新的一年的首轮英超曼城拒绝再度爆冷失分，球队在主场1比1力挫埃弗顿后继续稳居第三，比身后的切尔西多8分，这显然是一个安全的分差。不过球队比榜首的利物浦少11分，这还是在红军少赛两场情况下的分差。本场对阵埃弗顿的比赛曼城占据优势，射门16比7，射正7比2，只打进两球的确是因为运气不济。

这场比赛也揭示了一个事实，那就是曼城阵容厚度可以制造足够的威胁，安帅想要将埃弗顿带到一定的高度的确需要更多的时间，起码比想象中要难。本赛季爆冷曼城的英超弱旅也三支球队，分别目前排名第7的狼队，第13位的纽卡和排名垫底的诺维奇，应该说联赛三个层面的球队都有从曼城身上拿分的球队，而安切洛蒂的埃弗顿显然不具备这个优势。

安帅一向是执教豪门球队的，优势就是阵容厚度和板凳的深度，而埃弗顿显然不具备这些。冬季引援上也很难给予主帅更多支持，加上战术部署方面也不是按照英超中下游球队的模式，所以想拿下争冠集团注定是很难做到的。本赛季埃弗顿战绩不佳说明球队自身的问题比较多，安帅还需要先了解球队之后才能解决问题。

曼城本场的首发也是出乎意料的，因为阿奎罗和斯特林并没有首发，首发和上轮比赛有5个人员上的不同，前场瓜帅派出了马赫雷斯、热苏斯、福登首发出场也是有一些轻视对手的。事实证明瓜帅预判是正确的，曼城也得以合理轮换，让部分主力球员得到了足够的休息和调整，这样做也利于随后的赛程。在英超很多球队无法做到合理轮换，疲惫作战也导致冷门不断出现。

这场比赛的上半场曼城射门7比1，射正3比1，角球2比2，控球率65%比35%，球队占据绝对的优势。令人遗憾的是马赫雷斯传中助攻福登的进球被VAR判罚越位了，而马赫雷斯在禁区被迪涅放倒也没有赢得点球，同样是被裁判判罚越位，这两个判罚也成为赛后被质疑的点。马赫雷斯本场延续了上一场比赛的强势表现，无论是射门次数和帮助球队威胁球门上都做得很到位。上半场末尾和热苏斯频频配合制造威胁，遗憾的是没能打破僵局。

下半场曼城第51分钟率先进球，京多安的直传球助攻热苏斯直接建功，门将扑到皮球依旧无法更改射门的路线，皮球应声入网，这次射门也很有力度。进球后7分钟后曼城扩大了连线优势，这一球才是奠定胜局的关键，这是来自福登和马赫雷斯连传球配合，热苏斯最后接队友传球将球打进，短时间两球也奠定了胜局。

虽然赢球了，但是曼城也有自己的问题，那就是主力门将伤停后，布拉沃的表现的确差强人意，本场比赛的唯一失球是因为他传球失误被拦截后球门告破，这样的低级失误的确不配曼城第二门将，冬季转会期的确需要重新寻找更有实力的替补门将。这粒失球是沃尔科特捕捉到战机直接起脚射门偏转后被里查利森再射建功的，第71分钟进球的确让球队看到了平局的希望，好在曼城后防线随后没有再度犯错。

瓜帅末尾应变是使用了两个换人名额，此前因伤缺阵的席尔瓦本场替补登场打了十几分钟的比赛，算是得到了热身的机会，同时控制一下场上的局面。斯特林在伤停补时的时候换下了马赫雷斯增加进攻的威胁，缓解防守的压力，两个换人都到位，其他球员则打满全场，相信小将福登和加西亚是极其满意的。

这两位小将表现也很稳健，加西亚本场的放铲基本全部成功，很显然比奥塔门迪的表现更好。福登本场比赛很积极，一有机会就冲击对手的后防线，此外还拼抢回好多次球权，整体表现是可圈可点的。下半场末尾热苏斯还击中了一次立柱，运气的确不济，否则可以更早了锁定胜局。

下半场数据显示曼城射门9比6，射正4比1，角球1比4，依旧是占据优势的，6次射正打进2球也是可以的。此外全场数据对比上曼城的关键传球是15比5，扑救上1比5，埃弗顿门将的表现的确更为出色，否则的话则可能是大比分输球。

本轮比赛前安切洛蒂在两次率队和瓜迪奥拉较量的比赛保持全胜，两场比赛都是在欧冠赛场，当年皇马1比0和4比0力挫了拜仁，而本场比赛瓜帅则率领曼城对安帅完成了复仇。事实证明埃弗顿和豪门球队的差距是很明显的，本赛季安帅在意甲下课之后果断选择执教埃弗顿也有点突然，或许老帅想到了此前拉涅利率领莱斯特城在联赛夺冠的神奇，才会希望自己也能给予埃弗顿相同的奇迹，只是从目前来看想达成这样的夙愿的确很难。

两队本赛季第一次碰面也是曼城赢球，热苏斯、马赫雷斯和斯特林先后进球，本场比赛热苏斯梅开二度也必须感谢马赫雷斯的做球，这两位大将的确是埃弗顿的克星。近期两人也都延续着极好的状态，这对于球队也是极其有利的。接下来曼城将打足总杯主场对阵维尔港的比赛，三日之后是联赛杯客战曼联，瓜帅则需要为德比战做足准备，本赛季曼城曾在主场1比2不敌曼联，杯赛再碰则需要复仇。



