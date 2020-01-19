英超第23轮联赛爆冷的场次比较多，热刺客场0比0沃特福德是第一冷门，随后曼城2比2水晶宫、阿森纳1-1谢菲尔德联加重了冷门的分量，没想到的是凌晨开战的切尔西居然被弱旅绝杀，寒冷指数更胜一筹。上半场蓝军久攻不下，下半场末尾被主队纽卡绝杀，这场比赛后蓝军在联赛中爆冷失分的场次多达8场，战绩是3平5负，这样糟糕的数据的确是令人齿寒的，切尔西曾经的血性气质的确很难回来了。

兰帕德的处子赛季的确是需要时间，那是指强强对话中无法拿分，而不是要在对阵弱旅、保级队和长时间不胜的球队的时候失分和被绝杀，这的确是说不过去的。或许有人会认为冬季引援不给力，兰帕德需要的是注入新鲜血液，个人认为就目前的阵容连保级队都拿不下绝对和引援无关，还是主帅在把控和指挥球队上的问题比较多。蓝军多场爆冷，但是主帅却无法彻底纠错，更没能在比赛末尾警示球队杜绝失球，这场败仗的确是主帅和球员双向的责任。

上赛季切尔西的战绩是21胜9平8负，本赛季23轮战罢的战绩是12胜 3平8负，输球的场次已经和上赛季整个赛季相同，这样的差距的确太明显了。萨里和兰帕德同样是处子赛季，但是战绩上却有太多的差别，切尔西目前最大的问题就是遇弱不强很致命，如果再和孔蒂处子赛季的战绩相比，兰帕德更是被甩开了几条街。

阿布从入主切尔西之后在主帅身上花费的资金的确很庞大，战绩不佳就让主帅下课的次数也足够多，每次选帅也是会选择经验丰富的冠军教头，这也是有理由的。名帅除了首发上有针对性外，下半场换人是看出主帅能力的一个点，还有就是末尾最后十分钟利用换人来给球队提示一些危机火加固防线，这一点也是最后致胜的关键，同时也可以规避被绝杀的风险。本赛季切尔西被零封的场次有6场，除了一场是欧冠外，其余5场比赛都是联赛中，强队也只有曼联，其余都是被弱旅零封或绝杀，兰帕德遇到铁桶阵连平局都很难拿到的确该反思一下了。切尔西这样的糟糕表现，任何人都很难拿出合适的理由为主帅开脱，作为球队的支持者也只能等着兰帕德在一场场败仗中得到成长。

这场比赛切尔西的首发也是主力阵容，原来认为刚刚伤愈不可以出场的坎特也首发出场且打满了全场，败仗也不能拿伤病来作为借口。防线上也没有用频频出错的祖玛，而是启用詹姆斯、吕迪格、克里斯滕森以及阿斯皮利奎塔首发出场。中前场是亚布拉罕、奥多伊、威廉、若日尼奥、芒特，这样的配置出战也是最强阵了，谁会料到最终是被绝杀的结果。

上半场数据显示切尔西射门8次只有1次射正，纽卡斯尔3次射门无射正，角球6比0，越位2比0，控球率72%比28%。可以看出切尔西进攻频频，但是射正球门的次数极少，没进球也是必然的。这样的情况中场调整是很重要的，但是遗憾的是下半场上来依旧没有明显的变化。兰帕德第一个换人是在下半场第68分钟，主帅用巴克利换下芒特，第75分钟用埃莫森换下了詹姆斯，第80分用巴舒亚伊换下亚布拉罕。换人偏晚是很明显的，而且在无法进球的情况下，主帅甚至不敢想让亚布拉罕和巴舒亚伊都在场上施压对手，同样没有用换人来告诉球队可以保一分回家。

下半场切尔西射门11比4，射正3比2，角球4比1，射正次数增多，但是却无法进球，其中有一次是击中了横梁。全场比赛的控球率是70%比30%，但是比赛中对手的反击速度很快，蓝军的球门也一度风声鹤唳，没更早的失球已经算幸运了。无法理解的是主帅根本看不到球场上的被动局面，也没有利用换人来加固防守规避输球的可能性。

纽卡在赛前排名联赛第13，比降级区多5个积分。本赛季球队主场是制造过冷门，其中曾主场1比0曼联、2比2曼城、1比1狼队。纽卡11个主场4胜4平，主场不败率高达72.7%，所以本场比赛平局是正常的，蓝军被绝杀则证明切尔西应变不利，防守不稳。