足总杯第三轮的曼城主场4比1酣胜维尔港晋级，曼联客场0比0平狼队之后还要重赛，曼彻斯特德双雄的确是完全不同的走势。曼城三连胜，曼联进入2020年两场不胜，战绩是1平1负。接下来1月8日双雄将在联赛杯的比赛中再度交战，这一次估计曼联想拿分不易，而曼城则有望复仇德比对手。

足总杯曼城的对手较弱，瓜帅也是合理的使用了部分主力球员，阿奎罗和福登在这场比赛中打满全场，接下来的德比战福登还有连场出战的可能，因为状态极好。斯特林和热苏斯则可能在随后的比赛获得首发机会，巴西人也保持着极佳的状态。本场的其他首发球员只有少数是连场作战，所以瓜帅也是做出了备战曼联的准备的。

曼城本场比赛的首发和上一场联赛杯的比赛有7个人员上的相同，布拉沃，坎塞洛、贝利斯、安杰利诺、津琴科、贝尔纳多、福登看来是瓜帅国内杯赛的必选球员，不过这些球员也可能继续在随后联赛杯的比赛中出场。上一次杯赛首发的主力球员是马赫雷斯、斯特林，本场则用了京多安、席尔瓦、阿圭罗，不过这是因为后两位悍将此前遭遇伤病困扰，复出后需要一些比赛来热身，否则也不会在国内杯赛中打满全场。

本场比赛京多安表现很活跃，这员大将本赛季也受到一些质疑，但是在虐菜方面的能力是被认可的。本场的第一球是他传球助攻津琴科一脚劲射洞穿了对手的球门，后者射门力道十足，对方的防守球员想解围都没有转变皮球的线路，门将做出动作同样未能化解。只是随后的角球机会阿奎罗空门不进，否则短时间就能两球领先了。

本赛季曼城各项赛季的比赛中只有10场比赛是零封对手的，其余的21场比赛都有失球，还有1场比赛惨被零封，所以球队的防线始终是存在问题的。本场比赛进球后15分钟就被扳平比分，当时阿莫在右边路突破后传中助攻波普建功，边路曼城球员有紧贴防守但是仍让对手形成传中。禁区内5名曼城球员参与防守，但是仍难以避免球门告失，波普身前就有曼城球员在前，但是仍无法阻挡这次射门，由此可见防线的能力是有一些无力的。对手获得的进攻机会的确有限，但是还是令曼城防线松动送分，这个问题还需要在随后德比战前解决。

所幸的是失球后7分钟中阿奎罗建功，大腿还是可以在关键时刻发挥作用的。当时还是京多安得球后送出直传球找到福登，后者在禁区右侧同样形成传中，并且助攻阿奎罗捅射再度领先比分。这粒进球也确保了球队半场领先对手，否则对手下半场布铁桶阵的话有平局的可能。下半场的进球也是对手解围角球不彻底送出的机会，福登得球后传球给阿奎罗，后者头球摆渡助攻斯通斯建功。第4球是安杰利诺传中球，福登推射建功，两位小将连线还是很默契的，所以对手也措手不及。

本场比赛阿奎罗传射建功是比较关键的，但是最佳球员则是小将福登，因为他不仅仅是传射建功，还参与了三粒进球，全场的表现都很到位，下赛季席尔瓦将挥别曼城，而福登则已然可以替代老将的作用。本赛季福登虽然得到的出场机会有限，但是他在少有的机会中还是祭出的出色的发挥，也不会抱怨首发和替补的时间比较短，可以看出小将已经逐渐成熟，明白了只有在比赛中祭出更为出色的表现才能证明自己。

阿奎罗和福登是曼城的现在和未来，两人对于曼城都是重要的，巧合的是2018年曼城夺得社区盾冠军的比赛中，阿圭罗打进效力曼城的第200个进球，当时只有18岁小将福登却是成功抢镜成为赛后热点，因为他的表现可以用出色来形容，所以当他被替换下场的时候赢得了球迷掌声。相关的数据显示他在比赛中创造了3次机会，送出1次助攻，有54次触球，这的确让曼城的支持者看到了新星的潜力和前景。赛后瓜帅也表现很惊喜，相关的名宿们也对小将很感兴趣，并认为他是英格兰的未来重要的一员。

福登的个人能力是不错的，因为无论是在持球或无球的情况下，他都能合理的踢球，并能觅得战机并把握住机会。更为重要的是他脚下的盘带技术也很到位，这也是在英超征战的主力球员必须具备的，甚至有人认为他盘带动作有梅西的影子，所以这员虎将未来可期。

在进入曼城一线队的38场比赛中福登只有10次打满全场，英超的环境还是需要小将更快速的适应，所幸的是小将的表现优于预期，所以也一度更多的获得首发机会。曼城的阵容厚度也很足，队内很多核心球员对于小将很是看重，这其中席尔瓦和德布劳内也对福登有诸多帮助，所以福登才会有更明显的进步。