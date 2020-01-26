足总杯第四轮曼城将在主场迎战富勒姆，这场比赛主队压力不大，瓜帅也会派遣一些年轻球员出战，此外上轮联赛没有出场的球员也可能首发出场。因为4天后还有联赛杯主场对阵曼联的比赛，主帅本场阵容上的安排也会留力随后的德比战。近期表现出色的阿奎罗、马赫雷斯、德布劳内等球员是必须得到足够的休息。

曼城上赛季曾拿到联赛、联赛杯和足总杯的冠军，瓜帅应对三线作战还是有能力的，球队的阵容也足以应对这样多的比赛。本赛季唯一欠缺的是后防线的储备不足，因为一些球员受到伤病的干扰，主帅安排阵容也需要多方位的考虑。因为伤病困扰不断增加，所以本赛季曼城的战绩也受到影响。蓝月亮目前24轮联赛积51分，战绩是16胜3平5负，打进65球，失27球，联赛夺冠几率很小，只能寄望杯赛和欧冠争冠。

本赛季曼城联赛杯战绩不错，球队先后在客场3比0普雷斯顿，主场3比1南安普敦，客场3比1牛津联和曼联，每场比赛都打进3球，且4场比赛只丢了3球，在轮换阵容的情况下还能有这样强的攻击力的确不俗。上一轮足总杯曼城主场4比1维尔港也是无忧取胜，随后同样在杯赛中大胜曼联，所以近两场杯赛的比赛也可能延续此前两战的首发阵容。

目前曼城伤病情况是萨内仍无法出战，近期也有一些他接受一些训练的消息传出，只是想复出还需要更多的时间。不过对于曼城的支持者来说，这员大将能在欧冠开启之后出场就是最大的利好。本场比赛门迪伤停，但是他可以在随后对阵曼联的杯赛中出场。此外斯通斯此前在对阵水晶宫的比赛中受伤，缺席了上轮对阵谢菲联的比赛，本场比赛前瓜帅表示这员虎可以在对阵富勒姆一战中首发，这样的话上一场复出的拉波尔特可以得到休息的时间，这也是双向的利好。

斯通斯复出也是及时雨，这名球员本赛季的状态有一些起伏，但是对阵富勒姆这样的球队还是游刃有余的。此外上轮联赛没出场的席尔瓦也将在本轮首发出战，值得一提的是在曼城对阵水晶宫的比赛中席尔瓦完成个人在曼城的第300场比赛，当场比赛他作为曼城队长出战，个人数据是打进57球，送出90次助攻，他踢了62分钟的比赛2次射门1次佘恒，传1次威胁球，1次过人，1次抢断成功，表现依旧稳健，遗憾的是那场比赛球队末尾防线疏漏导致最终平局收场。

因为今夏席尔瓦就将挥别曼城，所以每一场出战的比赛都是焦点，本轮被赛前前主帅瓜迪奥拉公开表示席尔瓦是每天第一个来训练的球员，并称赞有加，而且球员本人为了防止受伤或者加快康复没有缺席过体能训练课，也是队内的榜样。因为赛季结束就将离开，所以本赛季曼城能否夺冠对于席尔瓦也很重要，目前他效力曼城期间就缺少欧冠奖杯，所以球队的重点还是欧战的争夺。

上一场足总杯4比1维尔港的比赛瓜帅轮换7人，布拉沃、坎塞洛、福登和京多安是轮换出场，阿圭罗和席尔瓦伤愈复出也出场了，当场比赛进球的是津琴科、阿奎罗、海伍德-贝里斯和福登。京多安助攻津琴科先拔头筹，随后福登助攻阿奎罗扩大比分，后者下半场助攻斯通斯建功，末尾安杰利诺助攻福登锦上添花。上轮联赛热苏斯、马赫雷斯和罗德里都是替补出场，本轮也可能会首发。

上一次足总杯出场的坎塞洛、海伍德-贝里斯、安杰利诺、席尔瓦、京多安、津琴科、贝尔纳多、福登，这其中京多安和贝尔纳多很多次杯赛都率领年轻队友出场，主帅对于这两位大将的信任度也很高的。对阵曼联的联赛杯半决赛首回合的比赛中瓜帅派出了主力阵容，次回合也会尽谴主力出战。上一次首发名单是布拉沃、罗德里、费尔南迪尼奥、奥塔门迪、沃克、德布劳内、京多安、门迪、马赫雷斯、贝尔纳多、斯特林，预测次回合出场的会几个人员上的微调，阿奎罗、拉波尔特可能会首发出战，毕竟接下来的这场德比战是杀入决赛的关键战。

本轮足总杯的对手富勒姆虽是英冠争冠的球队，目前排名联赛第三，不过整体实力比曼城差很多，富勒姆近期三连胜，球队小比分赢球的次数比较多，这说明球队的防守做得到位。值得一提的是球队本赛季客场战绩一般，此前的13场联赛客场战绩是5胜4平4负，近4场客场的比赛取得1胜1平2负的战绩。球队近4场比赛取得3胜1平的战绩，也是颇为顽强的球队，近5场英冠有4场完成零封，防守也算稳健。队内前锋亚历山大·米特罗维奇是曼城防守重点照顾的球员，因为这位悍将在联赛26场比赛中打进18球，送出1助攻，防御好这位锋霸，曼城有望0失球晋级。







