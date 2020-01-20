刚结束的英超只有利物浦是绝对稳定的，红军2比0复仇曼联之后继续领跑英超，少赛一轮的情况下比身后的曼城多16分，经此一战瓜帅也应该明白球队本赛季只有在欧冠争冠的可能，因为联赛中利物浦的确是太稳定了。本轮比赛排名联赛第2到第5的球队都失分了，曼城、莱斯特城是平局，切尔西和曼联则被零封，排名在第8和第10的热刺和阿森纳也都平局收场，群雄集体爆冷失分的确反衬利物浦的强势和稳健。

曼城本轮比赛2比2平水晶宫，被认为经验丰富的费尔南迪尼奥在比赛末尾送出乌龙大礼，导致球队到手的胜局变成平局，这位多面手也暴露了自身的不足。其实让他打后卫本来就是勉为其难，加上水晶宫在本轮比赛中也制造了一些险情，战术上的针对性是做的很足的，所以费尔南迪尼奥才会在末尾犯错送分。

令人奇怪的是曼城本赛季受困于后防线的伤病，用人方面捉襟见肘，但是冬窗开启至今却不在这个位置进行补强，反而在和费尔南迪尼奥讨论续约的事情，很明显瓜帅是满足以使用这名多面手的老将，而忽略了潜在的危机。目前中卫位置上奥塔门迪、斯通斯和费尔南迪尼奥都不稳，拉波尔特还需要更长的时间才能复出，瓜帅的确该用引援解决目前的问题。

费尔南迪尼奥是有丰富的经验，但是客串其他位置总难免有失误，加上队内奥塔门迪、斯通斯和门迪本赛季都有不同程度的问题存在，所以仅仅依靠一名老将的经验是无法帮助球队赢球的。费尔南迪尼奥自己很自信，且公开表示自己踢中后卫或是踢中场都不是问题，但是本轮送出乌龙球之后估计信心方面会锐减了，对阵英超弱旅都会出现错误，要是对阵欧冠强队则可能再度成为罪人。本轮比赛费尔南迪尼奥是绕过去防守，动作出现了偏差导致乌龙球，这也有其他队友的责任，因为盯防漏人导致险情发生，老将补漏出发点是好的，只是动作没控制好，所以归根结底还是曼城防守体系上有漏洞。

本场比赛曼城防线上首发的是坎塞洛、费尔南迪尼奥、斯通斯、门迪，水晶宫全场比赛也只有5次射门，3次射正，打进1球，此外还制造了曼城大将的乌龙球。必须承认的是水晶宫和狼队在对阵曼城很有心得，针对性上做得很好，所以才会多次在曼城身上爆冷。本场比赛对手知道曼城防线上的薄弱环节是斯通斯，他防守上不够准和狠，很容易被突破。此外门将在一些对阵中下游球队的比赛中也经常会开大脚到前场，而不是传给队友通过传球配合后制造进攻机会。更致命的是门将开大脚也不能直接找到队友，一旦被对手抢到皮球就将形成反击机会，英超的中下游球队也最懂得利用这样的机会斩获进球，即便无法进球也会给强队制造门前的混乱，次数多了就可能有进球的产生，或乌龙大礼。

曼城本场的第一粒失球是角球防守漏人，当时水晶宫开出角球，卡希尔抢到第一点用头球摆渡找到托松，后者身边的曼城球员的视线都在皮球上，而没有盯防对手的球员，所以托松头槌破门很轻松，身边无人干扰和防守。之后曼城门将出击不利，托松再度破门，好在裁判判罚他对费尔南迪尼奥犯规在先进球无效，曼城门将的冒失才没有交学费。第二粒失球是麦克阿瑟直传球撕开防线，扎哈突破到禁区后传中，费尔南迪尼奥身前有水晶宫的球员，他本来在贴身盯防，但是最后他选择绕到对手身前化解危机，但是这个时候他和球门的距离太近了，所以才会将化解危机的触球变成了乌龙球。老将的确是够努力的，但是却弄巧成拙了。

防线的压力和进攻端浪费机会也是有关的，如果这场比赛曼城2球领先，一切危机都不足以转换为进球，而本场比赛水晶宫率先破门，这一球也让曼城全队的神经紧张起来，全队的表现也不尽如人意。本赛季英超豪门爆冷的比赛中，很多场都是先丢球后无法扭转，最终平局或输球。曼城全场比赛有25次射门，射正6次却只打进2球，热苏斯和门迪助攻阿奎罗梅开二度，其他球员则没能将分差再度扩大，这就是隐患。在英超的比赛中一球领先的确是不保险的，所以本轮联赛才会有4场强弱对阵的比赛中最终平局收场。

水晶宫本赛季有4次爆冷豪门球队，球队先后在客场2比1曼联、0比4热刺、主场0比2曼城、客场2比2阿森纳、0比2切尔西、主场1比2利物浦，上轮联赛在主场1比1逼平阿森纳似乎是在给曼城提个醒，结果是真的连续爆冷了两大豪门。本场曼城还有一个被质疑的点，因为马赫雷斯近期表现极其出色，其实该让他首发出战，悍将在第73分钟登场没能发挥威力。

可以说曼城本赛季多场比赛爆冷是有一定必然性的，球队赛季第一场失分的比赛是平热刺，对手第一粒进球是拉梅拉不讲理的射门产生了反弹球随后入网，门将慢了半拍。第二球则是角球机会，拉梅拉助攻小卢卡斯扳平比分。2比3不敌诺维奇的第一粒失球也是对手的角球机会，曼城利用角球机会破门的次数极少，对手利用角球机会斩获进球的次数比较多。诺维奇第二粒进球也是反击中的直传球撕开防线，坎特维尔空门得手。

狼队2比0力挫曼城的第一球也是反击机会中斜传撕开防线，特劳雷单刀破门。第二球同样是反击机会，特劳内第二次单刀洞穿了曼城门将的十指关。1比3利物浦的比赛中，曼城第一粒失球同样是利物浦的反击机会，法比尼奥远射得手。第二粒失球是利物浦罗伯逊传中球造成费尔南迪尼奥拦截失误，萨拉赫斩获进球，第三球是亨德森传中球助攻马内破门。

纽卡逼平曼城的两球，一次是阿尔米隆传球到禁区，威廉斯内切后低射入网。第二球则是任意球建功，可以看出定位球和反击机会是洞穿曼城球门的关键。此外就是边路传中到禁区制造的杀机，曼城禁区高点也是球队的软肋。

接下来曼城将客战谢菲联，巧合的是这支劲旅本轮联赛客场1比1逼平阿森纳，曼城的确需要防备连续两场爆冷失分。作为升班马的谢菲联本赛季先后在客场2比2平切尔西、主场0比1利物浦、主场1比0阿森纳、客场1比1热刺、主场3比3曼联、客场0比2曼城，也有三场在豪门球队身上拿分。这支球队和水晶宫以及狼队都有爆冷豪门的能力，曼城的确需要全力应对。目前曼城比身后的莱斯特城多3分，比第四的切尔西多9分，想稳定目前的位置就是拒绝爆冷。



