进入2020年有很多精彩的比赛让球迷们雀跃，武磊替补绝平巴萨是中国球迷倍感骄傲的事情，与此同时梅西和苏神以及巴萨都成为了武球王的陪衬，虽然西班牙人保级大任还无比的艰巨，但是对于在西甲征战的武磊来说却是满足的。其实从巴萨崛起傲视群雄开始，能从宇宙队身上拿分的球队都无比的骄傲，因为对手是强大的。不过当人们还在沉静在武磊的关键一战的时候，身在意甲的C罗新年第一战的帽子戏法让所有人成为了前菜，而他和尤文的这场酣胜才是重量级的饕餮盛宴。

意甲联赛第18轮尤文图斯主场4比0大胜卡利亚里一战，C罗打进3球，参与了4粒进球，球队迎来联赛三连胜，此役后C罗面对意甲19支球队均有进球，而卡利亚里是之前C罗一直没能进球的球队，本轮比赛C罗三次洞穿了对手的球门，关键性第一位。了解C罗的人们都知道他曾在英超、西甲获得巨大的成功，冠军奖杯斩落无数，初入意甲虽然没能在欧冠登顶，但是联赛冠军则更轻松，而且他的状态和效率也一直保持在高的水平上，并没有随着年纪的增加而弱化。

曾经的西甲梅西和C罗是同联赛竞技，每个赛季都有直接碰面的比赛，哪怕是两人面对不同的对手的表现都会被拿出来做对比，而当C罗转战意甲后，两位球王的表现也会被一些人点评。最近的两场比赛对比则是C罗更为惊艳，梅西相对逊色一些。虽然梅球王斩获金球奖的次数超越了C罗，但是在竞技场上的表现后者丝毫不逊色梅西，欧冠三冠王也是C罗最引以为傲的所在，而且在三大联赛都能取得成功也同样是其他球员无法做到的。

尤文的这场比赛中C罗是在下半场上演帽子戏法的，其中还送出一记助攻，帮助刚替补登场的伊瓜因快速进球，C罗完全主导了本场，关键性无可替代。这是C罗的意甲首个帽子戏法，也是他职业生涯中的第56次戴帽，并使得C罗成为首位在意甲中戴帽的葡萄牙球员。事实上C罗创造了很多第一和唯一的数据，35岁还能继续制造了刷新纪录的确很难得。C罗收获自己意甲生涯首个帽子戏法之后，也成为了继目前效力国米的桑切斯之后，本世纪第二位在英格兰、西班牙和意大利顶级联赛中都完成帽子戏法的球员。

相关的数据统计显示葡萄牙人从2002年开始已经连续19年都有进球，连续18年在五大联赛进球，这一数据也是很难超越的。C罗职业生涯俱乐部数据是825场打进616球，送出214次助攻。其中在效力葡萄牙体育期间的30场比赛打进5球，送出一次助攻。代表曼联出战292场比赛，打进118球送出69球。此外C罗为皇马出战438场比赛，打进450球，送出131次助攻。为尤文出战65场比赛，打进43球，送出13次助攻。回眸C罗的职业生涯的确极其的出色，在不同的联赛征战适应度和延续高效率也是极其关键的。

此外据ESPN数据统计，这次帽子戏法过后，C罗成为目前足球历史上唯一一位在世界杯、世界杯预选赛、世俱杯、欧洲杯预选赛、欧国联、欧冠、国王杯、英超、西甲、意甲这十项赛事上都完成帽子戏法的球员。这个数据也更能证明C罗职业生涯的高度，其他球员想复制很难。

本场比赛还有一个很有趣的地方，因为赛前曾有数据提示本轮比赛尤文的对手卡利亚里是C罗在意甲唯一没能攻破球门的球队，结果是上半场依旧延续了无进球的模式，但是没想到C罗下半场连续三次洞穿了球门，直接把卡利亚里打得心服口服。尤文一直都是小比分赢球的次数比较多，而本轮则是大胜，球队也因为这场比赛收获了本赛季意甲最大比分胜利，而且还迎来了2020年的开门红。

C罗在本场比赛中8次射门其中4次射正，而卡利亚里全队的射门数才有8次，且只有1次射正，对比可以看出C罗的强势。C罗的其他数据中还有传2次威胁球，5次带球过人的数据。

很多豪门大胜的比赛并不精彩和被人们信服，那是因为对手太过于低迷，所以酣胜成为必然，而本场比赛当比赛卡利亚里也很顽强，在上半场中也用防守限制了尤文的进攻端，这一点也让下半场更加激烈，也更能衬托出尤文和C罗的出色。这场比赛尤文久攻不下陷入僵局时是C罗站了出来，抓住对手防线上的失误，抢断成功后扣过门将轻松得分，彻底的打乱了对手的战术。尤文的四个进球都与他有关，在这场比赛中他的表现无可挑剔，在赛后评分中也极为少见的收获到了满分10分也同样很少见。

值得一提的是最近C罗联赛极其强势，他在近5场联赛的比赛中贡献8粒进球，可以长时间的延续高效率同样不易。本场比赛两队的数据显示，尤文射门20比8，射正10比1，角球4比2，击中立柱1比2，越位3比0，控球率64.1%比35.9%，尤文优势明显，寄望球队可以延续这样的强势。接下来尤文联赛的比赛是客战罗马，这是一个难缠的对手，C罗和他的队友们同样需要竭力。



