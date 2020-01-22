英超进入一周双赛模式，第24轮的比赛只有一场是强强对话，伦敦德比战谁能笑到最后的确值得好好研究一些。上轮联赛切尔西客场被纽卡绝杀，阿森纳主场被弱旅逼平，双方的表现都不尽如人意，本场比赛则需要一较高下，因为切尔西需要稳定第四的位置，阿森纳则需要缩小和前四球员的分差，因为枪手目前排名第10位，也是豪门球队中排名最低的。

切尔西目前比第三的莱斯特少6分，比身后的曼联多5分，阿森纳比蓝军少10分，这的确是一个很大的差距。目前切尔西23轮的战绩是12胜3平8负，阿森纳目前的战绩是6胜11平6负，枪手本赛季平局较多是排名靠后的主因，新帅继任不久的确需要时间让球队扭转颓势。切尔西进入2020年的4场战绩是2胜1平1负，其中有一场足总杯的比赛，球队4场比赛打进6球，丢了2球，有两场比赛零封了对手，上轮比赛被绝杀也的确暴露了防线末尾的不足，进攻端久攻不下运气也不好。

阿森纳进入2020年4场比赛保持不败，战绩是2胜2平，其中有一场足总杯的比赛，球队打进5球，丢了2球，枪手也有两场比赛完成零封，球队整体的状态是呈现回暖的，所以这场比赛枪手还是有可能施压蓝军的。

切尔西目前的问题是防线的问题比较多，即便吕迪格复出，球队还是爆冷输球了，所以主帅对于防线的安排还是比赛的关键。切尔西目前联赛打进39球，失30球，阿森纳打进30球，丢32球，很明显枪手攻防两端都不及对手。切尔西比较依赖亚布拉罕的发挥，但是小将上轮联赛错失了机会导致球队末尾被绝杀。比赛中亚布拉罕有4次射门只射正1次，11次传球，1次过人，1次被犯规，表现不及此前的三场比赛。威廉4次射门0射正，不过巴西人传4次威胁球都被队友浪费了，所以本轮对阵阿森纳的比赛需要这两大悍将发威才行。

阿森纳不利面是奥巴梅杨本场停赛，他本赛季为枪手出场26场比赛打进16球，缺少了这柄利器枪手想拿分是有难度的，队内还可以被信赖的是拉卡泽特，但是后者在一周双赛的消耗中能否建功也是一个问号。两队本赛季第一次碰面是2019年的最后一场联赛中，切尔西客场2比1拿下阿森纳，比赛中奥巴梅扬率先破门，但是若日尼奥和亚布拉罕在比赛末尾连续进球逆转了枪手，所以蓝军有心理优势，还有主场之利。

本场比赛切尔西刚面普利西奇缺席，阿隆索能否出战还存疑，阿森纳则有多名伤病，钱伯斯、科拉希纳茨伤停，奥巴梅杨停赛，很明显阿森纳主帅的压力更大。切尔西的优势在于主场对阵阿森纳的战绩不俗，此前球队6次在蓝桥迎战枪手的战绩是5胜1平保持不败，兰帕德也寄望可以延续这样的强势数据。

本赛季阿森纳客场成绩糟糕，目前球队联赛客战只赢了2场胜利，胜率只有可怜的19%，客场虫很难在短时间发威。切尔西本赛季也是济贫的时候比较多，近期战强队的战绩还是不错的。

切尔西本赛季平局的场次比较少，球队的23场比赛中只有3场平局，这个数据是英超第2少，因此判断本场比赛双方会决出胜负的。切尔西近11场联赛取得4胜1平6负的战绩，爆冷的比赛多也是球队的弊端。此外蓝军本赛季23场联赛的比赛中只有5场零封了对手，防线球员不稳定，门将凯帕也是没有绝对意义上的神扑，所以零失球的场次少也是必然的。

相关数据揭示了凯帕的不稳定，神扑的场次并不多，反而有一些比赛是出现了不符合自己水平的失误。本赛季在所有英超首发门将中，凯帕的总体扑救成功率是57.4%，位列倒数第3位，凯帕在英超联赛中的扑救成功率只有55.4%，这个这一数据在英超垫底，在欧洲七大联赛的132名门将中排第127名。以上这些显然是很低的数据，凯帕的整体表现是和身价不符的，寄望蓝军门将可以好好反思并且不断精进。

和上赛季凯帕的数据相比，本赛季的数据是下滑了不少，这估计和后防线的漏洞多也是相关的，和他本人的状态也有关。这其中上赛季和本赛季的传球成功率从85.44%下降至78.34%，这个数据更为明显，这也会令人奇怪，按理来说他这样的年龄应该一个赛季比一个赛季更稳定才对。