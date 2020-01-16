近期冬季转会的动向是焦点，关于曼城的消息是布拉沃明年可能离队，球队的新目标是水晶宫门将瓜伊塔，因为本周末的联赛曼城将在主场迎战水晶宫，所以这位门将的表现也会引人注目。本赛季水晶宫排名第9位，22轮联赛积29球分，战绩是7胜8平7负，打进 20球，失24球，失球数联赛第4少，利物浦丢14球是防守最好的球队，其他丢21球的分别是莱斯特城和谢菲联。

瓜伊塔目前31岁，也是有经验的门将，应对国内杯赛和联赛对阵弱旅的比赛还是游刃有余的。瓜伊塔本赛季16次出战有6场零封对手，丢了16球，现在已经占据绝对主力的位置。其实曼城外租的小将穆里奇也是可造之材，或许球队还是因为他年轻，所以会决定让他在外面继续锻炼。

除了引援方面的消息外，曼城也有可能会在冬季送走一些球员，现在的阿森纳主帅阿尔特塔对于曼城球员也是了解的，冬季也想将斯通斯纳入到阿森纳阵中。不过曼城本赛季就受困于防线的伤病影响，在拉波尔特还没有伤愈，球队还没有纳入新援之前是不可能送走斯通斯的，毕竟后者还是有一些经验的，而现在想引进合格的后卫球员也的确不易。本赛季斯通斯在联赛为曼城出场10次，这样少的出场次数只是因为他也遭遇了伤病的困扰。

斯通斯是2016年夏天加盟曼城的，目前这员大将并没有受到瓜帅重视，自身的状态也不是最佳，所以球员本人也想通过转会来获得首发机会，继而能参加今夏欧洲杯的比赛，这一点倒是可能促成这笔交易。瓜帅近期表示球队冬季不会引援，但是希望夏季纳入阿斯顿维拉的10号球员格拉利什，这名球员的确是有实力的，所以瓜帅看人很准。

近期其他球队都在积极纳入强援，如果曼城真的不引援的话，欧冠想夺冠的几率也会减小，因为本赛季失分的场次比上赛季多，防线的问题始终是隐患。如果因此导致本赛季四大皆空的话，俱乐部也会很难以接受这样的成绩。目前联赛的形势曼城想夺冠极难，而欧冠赛场上诸多豪门球队的综合实力也更高，瓜帅也很难确保欧冠赛程不会再度失分，所以适度的补强还是应该的。一般冬季引援都是先有人宣告离队，才会纳入替代者，所以说斯通斯是否离队也可左右曼城引援方面的运筹。

曼城本赛季曾在客场2比0拿下水晶宫，本周末球队坐镇主场更有优势心理，但是本赛季主场也曾爆冷不敌弱旅，所以本轮比赛曼城仍需要全力以赴。对阵水晶宫的那场比赛曼城上半场第39分钟进球，且在3分钟内连入2球令对手措手不及。第一球是来自贝尔纳多的传中助攻热苏斯头球建功，随后是斯特林挑传助攻席尔瓦破门，皮球穿了亨尼西的小门入网。

虽然曼城连入了两球，但是下半场却没能扩大分差，这也说明球队并没能彻底令对手溃败，下半场水晶宫还是很竭力的保证球门不失。那场比赛的数据曼城占优，射门21比7，射正10比2，角球8比1，越位2比3，扑救2比9，对手门将下半场的表现也的确不错。本轮比赛瓜伊塔势必会首发出战，所以比赛还是会有新的看点，也存在一些悬念。

水晶宫上赛季曾经爆冷曼城，球队还是很有韧性的，本赛季球队目前的战绩也不错，这说明球队本赛季实力也是有提升的。上次交锋中曼城数据上全部占优，但是下半场却哑火，除了对手防线稳固之外，曼城核心球员的表现也是有问题的。那场比赛曼城的中前场首发球员分别是罗德里、京多安、德布劳内、贝尔纳多、热苏斯、斯特林，部分球员效率不高。

比赛中斯特林4次射门0射正，传3次威胁球，送出1次助攻。热苏斯8次射门4次射正打进1球，传2次威胁球。贝尔纳多2次射门全部射正但是没进球，只送出1次助攻，传3次威胁球。席尔瓦2次射门全部射正打进一球，传2次威胁球。德布劳内1次射门，传2次威胁球。热苏斯射门机会最多，但是多数的机会是被浪费了。

上轮联赛曼城大胜维拉的中前场首发是德布劳内、席尔瓦、门迪、马赫雷斯、阿圭罗和热苏斯，比赛阿奎罗三粒进球，马赫雷斯2球，热苏斯1球，此外阿奎罗、热苏斯、德布劳内、席尔瓦送出助攻。德布劳内下半场被换下，本场还可能继续出战，其余球员则可能会得到一定的休息时间。个人认为马赫雷斯和阿奎罗近期状态极好，本轮比赛首发出战更合适。

接下来英超第23轮比赛中强强对话是利物浦主场迎战曼联，其他球队则都是对阵弱旅，这其中热刺客战沃特福德、阿森纳对阵谢菲联、切尔西客战纽卡，最有悬念的是双红会。曼城的确可以轻松拿下水晶宫后静待两强激战，因为双雄争霸战是在周一凌晨才开打。