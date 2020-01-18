本周末英超的重头戏是曼联客战利物浦，但是关于转会方面的消息却是曼城和热刺相关的内容更引人注目。因为近期的转会消息是热刺想从曼城引进坎塞洛，而令穆帅没有想到的是曼城居然有更惊天的计划，瓜帅想将凯恩纳入阵中接班阿奎罗，虽然这不是冬窗的计划，但是也足以令穆帅担心。因为热刺一旦失去凯恩则会陷入困境，而即便坎塞洛离队对于曼城的影响也是微乎其微。

如果这两笔交易达成，从球员的实力对比上的确是热刺吃亏，穆帅过早的想挖角曼城的确是太想当然了，因为无论坎塞洛满意不满意目前的登场时间都不会选择离队。曼城从崛起之后也基本不可能将球队的重要球员送到争冠对手的阵中，所以这两笔交易的难度极大，除非双方认同这样的互换，自然曼城还需要支付很大一笔转会费才行。

对于凯恩来说没有冠军的确是痛苦的，当年杰拉德也曾动过离开利物浦的念头，最为重要的原因就是对于冠军的渴望。穆帅也曾想将红军队长纳入蓝军阵中，可惜最终没能如愿。杰拉德职业生涯结束的时候这一点也是一个遗憾，但是这不妨碍他成为传奇。凯恩目前也面临相同的选择，如果曼城抛出橄榄枝且足够有诚意的话，凯恩也会动心。毕竟就目前的趋势来看曼城夺冠的可能性比热刺大，下赛季更可能冲击联赛和欧冠的奖杯，而从穆帅此前执教曼联的过程，想要率领热刺登顶的确还需要更多的时间。

阿奎罗刚刚刷新了个人的进球纪录，超越前辈也证明了他过去十年的高效率，作为英超最强射手接下来的赛季还可能延续强势，但是也可能会有一些下滑，俱乐部未雨绸缪也是应该的，毕竟阿根廷人已经年过三十了，接班人是必须提前谋划的。目前足坛也有很多球星熠熠生辉，但是能适应英超节奏和诸多对手的球员并不多，而凯恩长期在英超征战，自然比其他联赛加盟的球员更能适应第一联赛和曼城的战术体系，所以蓝月亮想引他加盟也不是空穴来风。

目前阿圭罗已经为曼城出场359次打进249球，因为阿圭罗明年夏天就是自由人了，到时候年满33岁的他可以选择留下和离开，这也是曼城对于功勋大将的特殊待遇。一旦阿根廷人想去其他联赛驰骋的话，曼城必须做好准备，所以提前有一些运筹也是合理的。关于凯恩的转会传闻也不是第一次了，之前和皇马捆绑在一起，但是终究是镜花水月一场空，而今曼城有这个意向，相信凯恩也会进行一些考量。

相关的数据显示凯恩有3次单赛季进20球以上，这个数据的确给力的，凯恩的不足是会受到伤病的困扰，这也影响了他的进球数，否则会有更多赛季进球超过20球。目前联赛射手榜上阿奎罗打进13球，凯恩11球，两人都有2粒点球，而如果凯恩不是要伤停一段时间的话，进球数可能会增多。凯恩在热刺对阵圣徒的比赛中受伤，因为是膝盖腿筋撕裂所以要休息6到8周，这个关键期还有欧冠和联赛双线作战的考验，热刺的确需要冬季购买强援补充凯恩的位置，因为本赛季开始略伦特也离队了，所以中锋位置是必须补强的。

穆帅比较看重米兰的皮扬特克，本赛季17场联赛打进4球，不过上赛季数据不错，所以穆帅有信心让他在热刺阵中再度发挥高效率，伊布的回归也让皮扬特克转会的可能性提高了，目前也可能先租后买，总之必须解决燃眉之急。如果强援到位，一旦能适应穆帅的战术体系，并且最终买断成功的话，凯恩归来后选择加盟其他球队也是有可能的。穆帅执教热刺也一定希望是自己钦点的大将，这样帅位也会更稳定。从穆帅执教生涯很喜欢的球员类型可以看出皮扬特克是符合他的要求的，之前在狂人帐下发威的球员有德罗巴、伊布等大将，而皮扬特克也是能拼能抢对抗能力很强的球员，这样的他也能适应英超的强度，所以今冬热刺势必会加大引进他的力度。

除了这员虎将外，热刺还关注费内巴切前锋穆里奇，而无论是引入哪一位锋霸都可能在英超发威，而这些可能性则会促成曼城将最期待的那名重磅引援纳入阵中。不过蓝月亮除了凯恩外也有第二目标人选，他就是国米的射手劳塔罗。本赛季在孔蒂的带领下蓝黑军团也是虎虎生威，队内的一些球员也成为转会市场上的香饽饽。

目前国米位居意甲第二位，只比尤文少2分，这也让意甲老大很是惶恐，因为本赛季需要为联赛夺冠而更多分心，而以往的赛季球队夺冠的优势一直很大，这样也可以让球队更专注于欧冠的比赛，而本赛季则需要双线兼顾。目前意甲的射手榜上卢卡库打进14球位居第2，劳塔罗打进11球位居第5位，只比卢卡库和C罗少2球，值得一提的是卢卡库有3粒点球，C罗则有5粒点球，而劳塔罗则只有2粒点球，所以22岁的年轻前锋被豪门追逐也是必然的，因为他还有更多的潜力可以挖掘。

本赛季劳塔罗共为国米打进15球，他和卢卡库合力贡献24球，在欧冠的6场比赛中贡献打入了5个进球，更为难得的是连续4场比赛都进球，这样的杀伤力的确是罕见的。本赛季欧冠国米所在的小组也是强队林立，其中包括巴萨、多特，还有黑马布拉格斯拉维亚，所以能有这样多的进球的确证明了悍将的实力。或许这一点也是穆帅看好这员虎将的主要原因，毕竟热刺对于欧冠的渴望要强于联赛夺冠。

瓜帅也是有慧眼识珠能力的，劳塔罗来到欧洲一个半赛季中出战59场比赛打进24球，和阿根廷领军人物梅西相比丝毫不逊色，因为梅球王前61场比赛只打进25球，所以曼城如果纳入这员虎将的确当下和未来的双赢。转会局面也是一发动全身，曼城和热刺无论谁先纳入强援，另外一方都会改变引援策略和动向，所以接下来的冬季转会期还需要等待更重磅的交易产生。



