近期足总杯的比赛爆出了几场冷门，利物浦在2球领先的情况下2比2平英甲队什鲁斯伯里，客场爆冷也很意外。热刺客场1比1战平南安普敦，两支强队都要进行重赛才能确定是否晋级。接下来周末英超开战，足总杯顺利晋级的切尔西将对阵目前排名联赛第二的莱斯特城，两队本赛季第一次交战握手言和。目前蓝军不容再度失分，因为那样的话无法稳定第四的位置，所以本轮的这场客战必须全力以赴。

进入2月份是切尔西的魔鬼赛程，球队要先后对阵莱斯特城、曼联、热刺，接着是欧冠开战，蓝军要在主场迎战拜仁，随后是客战伯恩茅斯的比赛，4场强强对话对于兰帕德是更为严峻的考验。冬季引援方面切尔西也没能更快速的纳入强援，所以主帅也只能寄望目前的人员储备度过难关。

因为球队对默滕斯的引进基本落空，所以俱乐部更多的引援策略将子放在今夏转会期中进行，切尔西的目标将是阿贾克斯中场齐耶什和蓝狐左后卫奇尔韦尔等强援。此前的消息称切尔西还想引进卡瓦尼，其实这位强援还是在重复过去的模式，在切尔西已经有诸多有一些过气的球星加盟都没有实现自我的价格，所以这样的模式不该再度出现。目前的蓝军青春风暴还是不需要纳入老将加盟，这样对更衣室不利，而且来到英超也未必能发挥出在法甲大巴黎的优势数据来。

至于米兰前锋皮亚特克的确合适，只是这笔引援难度比较大，冬窗未必能纳入阵中。至于租借皇马的约维奇倒是可行。因此此前租借科瓦契奇就是成功的，也缓解了今夏无法引援的困顿，所以租借这一选择或许是切尔西冬季引援最好的方式。此外在英超中游球队中挖角也是很合适的，因为这些新援到位不需要适应英超节奏，也能更快速的融入球队。

本赛季一些蓝军的老将也有可能离队，这其中包括吉鲁、佩德罗、阿隆索等人，不过暂时还没有完成交易的。本赛季佩刀为蓝军出场12场比赛打进1球，送出1次助攻，和上赛季对比的确是下滑严重，如果冬季离队的话对于双方都是有利的。老将们没能展示自己的实力和主帅没给予更多登场的时间也是有关的，作为球员也希望得到更多的出场时间。

切尔西最近一场比赛是足总杯2比1拿下赫尔城晋级，主帅兰帕德轮换8人，主力球员只有奥多伊、科瓦契奇和阿斯皮利奎塔连场出战，巴舒亚伊和托莫里先后进球，第一球是第6分钟打进的，蓝军队长在右路传中球找到芒特，后者突破遭遇严防，但是巴舒亚伊捕捉到战机将球打进。随后芒特还给巴克利制造破门机会，可惜被门将化解。

因为实力相差太远，所以切尔西掌控着比赛的节奏，不过第二球也是在下半场才打进的。当时巴克利利用定位球传到禁区，托莫里头球建功。之后兰帕德还很快调整的阵容，为的避免如前面两场比赛一样末尾失球，威廉和吉尔摩替补登场稳定场上的局面，遗憾的是球队末尾还是丢了一球。当时是阿隆索的犯规送对手定位球机会，格罗西茨基定位球打中科瓦契奇后偏转入网，这粒进球有一定运气的成分，不过对于蓝军来说末尾失球成习惯性的确是大忌。

这场比赛切尔西射门16比14，射正7比2，角球7比8，控球率67%比35%，扑救1比5，对手门将更为出色，蓝军门将卡巴列罗也算完成了任务，因为那粒失球的确产生了变线，这是门将无法预估的，所以并不能承担责任。亚伯拉罕受伤后，巴舒亚伊本场建功很及时，不过因为是对阵弱旅还不能证明比利时人能替代亚伯拉罕的作用，接下来对阵狐狸城则需要悍将发挥威力。

切尔西本赛季最大的问题是在比分领先后无法力保球门不失，此外在先失球的比赛中也会无力，这两点都是很致命的。巴舒亚伊进球后也有被对手严防，所以并没有打进更多进球。阿隆索再度首发的机会表现也不及此前，接下来的比赛未必还会获得登场的机会。

