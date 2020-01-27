2020年1月27日凌晨NBA湖人队传奇巨星科比-布莱恩特在一起直升机事故中不幸去世，时年41岁。噩耗传来所有人都很希望这则消息是假的，因为人们不舍自己的偶像这样年轻就离世。科比是传奇，也是陪伴自己青春时光的球星，小飞侠更是中国球迷最热爱的NBA球星，他总是乐观向上，同时也是竞技场上最为顽强的斗士。在他退役之后人们仍以他为榜样，在不同的赛场上曼巴精神依旧在激励着更多的年轻球员。

谁都知道每个人都需要面对生死，但是对于偶像的离去还是无法接受，尤其是以这样的方式突然与世诀别。2016年科比曾谈及和死亡相关的话题，他认为自己可以坦然接受，而且提及对于每一位职业球员来说到了该决定是否该退役的时刻就是一次面对死亡的过程，并且称：如果你反抗，你会经历内心的挣扎，所以我能坦然接受。这一段话也的确说明职业生涯的磨砺和挥别时刻的补射对于坚强的斗士来说其实也是很艰难的，当做出决定之后就会释然，基于此我们愿意相信天堂也有竞技场，科比只是在另外一个赛场征战去了。

科比退役的日子是2016年4月14日，那一天我们都不舍，因为之后在NBA赛场上无法看到小飞侠继续征战了，但是在退役后科比还是会在很多场合出现，赛场边和其他场合出现的他依旧能令人振奋和满足。科比影响了几代人，因为他的精神就是锲而不舍，他的职业数据也是无数次刷新和制造奇迹，这些数据也都记录着他传奇的职业生涯。他的神奇和伟大不是语言可以完全描述的，却不断的影响着很多人，今后也会如此。

对于中国球迷来说姚明因伤过早的宣布退役，甚至没有一场告别战令人惋惜，但是那之后赛场上还有科比驰骋，所以球迷还可以继续陪伴自己的偶像在赛场上征战，而当科比职业生涯落幕的时候，不舍的心情则更浓了。科比在对阵爵士的告别战中砍下60分更令人沉迷其中不忍告别，而今晨是科比和所有人之间的生死别离，多少人眼眶湿润，多少人痛哭失声，这一天的确是沉重的。

很多人的NBA最难忘的时刻是姚明的上海舞步，因为这样的舞步足够灵动也是帮助球队致胜的利器。科比在赛中发力和面对压力的时候会咬球衣，无数场艰难的比赛，小飞侠用这样的方式多少次率队拿下比赛都记忆在球迷们的心中。

记忆中的科比有很多动人心弦的比赛，2008年湖人队主场迎来国王，主队很轻松拿下前三节，第四节科比在板凳上观战，而当比分拉近到4分的时候，科比登场帮助球队赢球，在对阵国王的比赛中科比证明了自己才是真正的国王。这场比赛科比三分球11中8，砍下24分，送出6次助攻。此外一场全明星大赛西部以143-138拿下东部，科比送两个大帽给詹姆斯，那一天是乔丹生日，姚明当时也在场边观战，4位巨星传奇都在一个空间里的确令球迷们感到满足。

对于中国的NBA球迷来说，科比不止是青春的记忆，同时也是内心抹不去的记忆和经典，科比退役614天后，他的战袍也退役了，8号与24号球衣承载了很多辉煌的过往。在科比去世的今天很多球星在不一样的赛场上穿起了24号和8号的科比战袍，为的传承精神和哀悼精神领袖的离世。

科比职业生涯共为湖人斩获5个总冠军，职业生涯只效力湖人一支球队，他职业生涯中的20个赛季中出战1346场，打了48637分钟的比赛，斩获5届总冠军，18届全明星，15次入选最佳阵容，两度成为总决赛MVP。詹姆斯如今在湖人征战，当听到科比离世的消息之后痛哭不已，这是英雄相惜，更是知己之情，两人的职业生涯也是彼此成全。曾经科比和詹姆斯雄霸东、西部的赛季的确是球迷心中最美好的记忆。

曾经人们都有23号对阵24号情节，希望他们在总决赛上对决，虽然最终没能如愿，但是当詹姆斯成为湖人一员的时候，球迷们的感慨和满足感更强烈了，因为詹皇可能率领湖人再度站在冠军的领奖台上，令人遗憾的是科比无法看到詹姆斯本赛季带领湖人取得更好的成绩。1月26日湖人客场挑战76人的比赛中，第三节詹姆斯的职业生涯总得分超过科比，詹皇升至NBA历史第三，科比第一时间通过推特向詹姆斯表示祝贺，那一刻湖人球迷和科比球迷以及詹姆斯的球迷都一样喜悦和幸福。