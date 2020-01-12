本轮英超依旧十分激烈，热刺主场0比1不敌利物浦，阿森纳客场1比1水晶宫再度爆冷，曼联和切尔西则都在主场大胜诺维奇和伯恩利，兰帕德的球队主场扬威的确是不错的，因为本赛季主场爆冷失分的比赛比较多。本场比赛坎特没进大名单，因为悍将训练中腿筋受伤，可就是在坎特无法出场的情况下球队零封了伯恩利，的确证明了蓝军本场的表现不错，主帅应变得当。

本轮比赛前切尔西的主场战绩是7胜3平6负，所以本轮赢球也终结了此前主场的三连败。本场比赛兰帕德轮换6人，亚布拉罕、威廉、芒特、阿斯皮利奎塔、吕迪格和凯帕轮换首发出战，此前的足总杯的首发安排也很到位，所以主力球员才可以在联赛中致胜对手。如何合理轮换一直是本赛季切尔西存在的问题，兰帕德可以解决这个难题对于随后的比赛也是有利的。

本场比赛詹姆斯、克里斯滕森、若日尼奥、巴克利、奥多伊是连场作战，詹姆斯的传中能力得到了很好的发挥，他助攻亚布拉罕先拔头筹很是关键。此外巴克利也在回暖，奥多伊则打进本赛季的联赛首球，这柄利器的开启对于球队本赛季保住前四也是至关重要的。

值得一提的是巴克利和奥多伊是上一场足总杯2比0诺丁汉森林的进球功臣，后者是连场建功更为可贵。本场比赛奥多伊的进球是因为亚布拉罕接队长传球后选择头球攻门，可惜顶空了，奥多伊则捕捉到了这个机会一脚铲射锁定了胜局。因为这粒进球是在下半场开始4分钟后打进的，3比0的比分等于提前定格了比赛，这员虎将堪为定海神针。

巴克利本场比赛打满全场有1次射门，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功，1次被犯规，53次传球的成功率为90.57%，表现也是可圈可点的。奥多伊也只有1次射门就破门，此外还传出3次威胁球，3次过人，1次抢断，45次传球的成功率为77.78%。这员大将的爆发的确是很及时的，因为进入2月份欧冠就将开启，除了亚布拉罕外，切尔西的确需要更多的攻击手。

值得一提的是切尔西接下来的赛程也比较魔鬼，球队随后要客战纽卡、主场迎战阿森纳，这两场比赛还可以兼顾。但是随后足总杯客战赫尔城后就要面对一个魔鬼式的赛程，因为蓝军要先后在联赛客战莱斯特城、主场迎战曼联和热刺，之后就是欧冠主场迎战拜仁，这四场比赛都是强强对话，也将成为考验兰帕德的关键期。除了锋线球员保持高效率外，其他球队的进攻火力也是必须到位的。本轮比赛威廉在上半场利用个人能力突破禁区制造了点球，若日尼奥在第27分钟主罚命中，早早的打破僵局也是致胜中下游的关键，所以未来的几场大战中还是很需要威廉发挥10号的作用。

亚布拉罕本赛季进攻端的表现是队内最佳，但是多线作战的疲劳中也有几场比赛陷入进球荒中，而本周中得到了轮休的他在本场比赛的表现极其的到位，这也是在告诉主帅这员小将同样是需要时间来调整的，不能过分的使用他。本场比赛詹姆斯在右路下底传中，亚布拉罕在身边有三人防守的情况下高高跃起头槌破门，这样的威力让人们想起了当年德罗巴在拜仁主场的那粒头球建功的画面。因为本赛季蓝军也会和德甲豪门直接碰面，亚布拉罕的头槌功力的确可能再度发威。其实本场比赛如果把握能力再强一些的话，蓝军锋霸是可以上演梅开二度的好戏的，不过场场进球不贪多对于延续强势效率也是有利的。

切尔西上轮联赛客场1比1布莱顿的比赛阵型是3421，切尔西两次定位球防守都不到位给了队友破门扳平比分的机会，第84分钟失球的确合是葬送了好局。近两场比赛蓝军均零封了对手，阵型也改变为433，这也说明变化带来了不同，接下来客战纽卡依旧可以延续近两场的阵型，且在人员安排上可以参照近两场的部署。因为如果还是一套主力阵容出战的话，后面迎战阿森纳就减低了胜率。

目前球队的这套阵容存在的问题是詹姆斯传中能力强，但是防守方面较弱，需要有人协防。詹姆斯、吕迪格、克里斯滕森、阿斯皮利奎塔这条后防线还是表现不错，祖玛和托莫里的确可以轮换休息和自我调整一下，因为有祖玛在场上防线总是藏有隐患。芒特的使用上一直是被人们质疑的，因为他在很多比赛中的表现很一般，除了跑动积极外，关键传球方面是很少的。