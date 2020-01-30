联赛杯半决赛次回合曼城主场0比1不敌曼联，虽然球队输球无碍晋级，但是对于曼城的支持者来说这场比赛是令人失望的，曼城主场的不稳定显露无疑，这也让随后的欧冠淘汰赛变得更不稳定了。本赛季截至目前为止曼城输了6场比赛，分别是联赛客场2比3诺维奇、主场0比2狼队、客场1比3利物浦、主场1比2曼联，客场2比3被狼队双杀。还有刚结束的这场联赛杯的比赛，这也是进入2020年的第一场败仗，瓜帅还是祭出了主力阵容，并不是以年轻球员为主的首发，这样的配置仍然被曼联一球零封的确有点可悲。

曼城本场比赛轮换5人，德布劳内、阿圭罗、斯特林、罗德里和沃克首发出战，替换了上一场足总杯首发的加西亚、安杰利诺、席尔瓦、福登、热苏斯。很明显这套阵容和上一场足总杯首发相比是增加了整体的实力，但是遗憾的是居然输了。值得一提的是曼城近两场连续两场比赛都首发出战的是布拉沃、奥塔门迪、坎塞洛、京多安、马赫雷斯、贝尔纳多，这些人也是瓜帅杯赛中常用的球员，同时也在联赛中出战。

本场的首发和联赛杯首回合3比1力挫曼联的阵容只有两个人员上的不同，坎塞洛和阿圭罗取代费尔南迪尼奥和门迪首发出战。按理来说老将勉为其难客串中后卫是没有其他队友更稳，而阿奎罗近期的表现的确也是队友中最好的，所以这场败仗的确是有其他方面的因素。

本赛季曼城三次对阵曼联的战绩是1胜2负，这同样是瓜帅执教曼城之后对阵德比对手的最差战绩，而且令人吃惊的是两场败仗都是在主场，曾经最稳健的主场优势也不在了，这更是令人费解的。曼联再度力挫曼城后则有了骄傲的资本，本赛季红魔先后在主场4比0切尔西、1比0莱斯特城、1比1阿森纳和利物浦、2比1热刺，客场2比1曼城、0比2阿森纳，球队主场优势很明显。

此外联赛杯红魔客场2比1切尔西、主场1比3、客场1比0曼城，球队在面对争冠集团和狐狸城的比赛中的战绩是6胜2平2负，利物浦联赛唯一一场平局也是曼联赐予，曼彻斯特双雄在强强对话中的对比明显红魔的战绩优于瓜帅的曼城，索帅也会引以为荣，群雄也会有所忌惮。

本场比赛很想为曼城输球找找借口，但是却很难找出令人信服的理由。本场比赛曼联博格巴和拉什福德都伤停，而曼城则只有萨内仍在伤停中，本赛季球队已经适应了没有萨内的比赛，而曼联一下子缺少了两员大将的确更加不易，所以曼城这场比赛最差也就平局收场，多数人没想到是0比1的赛果。本场比赛曼城射门13比6，射正4比2，关键传球10比4，扑救1比4，角球8比0，控球率61%比39%，如此多的数据优势居然颗粒无收。斯特林和阿奎罗浪费了多数机会，而主帅第93分钟才派遣热苏斯换下阿奎罗也饱受质疑，多数人认为热苏斯应该更早一些登场。

比赛开始极端德赫亚先后化解了曼城的几次得分机会，这其中都是斯特林和阿奎罗的射门，红魔门将的发挥明显是到位的。之后斯特林禁区被马奎尔放倒，裁判却拒绝判罚点球，这次判罚也被质疑。随着比赛的推进曼城进攻机会越来越多，但是德布劳内和阿奎罗以及奥塔门迪先后攻门都偏出了，这一点也证明了球队多人的低效。

曼城屡屡错失机会，曼联就进球了，当时是弗雷德开出定位球，贝尔纳多将皮球顶出，但是却成了变相的助攻，因为马蒂奇在无人防守的情况下直接扫射破门。慢镜头显示当对手开出定位球之后，曼城7名球员集体压上，曼联后面的4名球员身边没人防守，马蒂奇的站位靠后更是无人盯防，所以这粒进球极其的轻松，曼城在防守定位球上有很大的漏洞。

失球之后德布劳内曾助攻斯特林扳平比分，但是却被判罚越位。随后林德洛夫的回传球失误，德赫亚出击救险，阿奎罗险些单刀破门，所以不是说曼城没有机会，只是球员把握机会的能力下降了。

球队对比上曼城表现不佳，主帅的比拼上也是红魔主帅更为积极，下半场索帅第一时间用詹姆斯换下了格林伍德，这样早的换人也是补漏。斯特林的球荒已经有很长一段时间，本场比赛他错过了德布劳内送出的单刀机会，小快灵在过掉林德洛夫和德赫亚后的射门打高了，赛后也被认为是本场败仗的罪人，但是瓜帅却没将他换下。

斯特林低迷很明显，阿奎罗下半场也屡屡错失机会，第76分钟马蒂奇两黄变红牌被罚下场。瓜帅本可以在这个时候换人来加强进攻，遗憾的是主帅用斯通斯换下了德布劳内，比赛第93分钟采用热苏斯换下阿奎罗，这两个换人好像当时领先比分的是曼城而不是曼联。这样的换人也被认为瓜帅是接受1球小负的赛果，只要不再度失球就可以，其实更像一场假球。

联赛杯首回合曼城方面建功的是贝尔纳多、马赫雷斯，德布劳内制造了对手佩雷拉的乌龙球，本场比赛三人都首发出场，但是都发挥失常。赛后也有人认为这场比赛瓜帅不想赢，如果真如此就不会派遣这样多的主力球员出战了，除了马赫雷斯在第68分钟被席尔瓦换下外，其余球员都基本是打满全场了，这样的使用主力球队对接下来周末对阵热刺的比赛也是不利的，所以说瓜帅不想赢是不成立的，只是换人方面的安排无法理解。

综上所述可以看出曼城本赛季的问题，瓜帅在一些比赛中的安排和应变也有问题，主场不断失分的问题就是频频浪费机会，瓜帅换人也慢半拍，失去了之前下半场调整到位的果断和锐利，这样下去曼城还有可能失分。因为欧冠将在2月开战，两回合战皇马同样是先客后主的模式，看看瓜帅到时候还会不会如法炮制对阵曼联的阵容和换人模式，对比后就可以得出结论。



