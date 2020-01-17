足总杯曼联主场1比0拿下狼队晋级，但是拉什福德第64分钟登场却在第80分钟因伤下场，这一意外也令曼联很伤神，因为周末联赛红魔要客战利物浦，如果拉什福德伤停的话，球队很难在客场拿分回家。这场杯赛曼联在第67分钟才打破僵局，当时马夏尔直传球找马塔，后者单刀破门很是漂亮。不过进球之后球队开始控制比赛的节奏，最终才确保三分到手。

索帅下半场换上拉什福德也是寄望能帮助球队更早进球最终晋级，却不料有伤病情况，应该说主帅也会有一些后悔，毕竟和足总杯相比，客战榜首球队的比赛更为重要。拉什福德上场后并没有参与进攻，当时弗雷德分球给万比萨卡被对手解围出边线。随后是马奎尔得球后再度传给万比萨卡，后者传中路找马塔完成一次低平球传到禁区，遗憾的还是被对手解围了。

之后马蒂奇传球找都万比萨卡，后者传中球传出了边线。马奎尔随后选择长传球直接找到前场中路的马夏尔，后者直塞球找到马塔单刀破门。可以看出拉什福德登场后只是在适应比赛和寻找机会，并没有参与进攻。下半场比赛万比萨卡的威胁很多，队友也在不断给他制造机会，进球后的他也给拉什福德制造机会，后者接球过人成功后杀入大禁区后选择传球，可惜被对手解围。

狼队严密的防守的确令曼联进攻端无法形成更多的威胁，随后还是拉什福德找到反击的机会，但是带球到前场的时候被断球了。随后狼队定位球到禁区前沿被拉什福德解围，遗憾的是这之后曼联大将就受伤下场，当时他和狼队的多赫蒂撞到了一起，随后不久就被换下场。虽然目前球队并没有公布悍将的伤情，但是即便可以出战，有这个伤病的影响，拉什福德也无法在对阵利物浦的比赛中尽全力。

如果有后悔药的话，索帅一定不会让拉什福德登场，因为此前的比赛中拉什福德就被爆出有伤病的影响，但是却无碍出场比赛，而过度疲劳作战明显是可能造成旧伤复发的。对阵狼队没首发就是在蓄力备战周末的联赛，遗憾的是索帅还是派遣大将登场，结果却埋下了隐患。

狼队的确是近几个赛季的黑马，且有了足够多在英超征战的经验，尤其是在针对豪门球队方面很到位，所以球队前前后后也曾数次爆冷在争冠集团身上拿分。本赛季狼队客场1比1平曼联和阿森纳，2比0曼城，此外还先后0比1利物浦、1比2热刺，唯一一场惨败是2比5不敌切尔西。足总杯第一战狼队0比0曼联，重赛也只是1球小负，足见狼队的顽强。对阵这样的对手注定是会比较困难，所以为联赛留力让核心球员替补备战也是正常的，只是索帅没想到会增加伤号。

狼队也是曼联的克星，因为近2个赛季红魔5次对阵狼队的战绩3平2负，本场能一球小胜的确是冲破了魔咒。詹姆斯本场比赛也制造了一些威胁，表现也不是很差，开场不久他就接马塔的传球威胁球门，可惜被对手抢先解围了，上半场曼联也制造了一些良机，遗憾的是队内诸多核心球员都没能打破僵局。

拉什福德受伤下场是无法预料的，球队所需要的积极备战周末的大战。回看本赛季首次对阵利物浦的比赛，拉什福德在第36分钟进球，送出助攻的恰恰就是詹姆斯，后者在右路突破后传中球帮助拉什福德凌空捅射建功。利物浦的进球则是在第85分钟，罗伯逊左路传中助攻菲尔米诺拉拉纳破门，曼联防守漏人了导致对手轻松建功。

这场比赛中拉什福德堪为关键先生，他打了84分钟的比赛有2次射门，1次射正打进1球，传1次威胁球，6次过人，1次解围，2次被犯规，他的表现无疑是红魔阵中最好的。利物浦那场比赛还有一粒进球被吹掉了，全场比赛利物浦射门10比7，射正4比2，角球1比3，成功抢断10比4，控球率67%比33%。其实红军是占据更多优势，曼联能拿到一分也很幸运。如果周末再战拉什福德无缘比赛，或带伤出战的话，胜利的天枰可能会倾斜到利物浦这边。

值得一提的是曼联进入2020年三场不胜，上轮联赛才4球大胜榜尾队诺维奇，本场足总杯1球险胜狼队，索帅的球队的确难言稳定。目前红魔联赛排名第5位，比第4的切尔西少5分，球队如果联赛再度输球的话可落到第6位，也会被排名身后的热刺和阿森纳缩小分差，这显然是球队无法接受的，所以接下来对阵利物浦的比赛红魔要力保不败才能稳定目前的排名。利物浦进入新的一年豪取三连胜，打进4球，三战全部零封对手，这的确是极其强势的表现，所以这次双红会曼联想赢球不易。

曼联和利物浦的差距其实就是主帅，一个赛季对于球队的把控的确是最为关键的，而索帅和克洛普是有明显差距的。本赛季曼联还受困于伤病的影响，球队战绩刚刚有一些起色的时候，队内的伤号就会增加，这的确是有一些不走运，不过这个艰难的时候主帅的重要性就更多的体现了出来，接下来就看索帅如何应变吧。



