪门的比赛需防冷。



