足总杯切尔西主场2比0诺丁汉森林后晋级，奥多伊和巴克利先后进球，前者表现极其出色，这柄利器的爆发对于切尔西来说是双重的助力，因为随后欧冠开打更需要加强进攻端的威力。上赛季萨里激活了奥多伊和奇克，本赛季两人伤停，奥多伊伤愈复出之后表现不温不火，而本场比赛显然是找到了最佳的状态，这的确是意外之喜。

这场比赛上半场蓝军就两球领先，很久没有比赛的佩德罗本场首发出战，他在第6分钟的传球助攻奥多伊低射建功。后者的这粒进球很巧妙，身边有人贴身盯防，但是奥多伊还是拉开了空间将球打进，个人脚下能力显露无疑。随后奥多伊还给巴克利制造射门机会，可惜被门将没收了，不过没过多久巴克利就给奥多伊传球，后者杀入禁区起脚射门被扑出，巴克利捡漏射入空门。可以看出两人的默契度很足，而且状态也都不错，接下来的比赛则可以再给两人机会携手出战，毕竟近期队内进攻端的火力不强，球队急需多球酣胜来提升主场胜率。

下半场开场不久还是奥多伊在左路传中帮助巴克利完成一次头球攻门，可惜击中了立柱，否则蓝军可以更早的锁定胜局。比赛末尾奥多伊传中帮助巴舒亚伊形成射门，可惜打高了，随后接芒特传球直接射门被扑出，总之蓝军几次机会都很接近进球，可以说本场比赛的奥多伊是几近完美的。

切尔西主场一直不稳，所以本场比赛的赛前也有一些担心会丢球。准确的说下半场对手也有一些进攻的机会，耶特斯头球破门被判越位，也是在给蓝军提醒，接下来还需要稳固防线。本赛季主场战绩不佳就是因为总是意外失球，球员们先后犯了一些本不该出现的错误，导致球队不断失分。本场比赛利好的是切尔西还是掌控了比赛的节奏，并且加固了防守，蓝军最终也如愿的完成了零封。

相关的数据显示本赛季切尔西零失球取胜的比赛只有6场，所以能在主场保证零失球也的确令主帅满意，兰帕德在场边也难得的露出了笑容。因为上赛季出色的奥多伊在新帅的帐下并没有发挥出自身的强势，也有人认为是兰帕德执教能力无法使用好队内的这些天才球员。本场比赛则证明了是真金始终会发光，而兰帕德也有能力让球员发挥自身的优势。

本场比赛奥多伊除了有一粒进球外，还有5次关键传球，如果队友都能把握住这些良机的话，蓝军则可能大比分酣胜。全场比赛奥多伊62次传球的成功率高达90%，有3次射门打进1球，此外还有5次成功过人和1次成功铲球的数据，可谓攻防俱佳。

近几个赛季切尔西和诺丁汉森林多次交战，彼此也是比较熟悉的，切尔西也有阵容上的优势，加上主场作战的确更有胜算，而且以往多次碰面蓝军全部淘汰了对手，所以本场胜局也是必然的。全场比赛切尔西射门17比2，射正5比1，角球8比1，蓝军击中1次立柱，运气好的话可以大胜对手。

唯一的遗憾是巴舒亚伊本场比赛浪费了太多的机会，在少有的被委以重任的比赛中获得了不少的机会，但是总是差之毫厘，还将佩德罗制造的进攻机会给意外解围了。这次糟糕的表现也被很多人讥讽，比利时人在切尔西的表现的确很低效，所以本轮比赛后很多人认为冬窗该送走他。