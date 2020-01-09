本周末英超第22轮开战，切尔西将在主场迎战伯恩利，本赛季蓝军主场战绩不及客场，所以这场比赛同样需要全力以赴。伯恩利本赛季对阵强队无胜绩，球队先后1比2阿森纳、0比3利物浦、2比4切尔西、1比4曼城、0比5热刺、0比2曼联。不过这其中只有对阵阿森纳和热刺的比赛是客场作战，对阵枪手一战还是制造了一些麻烦的。切尔西本赛季主场战绩是7胜3平6负，的确是比较低迷的，本场比赛则需要规避冷门。

因为转会禁令的原因，切尔西去年今夏没有引援，冬季则可能有更多的投入，毕竟现在球队三线作战还有争冠的可能，纳入强援才可能在兰帕德处子赛季斩获冠军。近期关于引援的传闻包括回购阿克，之前也有回购的条款，所以这笔交易很可能达成。但是个人认为这种回购并不能解决问题，这员小将依旧需要磨练才能胜任首发位置，而他的回归则意味着要送走一名中后卫。祖玛虽然有一些问题，但是却是得到了兰帕德的器重，托莫里更是主帅的爱将，至于克里斯滕森则是绝对有潜力和经验的球员，放弃的确更为可惜。

之前的每一位切尔西主帅都有错失良将的事情，队内的球员不能合理使用或令其潜力被挖掘出来是蓝军主帅最大的问题，看看曼城瓜帅对于队内球员的点拨和提携，哪怕是有一些问题的球员都会得到改善并发挥自身的优势面，这一点的确是切尔西主帅最需要的能力。兰帕德如果放弃克里斯滕森的确是错误的，蓝军的支持者也会认为很可惜。这员虎将目前的问题就是和祖玛的默契度不足，个人能力上和稳健度上的确比祖玛要强。23岁的年龄也是当打之前，何况之前和队长卡希尔等后防大将们也有很多协同作战的经历，无论如何都不该被放弃。

这两位中后卫的特点的确是不同的，祖马弹跳能力强，正面防守凶狠。克里斯滕森则是相对比较稳健，卡位很好，能及时准确的将险情化解。目前的这些年轻人需要的只是时间和一位更有经验和能力的主帅，也可以说切尔西的青春风暴中的每一位球员都需要和年轻的主帅一起成长，而阿克和克里斯滕森相比并没有更强。

阿克是在2011年加盟切尔西的，当年他16岁，但是后来多次被外租，期间经历了几位主帅，为什么这些人都没将阿克留在阵中，这其中一定是有原因的。阿克是在2017年转会伯恩茅斯，目前表现不错，还是一个多面手，除了中后卫外，他还能打左后卫和后腰，这是他的优势。克里斯滕森是在穆帅第二次回到切尔西之后想提携的小将，说明当时主帅是看好这名球员有潜力的，而且这员小将曾经在德甲的门兴踢得风生水起，并且成为绝对的主力球员。孔蒂执教期间克里斯滕森更是绝对的主力，也是意大利人将这员虎将召回了切尔西，租借期满回归蓝桥的他也在赛场也证明了自己，如今更不该被送走。

了解这员虎将的人们知道他除了脚下技术不错外，还有出球的能力和其他老队友之间也不缺乏默契度，球商也比同龄人高，在禁区内他并不会轻易起跳，下脚却很准，还时刻观察队友和球的位置，在一些关键战的表现中比想象的更成熟。他和吕迪格搭档更为契合，伤病也是困扰克里斯滕森的一个关键点，但是他的伤病不足以成为放弃他的理由。诚然这员小将也曾有几场比赛表现一般，这是因为太早成为绝对主力，经历多线征战的他需要轮换和调整自己，如果兰帕德可以适度的轮换后防线球员，这些人还是可以更快速的成长的。

除了后防线有可能有变化外，切尔西的巴舒亚伊也可能离队，只是如果送走他也是会觉得可惜，毕竟现在的球员中很多人不喜欢当替补，而实力接近的锋线球员也并不容易纳入阵中。相比之下最可能离队的阿隆索更令人不解，埃莫森对于进攻端的帮助绝对不及阿隆索，而且在伤愈之后这员大将的表现更为低迷，不明白为什么兰帕德还会有可能放阿隆索离队。切尔西目前的这套阵容在欧冠赛场会有更大的问题，毕竟对手更强，防线的问题也会被放大，进攻端也会有一些问题。

除了可能离开的球员，目前切尔西的引援目标全部在德甲，其中之一是拜仁的奥地利边卫阿拉巴，这名球员本赛季为拜仁出战17场，表现不错，所以接下来的运筹还需要时间。个人认为冬季的动作还不会太大，引入1到2名球员足以，一切等明夏来定夺比较合适，冬窗如果可以在英超内部挖角比较事半功倍。



