联赛杯半决赛首回合曼联主场1比3输给曼城，红魔进入2020年之后的三场比赛不胜，战绩是1平2负，这对于曼联来说的确是极难接受的赛果。同样曼城本赛季也有一段艰难的时期，那是11月初到12初的7场比赛中，曼的战绩是2胜3平2负，当时曼联也曾在客场2比1力挫曼城来了个雪上加霜，不过那场败仗之后蓝月亮迅速回暖豪取4连胜。曼联本赛季最引以为傲的是劫富济贫，因为球队在2019年对阵争冠集团的球队战绩不俗，还曾逼平利物浦，但是进入2020年后却一蹶不振。

近三场比赛曼联先后对阵阿森纳、狼队和曼城，6天打3场比赛的确比较难一些，加上球队伤病情况比较严重，接下来还可能延续不胜纪录。不过同样是三线作战的曼城却取得三连胜，这证明瓜帅安排阵容更为到位，所以才能在三线赢球。本场比赛贝尔纳多传射建功，马赫雷斯有一粒入账，佩雷拉还送乌龙大礼，所幸的是最终拉什福德打进挽回颜面的一球。

曼联随后的赛程也很魔鬼，球队先是联赛主场迎战诺维奇，随后足总杯再度对阵狼队，再之后就是客战利物浦、主战伯恩利、联赛杯次回合客战曼城。曼联这段时间的确还可能失分，除了拿下诺维奇的几率较大外，其余的几场比赛都比较危险，而如果国内两个杯赛的比赛都无法赢球，曼联就只剩下在联赛和欧联杯征战了。

曼城近期的表现很稳定，联赛2比1埃弗顿，足总杯第三轮主场4比1维尔港，联赛杯又力挫了曼联，算是完成了复仇。回看两队本赛季两次碰面的首发情况，两队首发上都有多人变化值得好好分析一下。曼城本场的首发是布拉沃、罗德里、费尔南迪尼奥、奥塔门迪、沃克、德布劳内、京多安、门迪、马赫雷斯、贝尔纳多、斯特林。和上次联赛不敌曼联的首发相比有5人的不同，埃德森、斯通斯、安杰利诺、席尔瓦、热苏斯被布拉沃、奥塔门迪、京多安、门迪、马赫雷斯取代了，赛果也从1比2变为3比1，而本场关键球员是贝尔纳多和德布劳内。

本场比赛中先是沃克传球助攻贝尔纳多先拔头筹，后者在把握机会方面是到位的。曼城的第二球还是贝尔纳多助攻马赫雷斯破门，林德洛夫的失误成全了贝尔纳多，因为后者先是头球解围不远被对手拿球突破后形成威胁，关键时刻林德洛夫拦截未果让马赫雷斯晃过门将空门得手，曼联罪人的两次糟糕表现成全了曼城。

巧合的是曼城的第三球同样有曼联球员的帮助，当时还是贝尔纳多一脚直传球找马赫雷斯，后者被威廉姆斯铲断，但是德布劳内仍然带球杀入禁区，比利时人只晃过了琼斯后射门，门将扑救导致皮球偏转导致佩雷拉送出了乌龙大礼。回看这个进球过程的确是哭笑不得，曼联三人组的解围和扑球都不到位和彻底所以酿成了悲剧，只是佩雷拉末尾的乌龙更为荒诞一些。

曼联多名球队保送曼城上半场就3球领先，这样的比分也等于提前定格了比赛的结果，因为无论是谁都不可能在下半场帮助曼联完成逆转。半场数据显示曼联3次射门2次射正颗粒无收，曼城7次射门2次射正全部转换为进球，还收了一个乌龙大礼，控球率61%比39%。

回看曼联两战曼城的首发也有很多的不同，本场首发是德赫亚、万-比萨卡、林德洛夫、琼斯、威廉姆斯、佩雷拉、弗雷德、詹姆斯、林加德、拉什福德、格林伍德。本场比赛琼斯、威廉姆斯、佩雷拉、格林伍德取代了马奎尔、卢克-肖、麦克托米奈、马夏尔，而前三位本场获得首发机会的球员都出现了失误，林加德的表现也形同梦游，索帅的确该为这场败局买单。

拉什福德本赛季的确算是红魔阵中发挥不错的一员，本场获得首发的格林伍德也利用反击机会送出一次助攻，的确也是有亮点的一员虎将。但是球队更多的球员是很无力的，马夏尔和林加德本应该有更为出色的发挥。

曼城方面上一场足总杯表现出色的阿奎罗和福登都没首发出战，后者直替补登场打了几分钟的比赛，这也揭示出瓜帅的原则性很强，对于本场比赛也是极其重视的，这套阵容除了门将意外的确可以在随后的比赛中继续启用。曼城随后的赛程都是对阵中下游球队，球队将先后对阵维拉、水晶宫、谢菲联和富勒姆，随后才在主场迎战曼联，所以这段时间瓜帅可以很从容的轮换阵容，球队需要充分的备战2月份的小魔鬼赛程，因为到了那时候球队会先后对阵热刺、莱斯特城和皇马。

本场比赛数据对比也是曼城占优，球队射门15比8，射正5比3，角球5比2，犯规16比6，扑救2比3，关键传球13比7，黄牌2比3。可以看出曼城更竭力，犯规次数多但是黄牌却没对手多，球员们的发挥的确是到位的。下半场曼城的失球也是不应该的，在3打5的情况下，防守球员没有第一时间贴身防守，让拉什福德的射门很轻松。门将的判断也差了一点，否则还是可能扑出皮球的。

不过本赛季裁判和VAR做出的一些判罚都让曼城受困，球员在禁区内不轻易的犯规也是怕被处以极刑，一旦吃牌停赛对于球队更为不利，所以球员们也可能认为丢一球也无碍比赛的赛果，随后加固防守就可以。



