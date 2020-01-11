英超第22轮开战，曼城将客战维拉，主队目前排名联赛第三，客队则排名第17位，目前只比降级区的伯恩茅斯多1个积分，所以本轮比赛坐镇主场的维拉是要全力拿分的。曼城近期处于连胜中，即便是客场征战也不会轻易失分，但是鉴于主队保级的需求防线一定会做得更好，所以曼城还是需要规避平局的可能。

回看本赛季维拉主场战绩是6胜2平4负，和客场成绩相比是好很多。进入2020年之后维拉打了三场客战，战绩是1胜1平1负，对手分别是伯恩利和富勒姆以及莱斯特城。狐狸城目前高居联赛第二位，但是维拉居然客场1比1逼平莱斯特城，这也说明球队的顽强和防守端的稳健。因为狐狸城本赛季联赛21轮的战绩是14胜3平4负，打进46球，失19球，失球数联赛第二少，维拉能有进球证明进攻端的表现不俗。

主帅史密斯目前的压力也很大，一旦陷入降级区的话则有下课的可能性，所以本场加固防守保证不败是比较重要的。本轮比赛降级区的诺维奇将客战曼联，另外两支保级队伯恩茅斯则和沃特福德执教较量，所以本轮比赛维拉必须拿分才行。

曼城本赛季联赛战绩是是14胜2平5负，因为球队只比第2的莱斯特城少1分，所以每轮联赛都寄望全取三分静等对手犯错来反超积分。曼城上一场比赛在联赛杯半决赛首回合的比赛中3比1力挫曼联士气大振，无锋阵奏效也让球队很是满足，只是主帅赛后似乎对比分不满意，因为他认为球队的确可能6球零封对手。不过曼城对阵维拉这样的球队则不会采用无锋阵，还是会试图更早破门来尽早的锁定胜局。

对阵曼联的比赛瓜帅轮换8人，只有贝尔纳多、京多安和布拉沃的连续手打出战的，本轮联赛这三人可能不会再度首发。不过对阵红魔一战中贝尔纳多、沃克、马赫雷斯、德布劳内都有极其出色的表现，这其中后两位大将都打了80多分钟的比赛，是否连续出战也是一个问号。此外斯特林打满全场比赛也可能会得到一定的休息时间，本轮比赛阿奎罗、热苏斯、席尔瓦等其他核心球员可能出战，轮换人数也会比较多。阿奎罗联赛已经为曼城打进174球，目前只比阿森纳的亨利少1球，如果本轮比赛再进一球就将追平亨利的纪录，而如果梅开二度的话就将成为英超联赛最佳外籍射手。

本赛季曼城失分的比赛有9场，这其中联赛有7场不胜，战绩是2平5负。球队分别在主场2比2热刺、客场2比3诺维奇、主场0比2狼队、客场1比3利物浦、客场2比2纽卡、主场1比2曼联、客场2比3狼队，另外两场是欧冠客场1比1亚特兰大、主场1比1矿工。客场失分的比赛有5场，有4场是被弱旅爆冷，本轮比赛的确需要防冷。

曼城本赛季打进56球是英超第一，维拉丢了37球，球队防守是比较薄弱的，也是联赛失球第三多的球队，防线的问题的确更为明显一些。维拉近4场比赛都有失球，其中有一场被对手零封。曼城近4场比赛全胜，不过只有1场是零失球，进入2020年后球队三场比赛中每场都有一粒失球，这期间打进9球，失3球。曼城目前21轮联赛只丢了24球，防守的确也有回暖的迹象。

曼城的问题是拉波尔特伤停后，防线就不稳，门迪近期状态也有提升，加上瓜帅近期合理轮换了后防线球员，所以本轮比赛的问题不大。维拉本场残阵战曼城，因为队内的门将希顿、中场麦金等4名主力无缘出战本轮比赛，曼城目前的伤号只有拉波尔特、斯通斯、萨内。

两队本赛季联赛第一次交手是在10月26日，曼城主场3球零封了维拉。当场比赛进球的是斯特林和席尔瓦以及京多安，比赛末尾费尔南迪尼奥吃到红牌也证明这场比赛中维拉的顽强。那场比赛中斯通斯后场传球失误制造了险情，维拉还差点赢得点球机会。那场比赛上半场两队战平，下半场开场埃德森开大脚球到前场，热苏斯头球摆渡助攻斯特林单刀破门，这个闪电入球的确是很致命的，否则维拉下半场守住还是可能拿到1分的。曼城的第二球是角球机会，德布劳内助攻席尔瓦破门，但是斯特林被被疑越位位置触球，所幸的是VAR最终判断进球有效。第三球也是角球机会京多安乘乱破门，继而在第70分钟锁定胜局。

这场比赛两次VAR介入都存了一些疑问，曼城赢得并不轻松，所以本轮客战仍需要小心应对。那场比赛中前场的首发是席尔瓦、京多安、德布劳内、贝尔纳多、热苏斯、斯特林，本轮比赛阿奎罗有可能替代斯特林出战。贝尔纳多在上一场对阵曼联的比赛中传射建功，同时也享受了进攻的自由，这也是一种全新的体验，如果瓜帅还想继续看爱将的发挥也可能让他连场出战，因为贝尔纳多近期的状态的确是极好的。

此前受到伤病影响席尔瓦，复出后就有极其关键的表现，上一场得到休息的时间，本场也可以出场。因为本赛季结束后这名中场核心就要挥别曼城，所以他能出战的每一场比赛都是人们注目的焦点。1月8日是席尔瓦34岁的生日，曼城官方也送上生日祝福，中场大师是在2010年从瓦伦西亚转会曼城的，他也是曼城4次夺得英超冠军的绝对功臣，此外还帮助球队拿到4次联赛杯冠军和2次足总杯冠军，球迷们也希望席尔瓦更多的出战。