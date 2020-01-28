足总杯1/8决赛抽签结果出炉，利物浦若晋级将战切尔西，其余强队则都是对阵弱旅，这其中朴茨茅斯对阵阿森纳、谢周三对阵曼城是已经确定的对手。对于曼城来说杯赛对手较弱，球队还是可以轻松晋级的。进入2020年后曼城的对手都是中下游球队，球队的战绩是6胜1平，唯一的平局是联赛主场2比2水晶宫。接下来要打联赛杯对阵曼联的比赛，曼城有主场优势，不过这场比赛可能替补加部分主力出场，因为4天后就要打联赛客战热刺的比赛，瓜帅要再度面对穆帅一较高下，的确需要更好的备战和更有实力的阵容才能确保三分到手。

从近期的表现来看阿奎罗进攻效率更高，但是热苏斯在对阵富勒姆的比赛中梅开二度帮助球队在足总杯晋级，巴西人同样展示了自己的状态和能力，所以瓜帅也需要考虑未来两场比赛派遣谁出场，相比来说联赛战热刺更为重要，预测瓜帅还是会更信任阿奎罗。

足总杯对阵富勒姆的比赛中热苏斯首发出场，同样获得首发的还有京多安、席尔瓦、贝尔纳多和马赫雷斯，这几人首发出场也是赛前可以预测到的。因为这几人也是本赛季瓜帅在杯赛中启用的大将，也会让他们连场作战，因为这几人状态不错，也没有伤病的困扰，近期马赫雷斯的状态不错。

因为在上轮联赛对阵谢菲联的比赛中罚丢了点球，热苏斯也受到了质疑，球员本人也接受球队更换点球手的决定，并且承诺会加强点球的训练，这样的态度是很好的，所幸的是球队也并没有因为这粒点球被错失而失分。在英超豪门阵容中的球员必须很快的自我调整，因为连续作战无力的话则可能更多的被放在替补席。

上一场比赛热苏斯出场67分钟被换下，有2次射门全部射正，传1次威胁球，14次传球的成功率为78.57%。下半场被换下内心也不是滋味，因为当时比分还是0比0。阿奎罗替补建功缓解了热苏斯的压力，所以本轮足总杯才会想为己正名，足总杯这场比赛的赛后连福登都夸赞热苏斯的关键性，并认为队友的发挥让比赛变得轻松了。

这场对阵富勒姆的比赛曼城早早破门，开场第8分钟热苏斯就利用个人能力制造蒂姆利亚姆犯规送点球，还送对手红牌下场，京东安主罚命中后，场上的局面也是一边倒向了曼城，这也是球队能轻松赢球的一个关键点。曼城第二球是在第19分钟打进的，当时福登传球给贝尔纳多，后者假动作晃过防守球员后将球打进，这粒进球也保定球队上半场2球领先对手。很明显率先进球且多打一人之后，曼城的进攻更为犀利，所以2球的优势已经基本锁定了胜局。

下半场瓜帅用斯特林换下了马赫雷斯，这并不是因为后者表现不佳，而是主帅想让斯特林在这场比赛中破除进球荒，可惜的是小快灵还是错失了席尔瓦送出的绝佳机会，他的劲射也只是击中了横梁，之后也没能进球，看来英格兰人破荒还需要更长的时间。关键时刻还是热苏斯接坎塞洛斜传球直接头球建功，3分钟后还是他在禁区前断球后传球给席尔瓦，后者帮助福登完成一脚射门可惜被门将扑出，热苏斯捕捉到这一战机头球攻门再下一城。加上上半场制造的点球，热苏斯参与了3球，末尾还差点上演帽子戏法，巴西人的状态不错，也是这场杯赛最为关键的一员。

这场比赛热苏斯打进2球，制造1粒点球，两次射门全部射正，过人成功1次，29次触球，准确传球13次，关键传球1次，拦截1次，的确是多方面的到位。本场比赛除了热苏斯发挥出色外，老将席尔瓦的作用也是不可忽略的，热苏斯制造点球之前是京东安直塞球找队友，席尔瓦在接球位置却将球让了过去，热苏斯得球后迅速启动让富勒姆队长慌乱中出错送点。可以看出这其中也有席尔瓦的功劳，他对于场上局面的判断也是到位的。

本场比赛的关键点不止这一次，之后京多安传球找到福登，后者传给席尔瓦，热苏斯接队友传球想射门可惜被对手门将抢先化解险情。比赛中他还先后给安杰利诺、马赫雷斯、斯特林制造射门机会，遗憾的三人均浪费了良机，球队末尾进球席尔瓦也很关键，的确是家有一老如有一宝。