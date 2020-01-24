曼城客场1比0拿下谢菲尔德联也是有惊无险，拉波尔特的复出对于球队来说是多方面的利好，虽然比赛末尾被换下，这也是为了保护球员，悍将应该不会再度受到伤病的干扰。热苏斯本场获得首发机会却罚丢点球，再度证明了巴西人尚需更多磨练，阿奎罗替补建功让瓜帅明白了本赛季和随后的赛季中阿根廷人依旧是第一选择，因为关键战不掉链子。

因为曼城上轮联赛主场2比2平水晶宫，本轮客战也是必须全取三分的，瓜帅让阿奎罗替补也是想保存实力，同时对谢菲联也有一些看低，因为两队本赛季首次交手曼城2比0零封了对手，球队的底气是很足的。瓜帅派遣马赫雷斯、热苏斯、斯特林先发同样是看好三将的能力，此外上一场送乌龙球的费尔南迪尼奥也继续首发出战，这一安排也足见瓜帅对于这位老将的信任和支持，要是其他球员犯错的话一定会替补备战的。不过费尔南迪尼奥本场比赛是回到中场的位置，老将不用勉为其难的客串中后我，整体的表现也是稳健的。

谢菲尔德联此前曾逼平阿森纳，球队防守做得很好，目前谢菲联23轮联赛丢了22球，也是联赛失球第二少的球队，所以本轮联赛半场没丢球也是有一定的必然性。不过本场比赛曼城几员大将也是不断得浪费机会，这其中就包括热苏斯和斯特林，后者开场不久和马赫雷斯配合后形成射门机会，但是最终的射门被门将轻松封出，这是一次极佳的得分机会。全场比赛斯特林5次射门只有1次射正，这显然不是小快灵的正常水平，4次被犯规也揭示了斯特林本场比赛遭遇了严防。

事实上近期的斯特林是陷入了低迷期，和队友相比更是相形见绌。阿奎罗近三轮打进5球，本场替补登场还能打进制胜球，一力扭转乾坤，这样的霸气和高效率的延续的确是无人能及的。热苏斯虽然本轮罚丢了点球，但是巴西人近4轮比赛也打进3球，而斯特林上一次进球是联赛第19轮对阵狼队的比赛中，那之后就哑火了。这期间瓜帅还是给予他足够多的登场时间，奈何小快灵始终没能斩获进球。

对于英超球队来说，一场比赛能制造的进攻机会是有限的，所以锋线球员和获得前场进攻机会较多的球员如果频频的浪费机会的话，他的无力感就会影响到当场比赛的赛果。斯特林本场5次射门只有1次射正，很明显浪费了太多的良机，球队也因此受困。数据显示曼城对阵谢菲联的比赛中共有18次射门，斯特林就5次射门，热苏斯2次射门全部射正，马赫雷斯和罗德林3次，德布劳内2次，后三位球员都是零射正，可见本场比赛核心球员的效率都不高。不过德布劳内送出一次助攻，马赫雷斯制造了点球，两人的确是有贡献的，而斯特林则是相对暗淡。

曼城上轮联赛中阿圭罗在5分钟上演梅开二度的好戏，这样的效率的确是惊人，连击致命也是很多英超球员所做不到的，本轮比赛阿根廷人替补备战，在球队久攻不下的情况下，瓜帅派遣他登场完成救火。上半场曼城只有7次射门3次射正的数据，对手2次射门，下半场阿奎罗在第67分钟登场，第73分钟就接德布劳内的地传球斩获进球，登场6分钟就建功了，这样的效率的确是令人惊叹的，相信瓜帅也是这样认为的。值得一提的是阿奎罗只有一次射门就左右了比赛的结果，接下来赛程密集的情况下，阿奎罗一场首发一场替补也是可以的，球队需要的时候扮演替补奇兵也不错。

这场比赛的下半场比赛数据显示，曼城11次射门2次射正，对手2次射门有1次射正球门，曼城赢球也的确够惊险的。不过球队下半场的确制造了更多的机会，只是射正次数的确比较少，这也揭示了本场比赛中前场球员的效率不高。

本轮比赛前曼城打进64球，比利物浦多12球，进攻端的优势是很明显的，球队场均3球也是很给力的。不过本场比赛只是1球小胜，会拉低场均进球数，所以接下来的比赛前瓜帅还是需要好好筹谋一下，球队只有多点开花才能更稳的赢球。

值得一提的是曼城进入2020年以来6场不败，战绩是5胜1平，其中有两场比赛是国内杯赛。接下来球队又将进入三线作战的魔鬼赛程中，球队需要在主场先后迎战富勒姆和曼联，前面是足总杯的比赛，后面则是联赛杯的关键战。紧接着联赛还要打客场对阵穆氏热刺的比赛，很显然这段时间对于曼城来说是更为严峻的考验，瓜帅必须在这之前让斯特林重拾霸气才好。