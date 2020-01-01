英超再度开打曼城将在主场迎战埃弗顿，目前主队排名联赛第三，比第二的莱斯特城少1分，比第四的切尔西多6分，所以接下来的每一轮比赛都不容有失。埃弗顿也是比较难缠的对手，只是本赛季战绩一般，所以爆冷拿分的几率并不大。曼城本赛季主场有四场比赛失分，客场不胜的比赛则有5场，战绩是2平3负，球队主场失分的场次也比以往赛季要多，所以本轮比赛仍需要全力以赴。

埃弗顿目前排名联赛第10位，20轮联赛积25分，战绩是7胜4平9负，打进23球，失30球。上轮比赛客场2比1拿下纽卡，此前对阵英超6大豪门也有爆冷拿分，球队分别在主场1比3不敌曼城、3比1切尔西、0比0阿森纳、1比1热刺，主场这4场比赛可以从豪门球队身上拿到5分的确不俗。埃弗顿客场作战先后2比5不敌利物浦、1比2莱斯特城、1比1曼联，客场3场比赛只拿到1分，客战强队的发挥一般，所以本轮爆冷可能性不高。

曼城联赛前20轮的战绩是13胜2平5负，比第一的利物浦少14分，夺冠的几率不大，球队只希望重返联赛第二，新的一年在欧冠赛场上争冠。本场比赛的一大看点是瓜帅和埃弗顿新帅安切洛蒂的较量，因为安帅曾在英超执教切尔西，并且带队拿到过英超冠军，他的执教能力和对英超球队的了解是到位的，这一点也可能左右本轮比赛的赛果。

安切洛蒂此前和瓜迪奥拉有2次交手的经历，安帅都率队笑到了最后，所以也有人认为安切洛蒂是瓜帅的克星。这两场比赛是2013-14赛季的欧冠半决赛，安切洛蒂当时率领皇马两回合拿下瓜帅执教的拜仁，比分是1比0和4比0，两场比赛都是完胜。不过现在曼城和埃弗顿的阵容对比上占据优势的，太妃糖送走卢卡库之后就有一些无力，本赛季则因为战绩欠佳而临时换帅，安帅也是在意甲下课之后拿起埃弗顿的教鞭，所以想复制此前对瓜帅的全胜模式不易。

两位名帅都斩获过诸多荣誉和冠军奖杯，瓜帅只是在西甲执教巴萨时期创造佳绩和无数荣誉，之后执教拜仁和曼城的欧冠没有奖杯。安帅则是在不同的联赛中斩获联赛冠军，欧冠冠军也不少，所以从一些方面看安帅更胜一筹。

安切洛蒂是战术大师，所以埃弗顿近期的整体状态是在提升中的，客场击败纽卡斯尔一战，埃弗顿数据上占据绝对优势，射门22比20，射正9比5，纽卡击中一次立柱，角球埃弗顿8比5，控球率58%比42%，其他数据也是占优的。埃弗顿近6场比赛3胜3平的确开启了追分模式，这期间球队力挫了切尔西，战平了曼联和莱切斯特城，太妃糖还是以往的劫富济贫模式，瓜帅本场比赛的确需要扎稳球队的防线。不过埃弗顿本赛季客战无力，此前的10个联赛客场只赢了两场，客战场均失球2个。

历史交战数据显示埃弗顿近4次对阵曼城全败，客队本场比赛没有优势心理。两队本赛季第一次交战热苏斯在第24分钟进球，第33分钟科尔曼扳平比分，下半场第71、84分钟曼城的马赫雷斯和斯特林先后进球锁定胜局。那场比赛斯特林打进职业生涯第100球，德布劳内的发挥也极其关键，他先是接马赫雷斯传中球起脚射门击中横梁，随后再接队友传球直接传中助攻热苏斯先拔头筹，巴西人的鱼跃冲顶也极其精彩。

埃弗顿的进球是伊沃比突破到禁区后倒地，但是科尔曼抓住机会补射建功。两队上半场平局收场，下半场曼城利用任意球机会，马赫雷斯主罚将球打进球，随后还是他传中球助攻斯特林锁定胜局。可以看出马赫雷斯也是那场比赛的关键点，近期这位大将有点沉寂，就看本轮比赛的表现了。上次对阵埃弗顿的比赛，曼城的中前场的首发球员是罗德里、京多安、马赫雷斯、德布劳内、斯特林、热苏斯。本场比赛估计阿圭罗会获得首发机会，因为上轮联赛他被换下，本轮比赛有足够的体能应对比赛。

上轮联赛阿奎罗有一球，联赛共打进10球，依旧是曼城进球最多的球员。本场比赛伤停的有拉波尔特、萨内、斯通斯，后防线可用津琴科。埃弗顿最犀利的是勒温，这员大将4场联赛打进3球状态正佳，本场比赛曼城防线不能疏于对他的防守。此外沃尔科特本场也会出场，这也利于埃弗顿进攻端有更多威胁。不过本场伊沃比、戈麦斯、施内德林伤停，上次对阵曼城制造威胁的大将伊沃比无缘本轮的确是不利的一面，打进唯一进球的科尔曼上轮联赛只得到替补登场的机会表现一般，本场比赛也可能无法获得首发机会。

曼城本赛季进攻端有保证，目前打进54球是联赛最多，场均进2.5球的确不俗，不过球队也丢了23球，防线的问题也很明显。近期德布劳内表现最为出色，助攻次数不断增多，此外突破和传球能力也能帮助球队在困顿中制造杀机。本赛季比利时人已经打进7球，送出12次助攻，一个人独造19球的确是极其强势的高效。阿圭罗和斯特林合力贡献21球，只是前段时间阿奎罗伤停缺席了一些比赛，斯特林也被限制，所以曼城才意外失分。

曼城上轮比赛主场2比0谢菲联，德布劳内传射建功，阿圭罗也有一球入账，不过球队在第52分钟才打破僵局，当时德布劳内断球后妙传助攻阿圭罗轻松进球，这也说明上半场谢菲联是给曼城制造了一些难题的。曼城的第2球是在第82分钟的时候才打进的，当时马赫雷斯斜传球助攻德布劳内锁定胜局。本赛季中游球队爆冷豪门的场次增多，魔鬼赛程中每轮都有冷门，所以坐镇主场的曼城仍需防冷，上半场寄望早早进球才能确保三分到手，否则会有平局的可能，因为安切洛蒂目前最注重的就是防守。