芒特本赛季先是祭出惊艳的表现，随后则暴露了自身的短板，但是即便表现一般但是还是获得了主帅的支持，本场杯赛连续两场首发出战，只是本场杯赛打了68分钟的比赛，随后对阵莱斯特城的客战也会登场。巧合的是在联赛第二轮1比1莱斯特城的比赛中就是芒特率先进球，也是他英超的处子球，球队第7分钟进球，送出助攻的是埃莫森。比赛中芒特有5次射门3次射正打进1球，传1次威胁球，3次抢断2次成功，1次解围，2次被犯规，31次传球的成功率为83.87%。

对阵莱斯特城的比赛中切尔西射门14比12，射正5比3，角球4比5，主场作战并没能确保三分到手也很遗憾的事情，蓝军的失球是在下半场第66分钟的时候，狐狸城利用角球机会，麦迪逊助攻恩迪迪破门，后者抢在阿兹皮利奎塔之前头球建功，切尔西对于定位球防守方面还是不到位的。蓝军近三场比赛失球的时间分别是第78分钟、第87分钟、第94分钟，分别对阵赫尔城、阿森纳和纽卡，此外被布莱顿逼平的失球也是在第84分钟，对手进球同样是角球机会。综上所述可以看出切尔西失球多数是定位球和角球机会防守不到位，所以接下来的几场强强对话加固下半场定位球防守是第一位的。

强强对话还要看锋线球员的效率，目前英超射手榜上亚伯拉罕打进13球，普利西奇和芒特贡献5球，威廉打进4球，助攻次数上亚伯拉罕和威廉都送出3次助攻，球队接下来的比赛的确还需要威廉祭出最佳的表现才行。本赛季兰帕德执教球队，战术方面需要球队跑动更多，所以对于年纪较大的球员来说是存在一定压力的，体能消耗也更为明显，所以威廉也无法延续场场高效率。比赛中当球员的体能集体下降，比赛的末尾就会出现问题，这也是和主帅的战术要求有关的。因为无法引援，蓝军的阵容厚度也严重不足，所以这种问题就成为恶性循环，直接导致球队在该拿下的比赛中无法全取三分。

资深的名帅总是可以让自己阵容中各个年龄层的球员发挥作用，而作为年轻主帅则无法尽善尽美，所以兰帕德也是需要时间来得到历练，逐步成为老辣和针对性到位的主帅。目前锋线上亚伯拉罕是很适应兰氏战术体系的，巴舒亚伊则是时好时坏，吉鲁更是无法适应，所以三名中锋也只有依靠亚伯拉罕发威，后者受伤也是因为太过于疲劳了。

目前普利西奇还需要在下周中才能复出，所以周末战莱斯特城只能依靠目前的阵容。上一次对阵莱斯特城的首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、克里斯滕森、祖马、埃莫森、若日尼奥、坎特、佩德罗、芒特、普利西奇、吉鲁，后者在第61分钟被亚伯拉罕换下，第71分钟科瓦契奇、威廉替补出场。蓝军2比0零封热刺的比赛是少有的强强对话酣胜的比赛，和对阵狐狸城的首发有几个人员上的不同，吕迪格、托莫里、科瓦契奇、阿隆索、威廉、亚布拉罕替换克里斯滕森、埃莫森、若日尼奥、佩德罗、普利西奇、吉鲁登场，兰帕德的确可以借鉴这套阵容来应对本赛季极其出色的莱斯特城。

莱斯特城本赛季对阵强队的战绩也不错，球队先后1比1切尔西、0比1曼联、2比1热刺、1比2利物浦、2比0阿森纳、1比3曼城、0比4利物浦。进入2020年的8场比赛都是对阵中下游球队，球队的战绩是4胜1平3负。三场败仗的对手分别是南安普顿、 伯恩利和维拉，上场比赛球队在联赛杯的客战中1比2爆冷不敌维拉士气受损，这一点有利于切尔西拿下关键战。接下来关键点是巴舒亚伊和威廉以及芒特的发挥，本赛季蓝军客场战绩不错，预测不败。