切尔西客场1比1布莱顿，这场比赛再度暴露了下半场应变不利的问题。亚布拉罕连续作战有明显的疲惫问题，上半场表现一般，下半场应该调整锋线，但是很遗憾的是兰帕德让他继续打满了全场。此外还可以制造威胁的普利西奇却被奥多伊在第66分钟换下，后者并没有发挥出替补奇兵的作用。本场比赛兰帕德只做了两个换人调整，赛后也成为被质疑的点。

目前切尔西的问题就是对阵弱旅的比赛中缺乏办法，近期球队已经在劲旅身上丢了14分，如果不爆冷失分的话球队将位居联赛第二，而目前蓝军比第三的曼城少8分，想和身后的球队拉开分差不易。巧合的是本轮比赛曼联0比2阿森纳，热刺0比1不敌南安普顿，狼队1比2不敌沃特福德，排名在切尔西身后的这三支球队都没拿分，所以蓝军依旧稳居第四，比身后的曼联多5个积分。

这样的情况也让人们认为切尔西运气太好了，因为球队近5场联赛战绩是2胜1平2负。2019年进入12月份爆冷输球的比赛有3场，球队还能继续停留在第四的位置的确是因为群雄无力。本赛季英超球队就利物浦最为稳健，至今还保持了不败战绩。莱斯特城也有7场不胜的比赛，曼城同样7场失分，输球的场次比狐狸城多一场，也是本赛季最令球迷意外的豪门。

切尔西频频爆冷是因为新帅处子赛季需要交学费，不过蓝军绝对不能一直这样寄望对手在比赛中不断犯错来保住前四的位置，球队继续要从失分的比赛中找出问题。个人认为兰帕德最大的问题是对于亚布拉罕和芒特的使用太过于多，前者疲惫后会陷入进球荒，后者的表现不稳定应该是一场首发一场替补来调整，普利西奇则应该给予更多出战的机会。即便佩德罗和吉鲁可能在冬季离开，也并不妨碍球队在打不来局面的时候给这员老将一些登场机会，哪怕只有15分钟左右的时间也可能有意外的赛果。

本场比赛切尔西在在第10分钟就打破了僵局，当时祖玛接角球后头球摆渡给亚布拉罕，后者射门被封堵后被阿兹皮利奎塔补射建功，三名球员捕捉战机的能力到位，这粒进球的确出其不意，也延续了客战的强势效率。遗憾的是随后的比赛中蓝军久攻不下，半场数据显示切尔西射门6比7，射正2比1，并没有制造更多的威胁，这显然是需要中场休息和下半场利用变化和调整来扩大分差的。因为本赛季1比0赢球的比赛比较少，一些先进球的比赛最终并没有把握能全取三分。

回看本赛季切尔西零封对手的比赛的确是屈指可数，球队第一次零封对手是2比0布莱顿，此后主场1比0纽卡和客场欧冠的阿贾克斯是唯一连续两场零封对手的比赛。之后还曾在联赛主场2比0拿下水晶宫，客场2比0热刺，联赛过半才有这几场零失球且取胜的比赛的确证明球队的问题，在一球领先的情况下很难笑到最后。

下半场普利西奇接队友传球起脚射门制造威胁，此后还接詹姆斯传球再度打门可惜偏出了，但是威胁是很足的，但是不理解的是兰帕德居然在这个时候用奥多伊换下了普利西奇。奥多伊本赛季伤愈复出后没能发挥出上赛季的高效率和关键性，也有人认为兰帕德无法让这员大将展现自身的优势，最大的问题就是无法给予足够的信任，战术上也无法发挥悍将的能力。本场比赛奥多伊打了24分钟的比赛有3次射门但是都没射正，次外还有4次过人1次解围，表现中规中矩，并没有足够的杀伤力。科瓦契奇打了17分钟的比赛只传出1次威胁球，2次抢断和3次犯规的数据。

亚布拉罕的表现的确是可以左右比赛的，本场比赛他打满全场也只有2次射门1次射正，传1次威胁球，两次过人，1次抢断，2次解围的数据，对于球门的威胁的确少了一些。下半场数据显示切尔西射门10比9，射正3比4，对手对于球门的威胁更多，如果不是凯帕4次神扑，球队可能会输球。总之目前的切尔西就是各种无法预测，因为无论进攻还是防守都有诸多的不可预判性存在，你不知道防线小将什么时候会犯错送分，更不知道进攻端哪场比赛就集体哑火了，也无法预测主帅下半场的调整。

目前的兰帕德和上赛季的索帅一样都是开局不断惊艳，但是随着比赛的深入问题就被揭示了出来。目前队内几员大将都不用，除了佩刀和吉鲁之外，克里斯滕森和阿隆索也都不被重用也令人担心。目前国米想要阿隆索，一旦送走这员大将的话，纳入相等实力的球员会出更多的转会费，而事实上留住阿隆索是明智的。