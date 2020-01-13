英超第22轮战罢，曼城6比1酣胜维拉升至联赛第二，比少赛一轮的利物浦少14分，联赛还有18轮比赛一切都还有可能，只是利物浦的稳健的确是难以撼动的。接下来红军将主场迎战红魔，曼联本赛季曾逼平利物浦，所以人们都寄望索帅可以继续阻截克洛普。曼城本场胜仗的确展示了球队的实力，阿奎罗帽子戏法刷新了个人进球纪录，也超越了亨利保持的纪录，这的确是多重的收获。

近期瓜帅每场轮换的人数都比较多，但是球队依旧保持连胜模式，这也证明球队阵容上的厚度。本场比赛阿圭罗、热苏斯、席尔瓦、坎塞洛、斯通斯和埃德森轮换出场，前两位得到足够的休息时间，本场合力贡献4球，连场作战的马赫雷斯也有两粒进球，而且连续两场都有进球，曼城进攻端的确是多点开花令群雄羡慕。

曼城上一场比赛在杯赛中力挫曼联，本场还能维持大比分酣胜弱旅，球队整体的发挥都是很到位的。这场比赛马赫雷斯率先破门，当时阿奎罗得球后选择横传，德布劳内故意漏过，马赫雷斯拿球过掉了前莱斯特城队友德林沃特将球打进。必须承认的是早早进球是拿下弱旅的关键，这粒进球三大核心的默契度是十足的。

曼城的第二球同样是马赫雷斯建功，当时阿奎罗突破受阻后将球传出，但是德林沃特拿球后还是曼城抢断，皮球击中热苏斯偏转给了马赫雷斯梅开二度的机会。巧合的是联赛杯对阵曼联的比赛中马赫雷斯打进第二粒进球，同样是抓住了林德洛夫拦截落空的失误将球打进的，这员虎将近期状态的确是极好的。第24分钟2球领先的确能挫伤对手的信心，所以随后的进球则会更为轻松一些，所以本场比赛阿奎罗刷新各种纪录比较轻松。

阿奎罗的进球是在马赫雷斯进球后4分钟打进的，当时德布劳内妙传助攻大腿破门，上半场末尾还是德布劳内传中球助攻热苏斯将比分定格为4比0。半场就定格了整场比赛的走势，比利时人也是居功至伟的，因为他参与了3粒进球，送出了2次助攻。更为重要的是德布劳内本赛季很多助攻都是自己强行突破制造出来的机会，传球也是极其的到位，具备大局观和精准传球送杀机的能力。在阿奎罗惊艳的同时，相信人们也绝对不会忘记德布劳内的多能和关键。

下半场阿奎罗的进球是席尔瓦传球造成埃尔默罕麦迪拦截失败，阿奎罗面对双人包夹将球打进，除了个人能力不俗外，对手的失误也的确有点多。这粒进球对于阿奎罗极其重要，因为他成为英超射手榜第五位的球员，此外还超越了亨利之前创造的纪录，成为英超最佳外籍球员。

值得一提的是马赫雷斯在第81分钟又一次抓住了对手后防线明斯和泰勒的传球失误，他一脚直塞球助攻阿奎罗上演帽子戏法。这的确是锦上添花的一球，也会让阿根廷人记忆更久，因为三粒进球可以带走比赛用球，的确有特殊的意义。一直以来人们对于阿奎罗和热苏斯都有不同的看法，前者更善于把握机会，后者则需要更具威胁的机会才能命中球门，把握机会方面巴西人明显不及阿根廷人。斯特林其实和热苏斯一样不是特别稳定，阿奎罗本赛季后依旧会是曼城最有力的得分手，自然他需要感谢席尔瓦、德布劳内和马赫雷斯这样的助攻手。

本场比赛是留下遗憾的，因为近期同样出色的京多安本场替补登场却送分了，他在比赛末尾绊倒了特雷泽盖送点球大礼，导致球队无法完成零封，这也是美中不足的一点。曼城进入2020年之后的4场比赛每场都有一粒失球，这也证明防线上的不稳，接下来球队冬季转会上对于防线的补充还是需要做得更到位一些。

本场比赛是阿奎罗第12次戴帽，同时也打破了希勒制造里的11次的英超带帽纪录。赛后他个人的英超进球数达到177球，同时打破了阿森纳的亨利保持的175球英超外援进球纪录。此外在英超总排行榜上阿奎罗仅次于希勒的260球，鲁尼的208球，科尔的187球，他和兰帕德一起并列第四位。目前的联赛射手榜上阿奎罗位列第6位，和第5的亚伯拉罕同样打进13球，比射手榜第一的瓦尔迪少4球。

31岁的阿奎罗还继续在英超征战的话的确追平鲁尼的进球纪录，但是想超越希勒似乎无可能。本场比赛阿奎罗7次射门5次射正命中3球，传2次威胁球，4次过人，赛后也成为焦点。不过当瓜帅面对提问的时候却表示梅西才是他执教期间的最佳球员，听到这样的话也许阿奎罗会有一些伤心。

阿奎罗对于曼城是极其重要的，所以在球队的支持者心中他的分量绝对比梅西重，而瓜帅曾效力巴萨，执教生涯也是从巴萨开始，并在随后走到辉煌的，自然梅西在他心里是更为重要的一员。

维拉本赛季联赛对阵6大豪门全败，不过在联赛杯的比赛中曾5比0拿下青年队的利物浦，上一场联赛杯的比赛中维拉在客场1比1逼平莱斯特城，球队还是有一些韧性的。只是可惜球队本场失误太多，而且遭遇了锋线大爆发的曼城，惨败也是必然的。本场比赛后维拉陷入降级区，主帅史密斯也可能有下课的危险。

曼城接下来联赛的对手是水晶宫，球队主场作战还可能延续大比分赢球的模式。因为利物浦主场迎战曼联，所以曼城赢球的同时的确还能缩小和红军的分差。



