足总杯第三轮的曼城主场4比1酣胜维尔港晋级，曼联客场0比0平狼队之后还要重赛，曼彻斯特德双雄的确是完全不同的走势。曼城三连胜，曼联进入2020年两场不胜，战绩是1平1负。接下来1月8日双雄将在联赛杯的比赛中再度交战，这一次估计曼联想拿分不易，而曼城则有望复仇德比对手。
足总杯曼城的对手较弱，瓜帅也是合理的使用了部分主力球员，阿奎罗和福登在这场比赛中打满全场，接下来的德比战福登还有连场出战的可能，因为状态极好。斯特林和热苏斯则可能在随后的比赛获得首发机会，巴西人也保持着极佳的状态。本场的其他首发球员只有少数是连场作战，所以瓜帅也是做出了备战曼联的准备的。
曼城本场比赛的首发和上一场联赛杯的比赛有7个人员上的相同，布拉沃，坎塞洛、贝利斯、安杰利诺、津琴科、贝尔纳多、福登看来是瓜帅国内杯赛的必选球员，不过这些球员也可能继续在随后联赛杯的比赛中出场。上一次杯赛首发的主力球员是马赫雷斯、斯特林，本场则用了京多安、席尔瓦、阿圭罗，不过这是因为后两位悍将此前遭遇伤病困扰，复出后需要一些比赛来热身，否则也不会在国内杯赛中打满全场。
本场比赛京多安表现很活跃，这员大将本赛季也受到一些质疑，但是在虐菜方面的能力是被认可的。本场的第一球是他传球助攻津琴科一脚劲射洞穿了对手的球门，后者射门力道十足，对方的防守球员想解围都没有转变皮球的线路，门将做出动作同样未能化解。只是随后的角球机会阿奎罗空门不进，否则短时间就能两球领先了。
本赛季曼城各项赛季的比赛中只有10场比赛是零封对手的，其余的21场比赛都有失球，还有1场比赛惨被零封，所以球队的防线始终是存在问题的。本场比赛进球后15分钟就被扳平比分，当时阿莫在右边路突破后传中助攻波普建功，边路曼城球员有紧贴防守但是仍让对手形成传中。禁区内5名曼城球员参与防守，但是仍难以避免球门告失，波普身前就有曼城球员在前，但是仍无法阻挡这次射门，由此可见防线的能力是有一些无力的。对手获得的进攻机会的确有限，但是还是令曼城防线松动送分，这个问题还需要在随后德比战前解决。
所幸的是失球后7分钟中阿奎罗建功，大腿还是可以在关键时刻发挥作用的。当时还是京多安得球后送出直传球找到福登，后者在禁区右侧同样形成传中，并且助攻阿奎罗捅射再度领先比分。这粒进球也确保了球队半场领先对手，否则对手下半场布铁桶阵的话有平局的可能。下半场的进球也是对手解围角球不彻底送出的机会，福登得球后传球给阿奎罗，后者头球摆渡助攻斯通斯建功。第4球是安杰利诺传中球，福登推射建功，两位小将连线还是很默契的，所以对手也措手不及。
本场比赛阿奎罗传射建功是比较关键的，但是最佳球员则是小将福登，因为他不仅仅是传射建功，还参与了三粒进球，全场的表现都很到位，下赛季席尔瓦将挥别曼城，而福登则已然可以替代老将的作用。本赛季福登虽然得到的出场机会有限，但是他在少有的机会中还是祭出的出色的发挥，也不会抱怨首发和替补的时间比较短，可以看出小将已经逐渐成熟，明白了只有在比赛中祭出更为出色的表现才能证明自己。
阿奎罗和福登是曼城的现在和未来，两人对于曼城都是重要的，巧合的是2018年曼城夺得社区盾冠军的比赛中，阿圭罗打进效力曼城的第200个进球，当时只有18岁小将福登却是成功抢镜成为赛后热点，因为他的表现可以用出色来形容，所以当他被替换下场的时候赢得了球迷掌声。相关的数据显示他在比赛中创造了3次机会，送出1次助攻，有54次触球，这的确让曼城的支持者看到了新星的潜力和前景。赛后瓜帅也表现很惊喜，相关的名宿们也对小将很感兴趣，并认为他是英格兰的未来重要的一员。
福登的个人能力是不错的，因为无论是在持球或无球的情况下，他都能合理的踢球，并能觅得战机并把握住机会。更为重要的是他脚下的盘带技术也很到位，这也是在英超征战的主力球员必须具备的，甚至有人认为他盘带动作有梅西的影子，所以这员虎将未来可期。
在进入曼城一线队的38场比赛中福登只有10次打满全场，英超的环境还是需要小将更快速的适应，所幸的是小将的表现优于预期，所以也一度更多的获得首发机会。曼城的阵容厚度也很足，队内很多核心球员对于小将很是看重，这其中席尔瓦和德布劳内也对福登有诸多帮助，所以福登才会有更明显的进步。
曼城的阵容厚度注定会让每一名球队接受轮换，年轻球员在联赛杯和足总杯的比赛中得到更多的历练，按照福登本场比赛的表现极其可能会在随后对阵曼联的比赛中连场首发。因为红魔联赛排名靠后，球队不会全主力出战联赛杯的比赛，所以曼城这边也会给年轻球员更多的机会，所以福登有望连场建功。
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