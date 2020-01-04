本周末是足总杯第三轮的比赛日，曼联将在客战对阵狼队，曼城则在主场迎战维尔港，相比之下蓝月亮的对手较弱，球队替补出战也能如愿晋级，瓜帅是不可能放弃杯赛的争夺的。切尔西主场迎战诺丁汉市森林，上赛季这支劲旅曾爆冷4比2淘汰了阿森纳，本轮比赛切尔西需要小心，兰帕德因为身体问题缺席了赛前发布会，不过不会缺席比赛。本赛季切尔西联赛和欧冠争冠很难，所以切尔西主帅是期待在杯赛中拿一座奖杯，所以本轮比赛会主力加替补出战。

此外热刺要客战米堡，穆帅急需要一场胜利为球队提升士气，自然也会全力以赴。利物浦将在主场迎战埃弗顿，阿森纳主场迎战利兹联。可以看出足总杯本轮比赛曼联和利物浦的对手较强一些，需要在阵容上更费神，全替补出场可能有冷门。

上赛季利物浦在足总杯第4轮的比赛中2比3不敌西布朗出局，当时也被认为会四大皆空，但是球队最终在欧冠登顶，这也是出乎意料之外的结果。本赛季联赛争冠占据绝对的优势，克洛普也会希望球队在杯赛中走得更远。曼城从瓜帅执教之后，杯赛都会兼顾，上赛季斩获国内三座奖杯，本赛季仍没有选择性放弃的意向。不过这样多线征战对欧冠争冠不利，杯赛还是会消耗一些主力的体能。

曼城本轮的对手维尔港是比较弱的球队，球队占据主场优势爆冷的几率很低。阿奎罗伤停很长一段时间，复出后有一粒进球，本场比赛可以首发。阿根廷人复出后再度首发是在2比3不敌狼队的比赛中，那场比赛门将第11分钟就被红牌罚下，阿奎罗也因此被替补门将布拉沃换下，所以没有太多表现的时间。随后曼城2比0谢菲联的比赛中，阿奎罗打了81分钟的比赛，在第52分钟率先破门，当时是来自德布劳内的直传球，阿奎罗直接起脚射门建功。那场比赛他有2次射门，1次抢断成功，1次犯规，整体表现还不错，但是状态还没恢复到最佳。之后曼城2比1埃弗顿的比赛阿奎罗没出场，所以本轮比赛有足够的体能首发出战。

曼城的阵容厚度是可以应对一周双赛的，福登和津琴科等小将也可以在杯赛中发挥自己的作用。目前在英乙征战的维尔港近5场不败，不过球队实力和曼城有巨大差距，所以本轮主队是比较稳的。历史数据显示两队此前有5次碰面，曼城2胜3负，打进7球丢8球，不过这些比赛都是在1996年到1999年的英冠赛场上，并不能证明什么。

近几个赛季阿奎罗一直保持着单赛季极高的进球效率，本赛季已经在联赛打进10球，他出场的所有比赛中每85分钟就进一个球，本轮对阵弱旅也可以刷刷进球数。曼城队内联赛进球最多的是斯特林的11球，第二位是阿奎罗，第三是德布劳内打进7球，此外马赫雷斯有5球，本场比赛斯特林和德布劳内可能得到休息，马赫雷斯也有望和阿奎罗一起首发。

维尔港的进球利器是J-泰勒，这名球员只有21岁，之前效力诺丁汉森林，后者曾爆冷拿下英超的豪门球队，所以这员虎将也累积了一定的杯赛经验，加上加盟维尔港后的强势状态队内无人能及，本场比赛也可能威胁到曼城的球门。本场比赛萨内和拉波尔特继续缺阵，曼城阵容基本完整，就看瓜帅如何安排轮换。因为3日后联赛杯曼城还有对阵曼联的比赛，所以本场的安排也会为下一场联赛杯的比赛做准备。

曼彻斯特双雄曾在联赛第16轮联赛中交战，结果是曼城客场1比2输球，那场比赛拉什福德和马夏尔连续进球，最终奥塔门迪打进挽回颜面的进球。比赛中曼城占据优势，射门22比11，射正5比7，角球16比3，球员把握进攻机会的能力不及对手，所以只能饮恨。

上一次对阵曼联的比赛是客战，曼城首发是埃德森、沃克尔、斯通斯、费尔南迪尼奥、安杰利诺、席尔瓦、罗德里、德布劳内、贝尔纳多、热苏斯、斯特林。奥塔门迪第59分钟登场建功但是无法扭转败局，马赫雷斯和京多安替补出战，本轮杯赛再战瓜帅也会调整阵容，不过双方也可能不会全主力出战。如果瓜帅希望阿奎罗打曼联，本轮对阵弱旅的比赛就不太可能出场了。

值得一提的是维尔港已经连续4届杯赛第一场就出局，本赛季之前的两轮比赛球队拿下了米尔顿凯恩斯和车咸顿，这两队都是实力较弱的球队。曼城上赛季6场足总杯有4场比赛打进4球，4场比赛零封对手，发挥还是很稳健的。曼城近期在和老将费尔南迪尼奥商谈续约，上轮联赛这员大将首发出战，本场比赛也可能会轮休。