英超第25轮曼城将客战热刺，这也是穆帅执教热刺之后第一次和瓜迪奥拉直接碰面，两位主帅此前先后带领不同球队交战各有胜负，所以本轮比赛两位主帅运筹和应变也增加了比赛的看点。目前曼城排名联赛第二，热刺排名第六，两队分差为17分，主队势必想全取三分来缩小分差。因为本轮比赛还有排名第3和第4球队的直接碰面，排名第4的切尔西如果失分的话，热刺赢球就可以接近联赛第四的位置，所以本场比赛穆帅和球队对于胜局的渴望会更强烈一些。

两队本赛季第一次交战最终2比2平，不过当时执教热刺的是波切蒂诺。当场比赛斯特林第19分钟接德布劳内传球斩获进球，拉梅拉接恩东贝莱的传球在第23分钟扳平比分，阿奎罗接德布劳内地传球斩获进球，帮助球队在第34分钟再度领先对手。下半场第56分钟热刺利用角球机会，拉梅拉助攻替补登场的小卢卡斯再度扳平比分。

之后曼城攻势很猛，无奈的是运气上差了一些，因为贝尔纳多的射门击中横梁，伤停补时拉波尔特利用角球机会头球摆渡助攻热苏斯再度破门，但是VAR判罚前者手球在先进球无效，于是曼城只能接受平局的结果。当场比赛数据显示曼城射门30比3，射正10比2，蓝月亮击中两次门框，角球13比2，控球率55%比67%，瓜帅的球队占据优势却没能笑到最后的确很遗憾。

可以说波切蒂诺的热刺是曼城的克星，因为上赛季欧冠淘汰了瓜帅的球队，本赛季再度在曼城主场拿一分回家，所以本轮比赛瓜帅的压力也很大。同样穆帅也必须赢球才行，因为热刺前任主帅对阵曼城的战绩不俗，上赛季欧冠主场1球小胜强势的曼城，本赛季客场逼平对手，如果本场失分的话，赛后也会有人说穆帅不及波帅的执教能力。

值得一提的是穆帅执教热刺开局取得三连胜，但是随后就陷入了不稳定中，7场比赛的战绩是3胜1平3负。进入2020年之后的战绩更是糟糕，热刺近7场比赛取得2胜3平2负的战绩，这样的成绩的确难言强势。巧合的是波帅下课前的7场比赛的战绩也是2胜3平2负，所以近期穆帅的压力不断在增加。因为进入2月份欧冠将开打，加上联赛和足总杯的比赛，三线作战很难以兼顾，一旦杯赛和欧冠失分出局，热刺就可能只剩下联赛争四的可能了，这显然是热刺老板所不能接受的。

热刺近期的对手是曼城、南安普顿和维拉，随后主场打欧冠对阵莱比锡红牛的比赛，对手目前雄踞德甲第一位，这场外战的确不容小视。曼城方面上赛季豪取国内三冠王，本赛季却早早失去了争夺联赛冠军的可能性。除非利物浦多场输球才可能给曼城重新获得争冠的希望，因为两队目前的分差多达19分，联赛还有14轮比赛，想要利物浦连续失分的可能性极低。

曼城进入2020年之后的战绩是6胜1平1负，两场不胜的场次都是在主场，这也是外界质疑瓜帅的一个点。上一场联赛杯的比赛曼城主场0比1曼联，主帅派遣的主力阵容结果还是输球，赛后也有认为瓜帅近期进入了瓶颈期。接下来的4场比赛曼城要先后对阵热刺、西汉姆、莱斯特城和欧冠客战皇马，赛程要比热刺更难，所以本轮比赛赢球是必须的。因为这样第一可以拒绝连败和两场不胜的尴尬，第二也可以更全力备战随后欧冠的比赛，毕竟对于曼城来说欧冠争冠是重点，客战皇马绝对不允许失分。

历史数据显示曼城此前2个赛季联赛双杀热刺，近8次对阵热刺的战绩是5胜2平1负。双方英超历史交锋45场，热刺取得25胜7平13负的战绩，在主场的战绩是13胜3平6负，双方159次交战曼城取得63胜36平61负的战绩。目前两支球队实力相近，不过队内都有伤病困扰。曼城方面拉波尔特、费尔南迪尼奥、门迪本场比赛出场几率不高，但是有望赶上随后的比赛，瓜帅的确需要好好安排后防线的首发。

热刺方面凯恩缺阵对于球队的影响是比较大的，此外近期队内的边后卫罗斯在训练时和主帅穆里尼奥发生争吵，随后这员虎将被弃用，并于1月31日租借加盟英超纽卡斯尔，租借费200万英镑，合同中包含买断条款。俱乐部这样的做法的确是出于对主帅的支持，不给更衣室留下不和的隐患，但是这员虎将是波切蒂诺时代绝对的主力球员，并为球队出场近200场比赛。本赛季他为热刺出战16次，穆帅上任之后他只有5次出战的机会，或许就是这样的遭遇导致将帅失和，因为今夏欧洲杯开打，每一位国脚都寄望获得更多出战的机会，因此也能得到国家队主帅的青睐。

俱乐部支持主帅自然是好的，但是如果随后的战绩不尽如人意放入话则可能成为不利的因素。之前穆帅执教曼联也有类似的问题，球员的不满或逐渐增加，加上战绩糟糕就成为主帅最终下课的导火索。因此穆帅还是需要注意分寸，避免重蹈覆辙。

曼城阵中不存在失和的问题，主帅对于球队的掌控还是很到位的，本场首发上则需要下一些功夫。曼城上次对阵热刺的阵容是埃德森、沃克尔、奥塔门迪、拉波尔特、津琴科、德布劳内、罗德里、京多安、贝尔纳多、阿圭罗、斯特林，本场无法出战的是拉波尔特，此外京多安、贝尔纳多等球员都是连续出战，本场可能会得到一些休息的时间。

再就是斯特林近期表现低效，本场比赛瓜帅也可能让他替补备战，因为瓜帅更想拿下穆氏执教下的热刺，同时也想复仇。不过瓜帅一向有令人难以捉摸的想法，阵容方面的安排还是有各种可能的，本场比赛是穆帅和瓜帅以教练身份的第23场比赛，两人的斗法也将是本轮的最大看点。



