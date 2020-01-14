冬季转会也是豪门球队的另类战场，利物浦已经签约了萨尔茨堡的日本国脚南野拓实，红军只用725万英镑就纳入了强援，接下来还要在英超内部挖角。曼城目标是防线球员，球队看中了阿斯顿维拉的10号球员格拉利什。曼联和热刺分别接近两位悍将，红魔想以6000万欧引进葡萄牙体育的中场布鲁诺-费尔南德，热刺则要签下本菲卡21岁的中场热德松-费尔南德斯。阿森纳只想租借球员，切尔西刚刚签入一位挪威U17国脚前锋布莱恩-菲亚布马，一线队的引进目标还在努力中。

切尔西解禁后首位引援是布莱恩-菲亚布马，小将会在切尔西青训梯队效力，其他的引援目标是桑乔、扎哈、维尔纳等，只是桑乔的难度比较大，更多可能是在今夏才能如愿。其他两位还不确定，兰帕德心目中的最佳人选一定是桑乔这种实力和潜力的球员，只是冬季很难如愿。参见此前切尔西的引援思路和结果，应该是会有一到两位新援加盟，前提是送走一些老将，随后纳入新援才能帮助新帅在处子赛季有所斩获。

里昂的穆萨-登贝莱的确是很合适的一个人选，只是切尔西4000万欧元的报价加上吉鲁依旧被拒绝，所以这员虎将也可能放弃。从阿布入主蓝桥之后，和切尔西有交易的球队都会开高价，所以蓝军想低价纳入心目中的强援基本是无可能的，除非是在英超内部挖角。目前相关消息是切尔西已经报价水晶宫边锋扎哈，此外对波尔多前锋马亚、莱比锡前锋维尔纳、皇马的伊斯科也有兴趣，这几位球员也可能加盟切尔西，只是目前引援的走势不明。

除了等待引援外，切尔西需要做的首要任务是拒绝爆冷失分，因为球队本赛季遇强不强的次数太多，接下来周末战纽卡不容有失。纽卡本赛季先后0比1不敌阿森纳、热刺、曼联、切尔西，还曾1比3利物浦，0比5莱斯特城。不过球队也曾在主场2比2逼平了曼城，最近一次对阵豪门的比赛是1比4被曼联双杀，的确够凄惨。这场败仗后纽卡至今不胜，5场比赛2平3负，上轮林赛客场1比1平狼队，周中还有足总杯对阵罗奇代尔的比赛，随后4天后就将在主场迎战切尔西，想赢球的确是有难度的。

切尔西近4场比赛不败，战绩是2胜2平，近两场比赛除了赢球外还完成零封，对手都是弱旅，蓝军进攻端是回暖了，防线面对弱旅的表现还算稳健。上一次小胜纽卡的比赛中蓝军没少浪费机会，最终打进唯一进球的是近期没登场的阿隆索，这员大将还有可能离队，所以周末的联赛的首发阵容还需要主帅费神。

不过近期连续两场进球的奥多伊也在对阵纽卡的比赛中出战了，上半场表现也是极其的活跃，不过他更多的是在给队友做球。上半场他先是利用传中球给威廉制造头球攻门的机会，随后帮助芒特完成一次禁区内的射门，之后再度妙传找到威廉，可惜后者射门偏出。

下半场改成队友给奥多伊制造机会，他先是接若日尼奥传球形成射门被挡出，之后开出角球帮助亚布拉罕头球攻门，随后接威廉传球再度射门被门将封堵。长时间的施压终于有了进球，当时奥多伊接队长传球，然后选择分球给阿隆索，欧哲将球打进，当时比赛进行到第73分钟，也的确是锁定胜局的一球。奥多伊发挥不错，本周末的联赛阿隆索无法出战的话，兰帕德需要派遣这员虎将连续作战。

本赛季切尔西进攻端最依仗的是亚布拉罕的发挥，目前这员虎将在射手榜位列第5，他打进13球，比排名在前面的英斯、奥巴梅扬、拉什福德少进一球。但是这三名球员中只有英斯没有点球，奥巴梅扬有1粒点球，拉什福德有5粒点球，榜首的瓦尔迪打进17球中有3粒点球，所以亚布拉罕如果也是点球手的话可以有更多的进球，也足见他本赛季的高效率。

切尔西一直有9号魔咒，身穿这件战袍的球员总会有一些球荒，或表现不尽如人意的，但是亚布拉罕却打破了魔咒，让对手看到9号战袍的锋霸都望而生畏。或许从选择9号球衣开始亚布拉罕就做足了准备要迎接考验，之前上演梅开二度的好戏，但是赛后还是认为自己有不足，因为本可以上演帽子戏法，由此可见他对于自己的要求也是严苛的。

相关的数据显示之前蓝军9号为蓝桥征战的数据，这其中前锋凯日曼：41场打进7球、克雷斯波73场25球、后卫博拉鲁兹20场0球、中场西德维尔25场0球、前锋迪桑托16场0球、托雷斯172场45球、法尔考12场1球、莫拉塔72场24球、伊瓜因18场5球，后面五位锋霸的效率不高，也导致切尔西数个赛季被认为锋无力，本赛季联赛22轮战罢亚布拉罕已经打进13球的确不俗。

亚伯拉罕本赛季的表现的确是高效的，本赛季他进球的比赛球队保持不败，战绩是9胜2平，而他没能建功的比赛球队的战绩是7胜3平9负，由此可见只要锋霸哑火或缺阵，球队的胜率就不高。近期亚布拉罕再度高效之后，球队保持着3胜1平的不败战绩。亚布拉罕不仅仅个人效率高，而且还希望切尔西踢美丽足球，这也是老板阿布一直希望的，兰帕德也不是保守型的主帅，所以切尔西青春风暴的确可以值得期待。

本赛季球队主场战绩一般，所以亚布拉罕也提到了要提升主场战绩来回馈球迷，所以接下来对阵纽卡一战也需要锋霸延续高效率。在英超征战必须有好的状态和能力，还需要破除双人包夹和重点盯防，更为重要的还要规避伤病的产生，三个要点都不可缺少。切尔西3比0伯恩利的比赛亚伯拉罕打进2球，球队本赛季两球在握的比赛还是比较稳定的，所以接下来的每一场比赛都需要锋霸发挥威力。