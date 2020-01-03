进入新的一年会有很多过去一年的盘点出现，回眸过往也会令人感慨不已。近期《每日邮报》评出英超10年最佳阵容，这其中曼城有5人入选，曼联只有门神德赫亚入选。2010年代的英超最佳阵容是涵盖了十年在第一联赛驰骋的核心球员，这10年中曼城4次夺得联赛冠军，切尔西3次笑傲群雄，双蓝的确将英超的主色调改变了。

这十年中夺冠的次序是切尔西在09/10年夺冠，当时的主帅是目前的埃弗顿主帅安切洛蒂，战术大师给予英超不一样的感觉，铁血蓝军也打传控，并且在一个赛季中四次上演7球大胜的精彩比赛。曼联和曼城拿下随后四个赛季的联赛冠军，两强都没有连续夺冠。随后是切尔西在14/15赛季夺冠，穆帅第二次重返蓝桥也让很多人无比激动，因为人们认为是第二次蓝色革命的开启，再度拿到联赛冠军也是实至名归的。

狐狸城在15/16赛季夺冠，不一样的蓝军续写了新的奇迹，之后孔蒂率领切尔西在16/17再度制造神奇的赛季。此后的两个赛季曼城都笑到了最后，这也是十年间完成连续夺冠的球队，赛季中也刷新了很多纪录。可以看出从13/14赛季到18/19赛季都是身穿蓝色战袍的球队夺冠，英超的确是彻底变成蓝色了。本赛季前四的球队中曼城、切尔西、莱斯特城依旧占据前四的位置，只有利物浦是红色战袍的球队，曼联和阿森纳则落到了第五和第十的位置，枪手本赛季的确极其糟糕。

看近十年在英超的表现和夺冠次数，曼城有5人入选也是极其正常的，孔帕尼、萨巴莱塔、德布劳内、亚亚-图雷、阿圭罗的确是曼城崛起和斩获冠军的绝对功臣，队长对于球队更是极其关键的。阿奎罗和德布劳内至今仍是曼城绝对的核心，多个赛季都保持着极高的效率。阿奎罗联赛贡献10球，德布劳内联赛打进7球，送出10次助攻。本赛季比利时人目前打进8球，送13次助攻的确更为关键一些。

这10年间3次夺冠的切尔西也有3人入选，分别是坎特、阿兹皮利奎塔和阿扎尔，队长在队时间最长居功至伟，也让蓝军血性气质的延续。阿扎尔和坎特都给予了切尔西很多，同样是夺冠的绝对功臣，个人表现也很稳健。阿森纳无球员入选则折射了这十年中球队很低迷，也是可以预判的。

具体的最佳阵容是曼联德赫亚，曼城萨巴莱塔和孔帕尼，利物浦的范戴克，切尔西的阿斯皮利奎塔和坎特，曼城德布劳内、亚亚-图雷，此外还有之前效力热刺的贝尔也入选，曼城的阿圭罗和已经离开切尔西的阿扎尔。替补球员包括热刺门将洛里、维尔通亨、凯恩，切尔西的伊万诺维奇，曼城的费尔南迪尼奥和大卫-席尔瓦，利物浦的苏亚雷斯，可以看出豪门球队中最失落的只有阿森纳。

曼联也只有门神撑着门面，不过从爵爷离开曼联之后，德赫亚的确是球队的一道屏障，门将也可以多次在关键比赛中力挽狂澜，如果没有他的出色发挥的确会更加艰难，这十年中德赫亚也是英超门将中发挥最好的一员。具体的数据是292场102次零封，近6个赛季他获得4次曼联赛季最佳球员，的确获得了队友和球迷们的认可，也是实至名归。

孔帕尼是曼城队长和领袖，他率领球队首次拿到联赛冠军，更为重要的是一些争冠的比赛还有进球，也是带刀后卫的典范。他为曼城出场360次，同时还是队内获得冠军奖杯最多的队长。效力曼城期间获得四次联赛冠军，两次足总杯和联赛杯冠军以及社区盾杯冠军，国内冠军大满贯，只是遗憾的没有欧战冠军。孔帕尼11年的曼彻斯特生涯中的确是居功至伟，也是绿茵场上铁汉的代表，的确称得上最佳。

德布劳内加盟曼城之后越来越成熟，进步也更快，贡献也不断增多，在一些硬仗和大战中更是多次力证自身的关键性。本赛季的不来内贡献7球12次助攻，参与19球粒进球，这个数据仅次于英超射手榜第一的瓦尔迪。德布劳内加盟曼城的第一个赛季就打进10个进球，送出9次助攻，他是技术全面的球员，在得中场者就得天下的绿茵场上，曼城得到德布劳内的确是获益良多，两者也是相互成全了。

应该说没有纳入阿奎罗的话，曼城想要夺得英超冠军还需要更多的时间，阿根廷人有曼城大腿的称号，这也证明他的能力和作用。阿奎罗在254出场的比赛攻入174球，更为可贵的是他一直延续着在俱乐部的高效率。本赛季曼城想连续三个赛季斩获英超冠军是很渺茫了，但是此前十年中的历程却是值得记忆的，也的确收获了很多冠军荣耀，队内的人才储备也是到位的，所以这套最佳阵容也可以从侧面折射出曼城近十年的历程和辉煌。进入2020年曼城可以更多的侧重于欧冠的争夺，毕竟俱乐部目前最缺少的是欧冠登顶的荣耀时刻。



